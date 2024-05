Manuelle, automatique et CVT : les différents types de transmission

Les sensations de conduite et la mécanique diffèrent grandement entre les boîtes de vitesses manuelles et automatiques. Les transmissions automatiques changent de rapport automatiquement selon les besoins, tandis que les transmissions manuelles nécessitent un certain savoir-faire pour être utilisées. Ces dernières offrent aux conducteurs un plus grand contrôle sur les changements de vitesse et la puissance du moteur. Ce n'est pas pour rien que beaucoup pensent qu'elles procurent la meilleure expérience de conduite globale.

Comme on peut le voir, les différences ne sont pas superficielles, il est donc bon de bien les comprendre. Comparons ci-dessous les différents types de transmissions automobiles.

Transmission manuelle

La transmission manuelle, aussi appelée « boîte manuelle » ou « boîte méca », est reconnaissable au levier de vitesses que le conducteur doit actionner pour changer de rapport. Beaucoup se souviennent des voitures de leurs parents ou grands-parents, avec le levier de vitesses monté sur la colonne de direction, derrière et à droite du volant, presque à l'horizontale. Les modèles modernes ont ce levier monté verticalement sur la console centrale, relié à la boîte de vitesses par une tringlerie.

Pour changer de rapport, un disque d'embrayage situé entre le moteur et la boîte doit être libéré via une troisième pédale située à gauche du frein. Vous appuyez sur la pédale d'embrayage, le disque se libère, vous sélectionnez le rapport, vous relâchez la pédale, le disque s'engage à nouveau… et voilà. En démarrant, embrayer trop lentement usera prématurément le disque, et embrayer trop vite calera le moteur. Apprendre à conduire une boîte manuelle prend du temps, mais c'est gratifiant et bien plus simple qu'il n'y paraît. De plus, les conducteurs sachant manier une boîte manuelle peuvent conduire pratiquement n'importe quel type de voiture, n'importe où dans le monde.

Transmission automatique

Il peut sembler incroyable qu'une transmission capable de changer de rapport toute seule ait un jour été considérée comme un luxe et une option coûteuse. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la boîte automatique s'est généralisée et « démocratisée ».

Il existe deux types principaux de transmissions automatiques :

L'automatique traditionnelle, reliée au moteur via un convertisseur de couple hydraulique

La boîte à double embrayage, qui repose comme son nom l'indique sur une paire d'embrayages

Les deux peuvent changer de rapport sans intervention directe du conducteur. Ce processus est réalisé hydrauliquement ou électroniquement en surveillant certains paramètres clés, comme la position de l'accélérateur, la vitesse du véhicule et le régime moteur. Sur certains modèles auto, les rapports peuvent être sélectionnés manuellement, via un levier ou des palettes au volant.

N'avoir que deux pédales offre de nombreux avantages. Il est presque impossible de caler avec cette configuration, et une auto est généralement plus douce et confortable à conduire en boîte auto, surtout dans les bouchons. De plus, une boîte auto nécessite généralement moins d'entretien, même si cela peut varier d'un modèle à l'autre. Une boîte à double embrayage change souvent de rapport en quelques millisecondes à peine, offrant de meilleures performances et efficacité.

CVT

Le troisième grand type de transmission est la CVT (Continuously Variable Transmission). Au lieu de rapports, les CVT utilisent un système de courroies et de poulies offrant une infinité de ratios. Autrement dit, la transmission ne change jamais. On retrouve aussi les CVT sur les scooters, motos et motoneiges. De manière générale, une auto équipée d'une CVT est plus douce à conduire qu'un modèle doté d'une boîte auto classique. Une CVT peut aussi améliorer la consommation, ce qui explique que de nombreuses autos hybrides en soient équipées.

Certains acheteurs trouvent étrange de conduire pour la première fois une auto à CVT, sans ressentir de changements de rapports. Pour promouvoir ce modèle, les constructeurs proposent des autos à CVT avec palettes simulant des rapports préprogrammés. Malgré cela, tous les conducteurs n'apprécient pas les CVT. Notre conseil est d'essayer avant de vous décider.

Quelle transmission choisir ?

Le type de transmission dont votre prochaine voiture devrait être équipée dépend de deux facteurs importants : le type de véhicule que vous regardez et votre style de conduite.

Si le terme « dynamique de conduite » n'est pas en haut de votre liste de priorités, vous apprécierez probablement la tranquillité d'esprit apportée par une boîte automatique ou une CVT. Si vous vous considérez comme un passionné de conduite, une voiture à boîte manuelle sera toujours plus amusante. Vous n'aurez cependant peut-être pas beaucoup de choix, car de nombreuses voitures neuves ne proposent qu'un seul type de transmission, et la manuelle n'en fait généralement pas partie, du moins aux États-Unis.