Luxe et performance à petit prix : les 10 meilleures voitures de sport d’occasion en 2024 !

Pour ceux qui recherchent à la fois le luxe et la vitesse, ces voitures de sport haut de gamme répondent à ces besoins tout en restant abordables.

Messieurs, mesdames et passionnés de la route, bienvenue dans un voyage où le frisson des voitures de sport haut de gamme rencontre la sagesse de l'accessibilité. Dans un monde où la vitesse et le luxe convergent, nous avons sélectionné dix véhicules d'occasion qui promettent la montée d'adrénaline que vous recherchez sans vous ruiner. Imaginez-vous au volant de l'emblématique Jaguar F-Type, ses lignes élégantes fendant le vent avec une élégance inégalée. Ou peut-être préférez-vous la précision et l'équilibre de la Porsche Boxster, une référence en matière d'ingénierie allemande.

La sélection ne s'arrête pas aux véhicules étrangers, puisque la précédente génération de Chevrolet Corvette fait également son apparition. Chaque voiture de notre liste offre une symphonie de puissance, de maniabilité et de style qui répondra à tous vos critères. Que vous soyez un passionné chevronné ou un néophyte désireux de découvrir les joies de la conduite d'une voiture de sport de luxe à petit budget, rejoignez-nous pour explorer ces dix voitures de sport haut de gamme d'occasion qui promettent d'enflammer votre passion pour la route sans vous ruiner.

10. Jaguar F-Type 2020

Moteur : 4 cylindres turbocompressé de 2,0 litres

Transmission : automatique à 8 vitesses

Puissance : 295 ch

Couple : 400 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 5,4 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 886 €

9. BMW Z4 2009-2016

Moteur : six cylindres biturbo de 3,0 litres

Transmission : manuelle à 6 vitesses ou automatique à double embrayage à 7 vitesses

Puissance : 335 ch

Couple : 500 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 4,8 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 859 €

8. Porsche Boxster 2012-2016

Moteur : six cylindres à plat de 3,4 litres

Transmission : automatique à double embrayage à 7 vitesses ou manuelle à 6 vitesses

Puissance : 315 ch

Couple : 360 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 4,5 secondes

Vitesse maximale : 277 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 858 €

7. Audi TT 2006-2014

Moteur : 5 cylindres turbocompressé de 2,5 litres

Transmission : manuelle à 6 vitesses ou automatique

Puissance : 335 ch

Couple : 450 Nm

Transmission : transmission intégrale

0 à 100 km/h : 4,2 secondes

Vitesse maximale : 280 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 824 €

6. Jaguar XKR 1996-2006

Moteur : V8 suralimenté de 4,2 litres

Transmission : automatique à 6 vitesses

Puissance : 370 ch

Couple : 525 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 5,4 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 778 €

5. Chevrolet Corvette 2006-2013

Moteur : V8 suralimenté de 6,2 litres

Transmission : manuelle à 6 vitesses ou automatique

Puissance : 638 ch

Couple : 819 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 3,4 secondes

Vitesse maximale : 330 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 755 €

4. Infiniti Q60 2016-2022

Moteur : V6 biturbo de 3,0 litres

Transmission : automatique à 7 vitesses

Puissance : 400 ch

Couple : 475 Nm

Transmission : propulsion ou transmission intégrale

0 à 100 km/h : 4,5 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 746 €

3. Cadillac CTS 2016-2019

Moteur : V6 biturbo de 3,6 litres

Transmission : automatique à 8 vitesses

Puissance : 420 ch

Couple : 583 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 5,3 secondes

Vitesse maximale : 265 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 663 €

2. Alfa Romeo 4C 2014-2019

Moteur : 4 cylindres turbocompressé de 1,75 litre

Transmission : automatique à double embrayage à 6 vitesses

Puissance : 237 ch

Couple : 350 Nm

Transmission : propulsion

0 à 100 km/h : 4,4 secondes

Vitesse maximale : 257 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 505 €

1. Lexus IS 350 2016-2020

Moteur : V6 de 3,5 litres

Transmission : automatique à 8 vitesses

Puissance : 311 ch

Couple : 380 Nm

Transmission : propulsion ou transmission intégrale

0 à 100 km/h : 5,6 secondes

Vitesse maximale : 230 km/h

Coût d'entretien annuel moyen : 505 €

S'affranchissant des chaînes de la voiture de luxe ennuyeuse, l'IS a été lancée avec des options de propulsion ou de transmission intégrale, offrant aux conducteurs la flexibilité de choisir un modèle qui correspond à leurs préférences et à leur style de conduite. Non seulement ils coûtent moins de 35 000 €, même pour un pack F-sport, mais l'IS 350 est extrêmement fiable. Avec un coût d'entretien annuel moyen de seulement 505 €, la Lexus IS 350 offre une expérience de propriété abordable sans compromettre la performance ou le luxe, ce qui en fait le choix de premier ordre pour ceux qui recherchent des voitures de sport haut de gamme à la fois accessibles et passionnantes à conduire.