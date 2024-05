Luxe et haute couture : BMW présente la XM mystique allure au festival de Cannes 2024

BMW a présenté la XM Mystique Allure, un véhicule sur mesure inspiré par le top model Naomi Campbell, lors du Festival de Cannes 2024. Cette création unique en son genre pour le constructeur allemand intègre des éléments de haute couture dans sa conception et rend hommage au style iconique de Campbell.

Une célébration de la campagne « Dare to be You »

La XM Mystique Allure est le fruit de la campagne « Dare to be You » de BMW mettant en vedette Naomi Campbell en 2023. Selon Stefan Ponikva, vice-président des expériences de la marque BMW, « La présentation de la BMW XM Mystique Allure au Festival de Cannes 2024 marque la vision de BMW en matière de luxe contemporain et progressif. Inspirée par le légendaire top model Naomi Campbell, c'est la toute première BMW conçue avec des matériaux haute couture. »

Cette voiture exceptionnelle allie à la perfection l'univers automobile et celui de la mode, repoussant les limites du luxe conventionnel.

Un extérieur qui se fond dans l'intérieur

L'extérieur de la XM Mystique Allure arbore une profonde couleur Ultramarine, la préférée de Naomi Campbell, avec une finition mate lustrée. Le design intègre des matériaux haute couture provenant de fabricants textiles de luxe, notamment :

Un riche velours

Des sequins Frozen Metallic chatoyants qui oscillent entre un violet intense et un bleu ultramarin profond

Ces éléments visent à estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture, créant une esthétique avant-gardiste.

Une expérience auditive exclusive signée Hans Zimmer

En plus de son design exceptionnel, la XM Mystique Allure bénéficie d'une expérience auditive exclusive créée par le célèbre compositeur de musique de film Hans Zimmer, inspirée par Naomi Campbell. Depuis 2021, Zimmer collabore avec BMW pour concevoir des sons de conduite uniques pour ses modèles électrifiés, la Mystique Allure étant le dernier exemple en date.

L'ambiance sonore du véhicule vient compléter son design avant-gardiste et remet en question les concepts de luxe conventionnels.

Naomi Campbell honorée par cette création unique

Lors du dévoilement de la XM Mystique Allure, Naomi Campbell a exprimé son émerveillement : « Être témoin de la concrétisation de la vision de BMW pour la BMW XM Mystique Allure a été vraiment incroyable. Je me sens profondément honorée d'avoir inspiré leur toute première voiture de show haute couture, qui est un chef-d'œuvre unique en tous points. »

Cette collaboration entre BMW et Naomi Campbell marque une nouvelle étape dans l'histoire du constructeur allemand, qui s'aventure pour la première fois dans l'univers de la haute couture automobile. La XM Mystique Allure incarne parfaitement la fusion entre performance, luxe et créativité, des valeurs chères à BMW et à son égérie.