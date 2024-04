Lotus Evija X : Une poursuite électrique du record du Nürburgring en vidéo

Un Hypercar conçu pour la vitesse. L'Evija X de Lotus, révélé officiellement après avoir été aperçu sur le Nürburgring l'été dernier, n'est pas juste une version modifiée de l'hypercar électrique Evija, c'est une bête de course faite pour battre des records. Avec ses quatre moteurs produisant un total impressionnant de 1972 chevaux, l'Evija X partage les spécifications de puissance de sa version de route, mais se distingue par des modifications significatives axées sur la performance maximale sur piste.

Des Modifications Aérodynamiques Prononcées

Le véhicule arbore un énorme splitter avant et un aileron arrière équipé du système DRS, tous deux conçus pour maximiser la portance négative et améliorer la stabilité à haute vitesse. La carrosserie en fibre de carbone est laissée presque à nu, éliminant tout élément superflu comme les phares, pour se concentrer entièrement sur la légèreté et la rapidité. Ces ajustements aérodynamiques ont déjà porté leurs fruits : l'Evija X est devenu le troisième véhicule le plus rapide à boucler un tour du Nürburgring, avec un temps de 6:24.047.

Un Record Impressionnant, Malgré les Conditions

Ce temps remarquable place l'Evija X juste derrière le spécial Volkswagen ID.R et le Porsche 919 Evo, ce dernier gardant une avance d'une minute complète. Cependant, il est important de noter que le record de l'Evija X a été établi lors d'une journée humide d'octobre, ce qui suggère que sous des conditions plus clémentes, le véhicule pourrait améliorer encore son temps. Lotus a d'ailleurs évoqué la possibilité de retenter sa chance avec l'Evija X sous un climat plus favorable pour tenter de grappiller quelques secondes supplémentaires.

L'Evija X et son avenir

Alors que la version routière de l'Evija commence à être livrée aux clients après son annonce en été 2019, l'Evija X reste un modèle unique, créé spécifiquement pour permettre à Lotus de se vanter de droits de record sur piste. Les amateurs de vitesse et de technologie automobile garderont un œil attentif sur les futures tentatives de Lotus avec cet hypercar spectaculaire.

L'Evija X de Lotus n'est pas seulement une démonstration de la force électrique, c'est un témoignage de l'ingénierie avancée et du design axé sur la performance. Avec des plans pour repousser encore les limites, cet hypercar électrique pourrait bien redéfinir ce que signifie être le plus rapide sur le Nürburgring.