L’incroyable histoire de Jaguar : de la moto à l’électrique, en passant par les victoires légendaires au Mans

Fondée en 1922, Jaguar a connu une histoire fascinante, passant de fabricant de side-cars pour motos à constructeur automobile de légende. Retour sur les moments clés qui ont façonné cette marque britannique iconique, promise à un avenir 100% électrique.

Les origines méconnues de Jaguar dans les side-cars

Peu de gens le savent, mais Jaguar a débuté en 1922 sous le nom de Swallow Sidecar Company, un fabricant de side-cars pour motos. Ce n'est qu'en 1935 que l'entreprise, alors rebaptisée SS Cars, produit sa première voiture portant le nom Jaguar. La SS Jaguar 100, sortie en 1936, était capable d'atteindre les 161 km/h, une vitesse impressionnante pour l'époque.

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, SS Cars change définitivement de nom pour devenir Jaguar Cars. La marque connaîtra ensuite de nombreux rebondissements :

Intégration au sein de British Leyland en 1968

Nationalisation partielle en 1975

Retour à l'indépendance en 1984

Rachat par Ford en 1990

Fusion avec Land Rover sous la houlette de Ford en 2000

Rachat par le groupe indien Tata Motors en 2008

Le Mans, terrain de jeu favori des Jaguar

Dès les années 50, Jaguar s'illustre dans la plus prestigieuse des courses d'endurance : les 24 Heures du Mans. La Jaguar Type C remporte l'épreuve en 1951 et 1953, réalisant cette année-là l'exploit d'être la première voiture à parcourir plus de 100 miles (160 km) de moyenne sur un tour.

Sa digne héritière, la Jaguar Type D, fera encore mieux en s'imposant trois années consécutives au Mans, de 1955 à 1957. Aérodynamique travaillée, châssis monocoque, freins à disque… Les innovations de la Type D pousseront les concurrents comme Aston Martin, Maserati ou Ferrari à se surpasser.

Il faudra attendre 1988 et la Jaguar XJR-9 pour revoir la marque sur la plus haute marche du podium manceau.

La Jaguar Type E, une icône du design automobile

Produite de 1961 à 1974, la Jaguar Type E est sans conteste le modèle le plus emblématique de la marque. Son design intemporel lui a valu d'entrer dès 1996 dans la collection permanente du Museum of Modern Art (MoMA) de New York, devenant seulement la deuxième voiture de série à recevoir cet honneur après la Cisitalia 202 GT de 1947.

Selon un conservateur du MoMA, la Type E a été choisie pour « sa beauté, ses qualités sculpturales, sa fonctionnalité et son impact fondamental sur le design automobile ». Un véritable objet d'art roulant !

La Jaguar XJ220, supercar des années 90

Dévoilée à l'état de concept-car en 1988, la Jaguar XJ220 est devenue une véritable légende des supercars dans les années 90. Avec une vitesse de pointe de 350 km/h, elle a brièvement détenu le record de la voiture de série la plus rapide du monde. La XJ220 a également signé un temps record au Nürburgring et surpassé la Ferrari F40 sur le 0 à 100 km/h.

Malheureusement, le contexte économique difficile de l'époque a limité sa production à seulement 282 exemplaires, bien moins que prévu initialement. Aujourd'hui, les rares XJ220 s'échangent autour du demi-million d'euros lors des ventes aux enchères.

Les années 2000, une décennie de transition pour Jaguar

De 1996 à 2014, Jaguar produit la XK en deux générations. Si la première mouture est plutôt bien accueillie, la seconde, lancée en 2006, essuie des critiques. Jugée trop inspirée des anciennes Jaguar, voire de certaines Ford Taurus, elle peine à convaincre. La XK incarne une période de flottement stylistique pour la marque, tiraillée entre son héritage et son avenir.

Heureusement, le rachat par le groupe Tata en 2008 va insuffler un nouveau dynamisme chez Jaguar. La marque opère alors un virage stratégique majeur en lançant son premier SUV, le F-Pace, en 2015. Fruit d'une synergie avec Land Rover, ce modèle rencontre un succès immédiat et devient rapidement le plus vendu de Jaguar dans le monde.

Cap sur l'électrique, un avenir prometteur

Comme l'ensemble de l'industrie automobile, Jaguar se tourne désormais résolument vers l'électrification. Un virage amorcé dès 2018 avec l'I-Pace, premier SUV 100% électrique de la marque. D'autres modèles zéro émission sont attendus dans les prochaines années :

2025 : un nouveau grand tourisme électrique

2026 : un SUV et une berline électriques

À terme, Jaguar ambitionne de devenir une marque 100% électrique. Un défi de taille, mais qui ouvre aussi de formidables perspectives pour ce constructeur plus que centenaire. Nul doute que les prochains chapitres de l'histoire de Jaguar seront passionnants à suivre, entre préservation d'un héritage unique et projection vers un futur résolument novateur.

Au fil des décennies, Jaguar a su se réinventer tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : l'élégance, la performance et l'innovation. Des premiers succès en compétition aux modèles de série les plus emblématiques, en passant par les concept-cars visionnaires, la marque au félin bondissant a marqué de son empreinte indélébile l'histoire de l'automobile.

Aujourd'hui, alors que l'industrie traverse une révolution sans précédent avec l'avènement de l'électrique, Jaguar se positionne une nouvelle fois comme un acteur majeur de cette transition. Le constructeur britannique peut s'appuyer sur son expérience et son savoir-faire uniques pour proposer des véhicules alliant technologie de pointe, design racé et prestations haut de gamme.

Les prochaines années s'annoncent cruciales pour Jaguar, qui devra réussir sa mue électrique tout en préservant l'essence même de la marque. Un défi à la hauteur de son héritage, qui promet de nouvelles pages passionnantes dans la saga Jaguar. Les amateurs et passionnés d'automobile du monde entier seront assurément au rendez-vous pour découvrir les futurs modèles électriques signés Jaguar, appelés à devenir les classiques de demain.

Plus qu'une simple marque, Jaguar incarne un art de vivre, un état d'esprit où se mêlent raffinement, audace et passion. Des qualités intemporelles qui continueront, à n'en pas douter, de séduire les conducteurs en quête d'exclusivité et de sensations fortes. Avec plus de 100 ans d'histoire et d'innovation au compteur, Jaguar a encore de belles routes à explorer et de grands défis à relever. Rendez-vous dans le futur, 100% électrique.