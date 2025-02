Li Auto Mega : Le monospace électrique chinois qui réinvente le luxe automobile

Un géant de 5,35 mètres plus aérodynamique qu’une Porsche Taycan et capable de se recharger plus rapidement qu’une Tesla – voici notre essai exclusif du Li Auto Mega, le monospace électrique qui bouscule les codes du segment premium.

Une révolution esthétique venue de Chine

La Chine redéfinit actuellement les standards du monospace haut de gamme. Le Li Auto Mega incarne cette nouvelle vision avec une approche minimaliste inspirée d’Apple. Disponible en trois teintes seulement (noir, blanc et gris métallisé), il arbore un design épuré signé Ben Baum, ancien designer Porsche.

Son avant ultra-lisse évoque un TGV, avec des phares quasi invisibles et des flancs parfaitement droits. Sa poupe taillée au cordeau rappelle les études aérodynamiques d’Edmund Rumpler. Le résultat? Un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,215 – une référence dans l’industrie.

Des performances électriques impressionnantes

Sous sa carrosserie sculptée, le Li Auto Mega embarque une batterie 800V de 103 kWh. Cette architecture permet une autonomie de 710 kilomètres et surtout une puissance de charge record de 552 kW. Les bornes rapides Li Auto promettent de récupérer 500 km d’autonomie en 12 minutes.

La motorisation associe deux blocs électriques : 210 ch à l’avant et 333 ch à l’arrière, pour un couple combiné de 542 Nm. De quoi propulser ce paquebot de près de 3 tonnes de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, jusqu’à 180 km/h.

Un salon roulant high-tech

L’habitacle redéfinit les standards du luxe automobile. Avec un empattement de 3,30 mètres, l’espace à bord est royal. La rangée centrale offre plus de place qu’une BMW Série 7, tandis que la troisième rangée surpasse une Série 5 en habitabilité.

Les sièges avant proposent des massages 16 points. En rang 2, les dossiers s’inclinent à plus de 90° avec supports latéraux et jambières chauffants. Le coffre conserve plus de 1000 litres même en configuration 7 places.

Une expérience multimédia inédite

L’arsenal technologique repousse les limites avec un écran panoramique s’étendant jusqu’au siège passager. Un écran OLED de 15,7 pouces descend du toit vitré pour les passagers arrière. Le système audio Dolby de 2000 watts synchronise les vibrations des sièges avec la bande-son des films.

L’interface utilise la reconnaissance gestuelle et vocale via ChatGPT (en chinois). L’insonorisation atteint des niveaux record, surpassant selon Li Auto celle d’une Mercedes-Maybach Classe S.

Un succès qui inquiète les constructeurs européens

Commercialisé à partir de 74 000 euros en Chine, le Li Auto Mega rencontre un vif succès. Cette réussite interpelle les dirigeants de Volkswagen, BMW et Mercedes, à la fois admiratifs de l’innovation et inquiets d’une potentielle arrivée en Europe.

Ce monospace réinvente le segment comme l’avaient fait le Chrysler Voyager et le Renault Espace il y a 30 ans. Avec son design avant-gardiste, sa technologie de pointe et son autonomie record, le Mega pourrait séduire une clientèle européenne en quête d’innovation et d’exclusivité.