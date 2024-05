Les voitures qui vous espionnent le plus selon Mozilla

Une voiture connectée à Internet via des applications comme Android Auto ou Apple Carplay est très courante de nos jours, surtout s'il s'agit d'un dernier modèle. Et un rapport du projet Privacy Not Included de la Fondation Mozilla soutient quels sont les véhicules qui collectent le plus de données sur vous et qui vous espionnent le plus.

Quelles ont été les conclusions de ce travail ?

L'organisation à but non lucratif a découvert qu'aucune des principales marques automobiles ne respecte les normes de confidentialité et de sécurité les plus élémentaires dans les nouveaux modèles connectés à Internet, et les 25 marques examinées par Mozilla ont échoué au test de l'organisation. Mozilla a découvert que des marques comme BMW, Ford, Toyota, Tesla et Subaru collectent des données sur les conducteurs, notamment la race, les expressions faciales, le poids, les informations de santé et les lieux où ils conduisent. Certaines des voitures testées ont collecté des données que vous ne vous attendriez pas à ce que votre voiture connaisse, y compris des détails sur l'activité sexuelle, la race et le statut d'immigrant, selon Mozilla.

«Beaucoup de gens considèrent leur voiture comme un espace privé : un endroit pour appeler son médecin, avoir une conversation personnelle avec son enfant sur le chemin de l'école, pleurer une rupture ou conduire dans des lieux que vous ne voulez peut-être pas que le monde connaisse», a déclaré Jen Caltrider, directrice du programme du projet *Privacy Not Included dans un communiqué de presse. «Mais cette perception ne correspond plus à la réalité. Toutes les voitures neuves d'aujourd'hui sont des cauchemars de confidentialité sur roues qui collectent d'énormes quantités d'informations personnelles».

Quelles ont été les marques les plus mal notées ?

Le pire contrevenant était Nissan, a déclaré Mozilla. La politique de confidentialité du constructeur automobile suggère qu'il collecte des informations incluant l'activité sexuelle, les données de diagnostic de santé et les données génétiques, bien qu'il n'y ait pas de détails sur la façon exacte dont ces données sont collectées. Nissan se réserve le droit de partager et de vendre des «préférences, caractéristiques, tendances psychologiques, prédispositions, comportements, attitudes, intelligence, aptitudes et compétences» à des courtiers en données, des forces de l'ordre et d'autres tiers.

Volkswagen, par exemple, collecte vos comportements de conduite, comme vos habitudes de ceinture de sécurité et de freinage, et les combine avec des détails comme l'âge et le sexe pour de la publicité ciblée.

La politique de confidentialité de Kia se réserve le droit de surveiller votre «vie sexuelle»,

et Mercedes-Benz envoie des voitures avec TikTok préinstallé sur le système d'information et de divertissement.

Mozilla a également découvert que de nombreuses marques automobiles se livrent à du «blanchiment de confidentialité» ou présentent aux consommateurs des informations suggérant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des problèmes de confidentialité alors que c'est exactement le contraire. De nombreux constructeurs de premier plan sont signataires des «Principes de protection de la vie privée des consommateurs» de l'Alliance for Automotive Innovation. Selon Mozilla, il s'agit d'un ensemble non contraignant de vagues promesses organisées par les constructeurs automobiles eux-mêmes.

Brian Weiss, porte-parole de l'Alliance for Automotive Innovation, a partagé un lien vers une lettre que l'organisation a écrite au Congrès concernant ses principes de confidentialité. Ces principes «sont en vigueur aujourd'hui et sont applicables par la Federal Trade Commission», a déclaré M. Weiss.