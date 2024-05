Les secrets de McLaren : 8 faits fascinants que vous ignoriez sur le constructeur automobile de légende

McLaren, c'est bien plus qu'une simple marque de supercars. C'est avant tout une écurie de course légendaire qui a su transposer son savoir-faire et sa passion de la compétition dans des véhicules de route d'exception. Découvrez 8 faits étonnants sur ce constructeur automobile hors du commun.

McLaren, une entreprise britannique qui porte le nom d'un Néo-Zélandais

Saviez-vous que McLaren Automotive doit son nom à Bruce McLaren, un pilote de course et ingénieur né en Nouvelle-Zélande ? Après avoir débuté en Formule 1 en 1959, il fonde l'écurie McLaren Racing en 1963. Pilote talentueux, il remporte notamment les 24 Heures du Mans en 1966 au volant d'une Ford GT40. Malheureusement, Bruce McLaren perdra la vie dans un accident lors d'essais à Goodwood en 1970, au volant d'une voiture de course qu'il avait lui-même conçue.

McLaren, une écurie mythique en Formule 1

Si McLaren est surtout connue pour ses supercars, l'écurie est avant tout une légende de la Formule 1. Depuis ses débuts en 1966, McLaren Racing a remporté pas moins de 12 titres de champion du monde avec 7 pilotes différents :

Emerson Fittipaldi

James Hunt

Niki Lauda

Alain Prost

Ayrton Senna

Mika Häkkinen

Lewis Hamilton

McLaren est la deuxième écurie la plus titrée de l'histoire de la F1, juste derrière Ferrari.

La McLaren F1, première supercar de la marque

Il faudra attendre 1992 pour voir apparaître la toute première McLaren de route : la légendaire McLaren F1. Conçue par Gordon Murray, ingénieur sud-africain et directeur technique de McLaren Racing de 1986 à 1991, la F1 se distingue par une architecture à trois places avec le siège conducteur central. Dotée d'un châssis monocoque en fibre de carbone et d'un V12 BMW de 618 ch, elle bat un record de vitesse en 1998 en atteignant 386 km/h sur le circuit d'Ehra-Lessein. Seulement 106 exemplaires seront produits jusqu'en 1998.

La Mercedes-Benz SLR McLaren, fruit d'une collaboration

Avant de lancer sa propre gamme, McLaren s'associe avec Mercedes-Benz pour créer la Mercedes-Benz SLR McLaren en 2003. Ce supercar rend hommage à la Mercedes 300 SL « Papillon » et embarque un V8 compressé de 617 ch. Une version encore plus extrême verra le jour : la SLR Stirling Moss, un roadster sans pare-brise ni toit produit en série limitée pour célébrer le pilote britannique.

McLaren Automotive, le renouveau

Après une période de sommeil, la branche automobile de McLaren renaît en 2010 sous le nom de McLaren Automotive. Dès 2011, la marque lance la MP4-12C, qui deviendra simplement « 12C » un an plus tard. Cette supercar deux places à moteur central arrière V8 biturbo pose les bases de tous les modèles McLaren qui suivront, avec son châssis monocoque en fibre de carbone.

La McLaren P1, une hypercar hybride surpuissante

En 2013, McLaren dévoile la P1, une hypercar hybride rechargeable de 903 ch. Avec ses rivales la Ferrari LaFerrari et la Porsche 918 Spyder, elle incarne la nouvelle ère des hypercars, où l'électrification permet de repousser encore plus loin les limites de la performance.

La gamme McLaren actuelle, entre luxe et performance

Aujourd'hui, McLaren propose trois catégories de véhicules :

Les modèles GTS , des GT luxueuses et confortables qui restent fidèles à l'héritage sportif de la marque

, des GT luxueuses et confortables qui restent fidèles à l'héritage sportif de la marque Les Artura et 750S , de véritables supercars taillées pour les routes sinueuses et les circuits

, de véritables supercars taillées pour les routes sinueuses et les circuits Les modèles de la série Ultimate comme la Senna, la Speedtail ou encore l'Elva, des éditions ultra-limitées aux performances époustouflantes et aux prix vertigineux

McLaren, un avenir toujours tourné vers la performance

Quel que soit le futur de McLaren, une chose est sûre : la marque restera profondément influencée par ses plus de 50 ans de compétition au plus haut niveau. Contrairement à de nombreux constructeurs de voitures de luxe qui se lancent dans le SUV, McLaren reste focalisé sur son cœur de métier : produire des supercars et hypercars qui repoussent toujours plus loin les limites de la performance automobile. Un positionnement unique qui fait de McLaren une marque à part dans le paysage des constructeurs de voitures d'exception.