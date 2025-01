Les nouveaux seuils de tolérance des radars routiers en 2025 : ce qu’il faut savoir

Les règles évoluent sur nos routes françaises. Pour réduire les accidents et améliorer la sécurité routière, les autorités ont défini des marges de tolérance précises pour les radars fixes et mobiles. Trois chiffres clés à retenir : 3, 5 et 7.

La vitesse reste une préoccupation majeure

Les statistiques sont sans appel : un accident mortel sur cinq est directement lié à une vitesse excessive. Les radars constituent l’outil principal pour faire respecter les limitations de vitesse sur le réseau routier français. Ces dispositifs de contrôle automatisé intègrent une marge technique qui permet d’éviter les contestations liées à d’éventuelles imprécisions de mesure.

Les marges de tolérance en détail

Pour les radars fixes, incluant les radars de tronçon, la marge est fixée à 3 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h. Au-delà, elle passe à 3% de la vitesse mesurée. Les radars mobiles bénéficient d’une marge plus importante : 5 km/h sous les 100 km/h et 5% au-dessus.

Applications concrètes sur le terrain

Prenons quelques exemples concrets (et c’est là que ça devient intéressant pour nous, automobilistes) :

Sur autoroute limitée à 130 km/h :

– Radar fixe : verbalisation à partir de 134 km/h

– Radar mobile : verbalisation à partir de 137 km/h

En agglomération (50 km/h) :

– Radar fixe : verbalisation à partir de 53 km/h

– Radar mobile : verbalisation à partir de 55 km/h

Le cas particulier des radars révisés

Une spécificité concerne les radars ayant subi une révision périodique. Pour ces appareils, la marge de tolérance est portée à 7 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h et 7% au-delà. Cette disposition vise à prendre en compte l’usure naturelle des équipements.

L’impact sur la sécurité routière

Ces marges de tolérance ne doivent pas être considérées comme une invitation à dépasser systématiquement les limitations. Elles existent uniquement pour garantir la fiabilité juridique des contrôles. La règle d’or reste le respect strict des limitations de vitesse, seul moyen de préserver la sécurité de tous les usagers de la route.

Les automobilistes doivent garder à l’esprit que ces seuils techniques n’altèrent en rien l’objectif premier : faire respecter les limitations de vitesse pour sauver des vies. (Et entre nous, mieux vaut prévenir que guérir, n’est-ce pas ?)

Une technologie en constante évolution

Les radars nouvelle génération sont de plus en plus précis et sophistiqués. Ils peuvent désormais détecter d’autres infractions comme le non-port de la ceinture ou l’utilisation du téléphone au volant. La précision de ces appareils ne cesse de s’améliorer, rendant les marges de tolérance de plus en plus fines.