Les nouveaux modèles Porsche Cayenne GTS : une puissance redéfinie avec un V8 biturbo de 4 litres

Porsche élargit sa gamme avec deux nouveaux modèles GTS, équipés d'un moteur V8 biturbo de 4 litres développant près de 500 chevaux, pour une combinaison parfaite de performance et de confort quotidien.

Un moteur V8 biturbo pour une performance sans compromis

Porsche ajoute deux joyaux à sa gamme Cayenne avec les modèles Cayenne GTS et GTS Coupé, propulsés par un moteur V8 biturbo de 4 litres. Cette motorisation puissante permet d'atteindre une puissance impressionnante de près de 500 chevaux, soit une augmentation de 40 chevaux par rapport aux modèles précédents. Ces véhicules marquent une étape importante dans l'évolution de la gamme Cayenne, qui a bénéficié d'une révision complète l'année dernière.

Ces nouveaux modèles se distinguent par une boîte de vitesses Tiptronic S à huit rapports révisée, garantissant des réponses plus vives et des temps de changement de vitesse réduits, surtout en modes Sport et Sport Plus. Ces améliorations traduisent le dynamisme accru et l'engagement envers l'excellence mécanique et sportive de Porsche.

Châssis et technologies innovantes

Les Cayenne GTS et GTS Coupé bénéficient d'un châssis spécifique aux modèles GTS inspiré du Cayenne Turbo GT haute performance. Ils sont équipés d'une suspension pneumatique adaptative standard qui, combinée à la Gestion de la suspension active Porsche (PASM) et au Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), assure une expérience de conduite dynamique sans sacrifier le confort.

Suspension pneumatique adaptative : ajustement continu de la hauteur et de la fermeté pour une conduite optimisée

: ajustement continu de la hauteur et de la fermeté pour une conduite optimisée PASM et PTV Plus : pour une tenue de route précise et un comportement agile dans les virages

: pour une tenue de route précise et un comportement agile dans les virages Technologie d'amortissement à deux soupapes : améliore la réactivité et la précision du pilotage

En outre, une configuration de l'essieu avant augmentant le carrossage négatif améliore nettement l'agilité en virage, renforçant ainsi le caractère sportif de ces SUV tout-terrain.

Design et esthétique exclusifs

Les modèles GTS se distinguent également par des éléments de design uniques. Ils arborent de grandes prises d'air de refroidissement, des phares teintés foncés et des étriers de freins rouges, soulignant leur vocation sportive. Leur esthétique est rehaussée par des traitements en Noir Brillant sur les accessoires de carrosserie et des sorties d'échappement en bronze foncé.

Jantes en design RS Spyder de 21 pouces : finition gris anthracite pour un look saisissant

: finition gris anthracite pour un look saisissant Éléments esthétiques en Noir Brillant et bronze foncé : confèrent une allure élégante et puissante

Un intérieur axé sur le luxe et la performance

L'intérieur des Cayenne GTS promet une expérience de luxe avec des surfaces couvertes de Race-Tex, un volant sport GT chauffant et des sièges sport réglables en huit positions, conçus pour offrir un soutien exceptionnel lors de la conduite dynamique. Ces modèles intègrent également la dernière expérience de conduite Porsche avec un tableau de bord numérique incurvé, personnalisable avec des packs intérieurs en Rouge Carmin ou Gris Ardoise Neo.

Surfaces en Race-Tex : matériel haut de gamme pour une touche de raffinement supplémentaire

: matériel haut de gamme pour une touche de raffinement supplémentaire Volant sport GT chauffant : pour un contrôle optimal dans toutesles conditions

: pour un contrôle optimal dans toutesles conditions Sièges sport réglables : conçus pour le confort et la performance pendant la conduite sportive

Expérience de conduite optimisée

Les innovations ne s'arrêtent pas aux améliorations mécaniques et esthétiques. Les Cayenne GTS sont également équipés des dernières technologies en matière de conduite dynamique. Le Porsche Dynamic Light System (PDLS) et le système de navigation amélioré garantissent non seulement une sécurité accrue mais aussi une maniabilité supérieure dans diverses conditions de conduite.

Porsche Dynamic Light System (PDLS) : assure une visibilité optimale grâce à des phares adaptatifs.

: assure une visibilité optimale grâce à des phares adaptatifs. Système de navigation amélioré : offre une orientation précise et intuitive pour les parcours complexes.

Disponibilité et commande

Les modèles Porsche Cayenne GTS et GTS Coupé sont désormais disponibles à la commande, avec des livraisons prévues pour débuter en Europe cet été. Ces ajouts à la gamme Cayenne représentent le summum de l'ingénierie de performance alliée au confort et à l'esthétique, fidèles à l'esprit Gran Turismo Sport que Porsche s'efforce d'incarner.

Avec les nouveaux modèles Cayenne GTS, Porsche continue de repousser les limites de la performance automobile, combinant luxe, innovation technique et capacités dynamiques exceptionnelles. Ces véhicules sont conçus non seulement pour exceller sur la route mais aussi pour offrir une expérience de conduite enrichissante et raffinée.