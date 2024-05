Les avantages et inconvénients des polémiques moteurs 3 cylindres

Ils sont arrivés pour rester et ont suscité beaucoup de débats, mais quels sont les points forts et les points faibles des moteurs 3 cylindres ? Nous analysons leurs avantages et leurs inconvénients pour voir s’ils en valent vraiment la peine.

Meilleure efficacité et économie de carburant

La principale raison d’être des moteurs 3 cylindres est leur efficacité énergétique. Avec un piston de moins qu’un moteur 4 cylindres conventionnel, ils sont plus légers et consomment moins d’essence ou de diesel. Cela se traduit par des économies de carburant et une réduction des émissions polluantes.

À l’origine, ils ont été conçus pour propulser de petites voitures légères qui ne nécessitaient pas beaucoup de puissance. Et c’est dans ce segment qu’ils offrent les meilleures performances et ont le plus de sens. Un moteur 3 cylindres moderne bien réglé peut offrir des performances plus que suffisantes au quotidien, avec une consommation maîtrisée.

Poids réduit et meilleur rendement

Consommation ajustée, surtout en ville

Émissions de CO2 plus faibles

Plus abordables à l’achat et à l’entretien

Un autre avantage des moteurs 3 cylindres est leur coût. Étant mécaniquement plus simples et ayant moins de composants, ils sont moins chers à fabriquer que les 4 cylindres. Cela permet aux constructeurs d’ajuster le prix final des voitures qui les embarquent.

De plus, avec moins de pièces mobiles et nécessitant moins de lubrification et d’entretien, leurs coûts d’exploitation sont généralement inférieurs à ceux d’un moteur 4 cylindres. Bien que cela dépendra toujours de l’utilisation qui en est faite et de la fiabilité de chaque groupe motopropulseur en particulier.

Ils peuvent aussi offrir de hautes performances

Bien que cela puisse paraître incroyable, les moteurs 3 cylindres modernes ne sont pas incompatibles avec des performances élevées. Le meilleur exemple est la Toyota GR Yaris, une compacte sportive homologuée pour le rallye qui cache un 1.6 turbo de 261 ch sous son capot.

Ce cocktail explosif permet à la petite fusée japonaise d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes et d’atteindre 230 km/h. Des chiffres dignes de voitures de sport beaucoup plus grandes et puissantes. Et tout cela avec des sensations de conduite uniques grâce à sa taille contenue et son faible poids.

Mais la GR Yaris n’est pas la seule. La Koenigsegg Gemera, une hypercar hybride, embarque le moteur essence le plus puissant au litre au monde. Il s’agit du « Tiny Friendly Giant », un 2.0 biturbo 3 cylindres capable de développer 608 ch et 600 Nm de couple. Une véritable bête sauvage.

Le problème : raffinement et sonorité

Tout ne pouvait pas être positif. Le principal inconvénient des moteurs 3 cylindres est que, de par leur configuration, ils ont tendance à être moins raffinés et plus bruyants que les 4 cylindres. Avec des pistons déséquilibrés, ils subissent plus de vibrations, bien que les dernières avancées aient minimisé ce problème.

De plus, même les 3 cylindres les plus modernes et travaillés ne peuvent éviter un son rugueux et peu mélodieux, très loin de la douceur de fonctionnement des 4 cylindres. C’est le prix à payer pour leur efficacité et leur couple à bas régime.

Vibrations inhérentes à la conception 3 cylindres

Sonorité peu agréable, surtout quand on étire les rapports

Sensations moins premium que les moteurs 4 cylindres

Les moteurs 3 cylindres en valent-ils la peine ?

Au vu de ce qui précède, nous pouvons conclure que les moteurs 3 cylindres ont plus d’avantages que d’inconvénients. Leur efficacité, leurs coûts maîtrisés et leur potentiel à offrir des performances élevées en font une option très intéressante, surtout pour les petites voitures urbaines.

Il est vrai qu’ils ne peuvent égaler la douceur et le raffinement des 4 cylindres, mais ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années. Et si vous cherchez à économiser du carburant et de l’entretien sans renoncer à une conduite agile, un 3 cylindres moderne est un excellent choix.

Cela dit, si vous êtes très exigeant sur le fonctionnement et la sonorité de votre voiture, vous préférerez peut-être payer un peu plus pour l’expérience supérieure des moteurs 4 cylindres. Au final, tout dépend de vos priorités et de votre budget. Oseriez-vous opter pour un 3 cylindres ou êtes-vous plus classique ?