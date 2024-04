Les Audi Q7 et Q8 se dotent de deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables en Europe !

Audi innove dans sa gamme européenne avec l'introduction de deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables pour les modèles Q7 et Q8, marquant un grand pas en avant dans la technologie PHEV de la marque.

Introduction des nouveaux groupes motopropulseurs PHEV

En réponse à une demande croissante pour des véhicules plus respectueux de l'environnement, Audi a dévoilé deux nouvelles options de motorisation hybride rechargeable pour ses modèles Q7 et Q8. Ces ajouts, nommés 55 TFSI E Quattro et 60 TFSI E Quattro, représentent une évolution significative par rapport aux versions précédentes retirées du marché durant la pandémie de Covid-19.

Le moteur V6 biturbo de 3,0 litres développe 335 chevaux et 514 Newton-mètres de couple.

Une batterie de 25,9 kilowattheures (22 kWh utilisables), offrant une autonomie en mode électrique pur de jusqu'à 85 kilomètres selon le cycle WLTP, et même 90 kilomètres en cycle urbain.

Ces véhicules combinent une puissance impressionnante avec une efficacité énergétique améliorée, assurant une transition fluide entre les modes de conduite électrique et hybride.

Performances et dynamique de conduite

Les nouvelles motorisations ne se contentent pas d'améliorer l'empreinte écologique des SUV Audi, elles rehaussent également leur performance. Le modèle 55 TFSI E Quattro atteint un total combiné de 389 chevaux et 601 Newton-mètres de couple, tandis que le 60 TFSI E Quattro monte jusqu'à 483 chevaux et 700 Newton-mètres.

Le 60 TFSI E Quattro accélère de 0 à 100 km/h en seulement cinq secondes.

Les deux modèles sont bridés à 240 km/h en mode Hybride et à 135 km/h en mode EV.

La sophistication technique de ces SUV leur permet d'offrir une expérience de conduite à la fois puissante et éco-responsable, mettant en avant la polyvalence des modes de conduite électrique et hybride.

Équipements et personnalisation

L'équipement standard des variantes 55 et 60 est très complet, incluant le pack extérieur S line, des phares LED avec assistant de feux de route, des choix de jantes allant de 19 à 21 pouces et des options jusqu'à 23 pouces, ainsi que neuf types d'inserts décoratifs pour l'intérieur.

Le modèle 60 bénéficie en outre d'une suspension pneumatique de série, une amélioration par rapport aux ressorts en acier du modèle 55.

Des finitions intérieures personnalisables avec coutures contrastantes sur les sièges.

Ces options de personnalisation renforcent le luxe et l'attractivité des nouveaux Q7 et Q8 hybrides rechargeables, permettant aux clients de créer un véhicule qui correspond précisément à leurs goûts et besoins.

Disponibilité et perspectives

Disponibles dès maintenant à la commande en Europe, ces nouveaux modèles hybrides rechargeables Audi Q7 et Q8 marquent une étape importante dans l'évolution de la gamme SUV de la marque. Bien qu'il ne soit pas prévu de les introduire sur le marché américain, où le Q5 reste le modèle PHEV le plus avancé proposé, leur lancement est une nouvelle preuve de l'engagement d'Audi envers l'innovation et la durabilité.

Une exclusivité européenne qui met en lumière l'orientation stratégique d'Audi vers des véhicules plus verts.

Une anticipation haute pour le déploiement futur de ces technologies sur d'autres marchés.

Les Audi

Q7 et Q8 hybrides rechargeables sont donc promis à un bel avenir, symbolisant le parfait équilibre entre performance, luxe et responsabilité environnementale.