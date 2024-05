Les 7 cabriolets de luxe à moins de 100 000 euros qui feront tourner les têtes !

Avouons-le, les cabriolets ne sont pas les véhicules les plus pratiques au monde. Pourtant, il émane de ces bolides décapotables un charme irrésistible. Qui n'a jamais rêvé de sentir le soleil sur sa peau et le vent dans ses cheveux dès les premiers beaux jours ?

Si les cabriolets ont bien évolué au fil des décennies, ils restent avant tout des compagnons de week-end idéaux. C'est particulièrement vrai pour les modèles de luxe signés Audi, BMW ou Mercedes. Avec leurs intérieurs douillets, leurs mécaniques puissantes et leurs capotes plus fiables que jamais, ces véhicules à ciel ouvert se prêtent à une utilisation plus fréquente qu'on ne l'imagine. Découvrez notre sélection de sept cabriolets qui vous donneront envie de rouler cheveux au vent bien au-delà de l'été !

Notre sélection des meilleurs cabriolets de luxe à moins de 100 000 euros

Le meilleur rapport qualité-prix : Audi A5 Cabriolet

: Audi A5 Cabriolet Le plus traditionnel : BMW Série 4 Cabriolet

: BMW Série 4 Cabriolet La meilleure alternative aux sportives : BMW M4 Cabriolet

: BMW M4 Cabriolet Le plus beau : Mercedes-AMG CLE

: Mercedes-AMG CLE Le plus compact et fun : Mercedes-Benz Classe C Cabriolet

: Mercedes-Benz Classe C Cabriolet Le plus confortable : Mercedes-Benz Classe E Cabriolet

: Mercedes-Benz Classe E Cabriolet Notre choix absolu : Audi S5 Cabriolet

Audi S5 Cabriolet : notre choix absolu

Si le roadster Audi TT a disparu du catalogue américain, la marque aux anneaux propose encore un solide choix aux amateurs de vitesse à ciel ouvert. L'Audi S5 Cabriolet, fer de lance de la gamme, séduit par ses lignes épurées et sa silhouette athlétique. Son V6 3.0 biturbo de 349 ch délivre également de sérieuses sensations. Ajoutez à cela une boîte manuelle à 8 rapports, une transmission intégrale et une vitesse de pointe de 250 km/h, et vous obtenez un cabriolet difficile à égaler.

Commercialisée depuis : 2007

: 2007 Motorisation la plus puissante : V6 3.0 biturbo

: V6 3.0 biturbo Puissance : 349 ch et 500 Nm de couple

: 349 ch et 500 Nm de couple 0 à 100 km/h : 4,7 secondes

: 4,7 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Prix de base : 66 100 €

Audi A5 Cabriolet : le meilleur rapport qualité-prix

Certes, l'Audi A5 Cabriolet est moins puissante que la S5 et ne fait pas autant tourner les têtes. Mais elle n'en demeure pas moins une excellente voiture polyvalente. Cette déclinaison à ciel ouvert mise davantage sur l'élégance que sur le sport, tout en conservant un look incitant à prendre le volant pour s'amuser. Et même si elle ne prétend pas au statut de sportive pure, son 4 cylindres turbo lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. De quoi pimenter vos trajets vers la plage !

Commercialisée depuis : 2007

: 2007 Motorisation la plus puissante : 4 cylindres 2.0 turbo

: 4 cylindres 2.0 turbo Puissance : 261 ch et 370 Nm de couple

: 261 ch et 370 Nm de couple 0 à 100 km/h : 5,6 secondes

: 5,6 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Prix de base : 55 600 €

BMW Série 4 Cabriolet : le plus traditionnel

Si vous rêviez de conduire un cabriolet étant enfant, vous vous imaginiez sûrement au volant d'une voiture comme l'actuelle BMW Série 4. Anciennement connue sous le nom de Série 3 Cabriolet, elle arbore un look plaisant (quoiqu'un brin daté) et un intérieur élégant et confortable. Mais la plus grande surprise vient peut-être de sa puissance. Sans égaler les versions M, le 6 cylindres en ligne biturbo de la M440i xDrive frôle les 400 ch, avec en prime une transmission intégrale.

Commercialisée depuis : 1985 (sous le nom de Série 4 depuis 2014)

: 1985 (sous le nom de Série 4 depuis 2014) Motorisation la plus puissante : 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo (M440i xDrive)

: 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo (M440i xDrive) Puissance : 386 ch et 500 Nm de couple

: 386 ch et 500 Nm de couple 0 à 100 km/h : 4,6 secondes

: 4,6 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Prix de base : 58 700 €

BMW M4 Cabriolet : la meilleure alternative aux sportives

La BMW M4 Cabriolet est ce qui se rapproche le plus d'une sportive pure dans cette catégorie. Comme le reste de notre sélection le montre, il existe de nombreux cabriolets puissants à moins de 100 000 €. Mais cette BMW pousse le curseur encore plus loin. Outre un extérieur subtilement musclé, elle reçoit un 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo délivrant plus de 500 ch. Grâce à cette cavalerie, elle abat le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Mieux vaut cependant remonter la capote avant d'exploiter pleinement son potentiel !

Commercialisée depuis : 2014

: 2014 Motorisation la plus puissante : 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo

: 6 cylindres en ligne 3.0 biturbo Puissance : 523 ch et 650 Nm de couple

: 523 ch et 650 Nm de couple 0 à 100 km/h : 3,6 secondes

: 3,6 secondes Vitesse maximale : 280 km/h

: 280 km/h Prix de base : 95 300 €

Mercedes-AMG CLE : le plus beau

La réputation de Mercedes-AMG repose certes sur ses prouesses techniques, mais force est de constater que le CLE Cabriolet est un superbe cabriolet. Comme souvent chez AMG, il adopte une carrosserie plus sculptée que la Mercedes dont il est issu. Ses lignes acérées lui confèrent une allure plus dynamique, sans pour autant négliger les performances. Son V6 biturbo de 385 ch se charge d'animer cette belle allemande avec brio.

Commercialisée depuis : 2023

: 2023 Motorisation la plus puissante : V6 3.0 biturbo

: V6 3.0 biturbo Puissance : 385 ch et 520 Nm de couple

: 385 ch et 520 Nm de couple 0 à 100 km/h : 4,6 secondes

: 4,6 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Prix de base : 69 250 €

Mercedes-Benz Classe C Cabriolet : le plus compact et fun

Les propriétaires de Mercedes n'aiment peut-être pas entendre leur voiture qualifiée de « mignonne », mais c'est pourtant le terme qui vient à l'esprit face à l'actuelle Classe C Cabriolet. Avec à peine plus de 4,60 m de long, elle arbore des formes plus rondes que ses cousines décapotables. Malgré ses dimensions contenues, son intérieur luxueux peut accueillir 4 personnes, même si celles installées à l'arrière risquent de se sentir un peu à l'étroit. Sous le capot, on trouve un 4 cylindres turbo de 255 ch. Et si la météo se gâte pendant votre virée, pas de panique : la capote en tissu triple épaisseur se déploie en moins de 20 secondes.

Commercialisée depuis : 2016

: 2016 Motorisation la plus puissante : 4 cylindres 2.0 turbo (C300 4MATIC)

: 4 cylindres 2.0 turbo (C300 4MATIC) Puissance : 255 ch et 370 Nm de couple

: 255 ch et 370 Nm de couple 0 à 100 km/h : 6,2 secondes

: 6,2 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Prix de base : 57 250 €

Mercedes-Benz Classe E Cabriolet : le plus confortable

Si l'on choisit un cabriolet, c'est avant tout pour s'amuser au volant. Mais ces voitures peuvent aussi se montrer étonnamment pratiques. Bien sûr, la Classe E Cabriolet ne remplacera pas une familiale. Pourtant, elle offre bien plus d'espace qu'on ne l'imaginerait pour un véhicule de cette catégorie. Ses quatre vraies places accueillent confortablement quatre adultes. Et le conducteur pourra en mettre plein la vue à ses passagers grâce au 6 cylindres en ligne turbo de 362 ch qui autorise de belles accélérations.

Commercialisée depuis : 2010

: 2010 Motorisation la plus puissante : 6 cylindres en ligne 3.0 turbo (E450 4MATIC)

: 6 cylindres en ligne 3.0 turbo (E450 4MATIC) Puissance : 362 ch et 500 Nm de couple

: 362 ch et 500 Nm de couple 0 à 100 km/h : 5,1 secondes

: 5,1 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Prix de base : 76 900 €

Alors, prêt à troquer votre toit fixe contre une capote ? Avec ces sept cabriolets de luxe, vous n'aurez plus qu'une envie : prendre la route pour profiter des paysages et du soleil. La dolce vita sur quatre roues, en somme !