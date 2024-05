Les 5 voitures les plus impressionnantes propulsées par le moteur W12 du groupe VW

Introduit il y a plus de deux décennies, l’histoire du W12 du groupe VW est désormais terminée. Revenons sur les cinq voitures les plus impressionnantes équipées de ce moteur iconique.

Volkswagen W12

Volkswagen voulait introduire le nouveau moteur de manière épique, le PDG du groupe, Ferdinand Piech, a donc chargé ses ingénieurs de créer une supercar à couper le souffle autour de celui-ci.

Développé en collaboration avec Giorgetto Giugiaro et son équipe d’Italdesign, la supercar à moteur central et 4 roues motrices a fait ses débuts au salon de Tokyo 1997 sous le nom de VW W12 Syncro.

Équipée de la toute première version prototype fonctionnelle de 5,6 litres du W12 et du système de transmission intégrale Syncro de VW, la supercar développait 414 ch et a impressionné la foule avec son look.

Au cours des quatre années suivantes, le projet a continué à améliorer le design initial, donnant naissance à un cabriolet (Roadster 1998) et à un record de 591 ch, propulsion arrière appelé W12 Nardò, qui utilisait la version finale de 6,0 litres du moteur, prête pour la production.

Bien qu’une production en série ait été sérieusement envisagée, la supercar W12 n’a jamais dépassé le stade du concept et est entrée dans l’histoire comme le premier véhicule du groupe VW à utiliser le moteur W12.

Spyker C12 La Turbie et C12 Zagato

Le moteur W12 a fait ses débuts en production dans l’Audi A8 de 2001, et dans les cinq années qui ont suivi, il a été monté sous le capot d’un nombre croissant de véhicules du groupe VW.

Cependant, en 2006, la société néerlandaise Spyker a présenté la C12 La Turbie, qui est devenue la première voiture non-VW Group à employer le W12.

Largement basée sur le magnifique C8 Spyder à moteur V8, la C12 La Turbie a reçu la version Audi atmosphérique de 6,0 litres du W12, avec de petites améliorations qui ont poussé la puissance de 444 à 500 ch.

Un an après l’introduction de la La Turbie, Spyker a annoncé un deuxième modèle à moteur W12 appelé C12 Zagato. Comme son nom l’indique, la supercar à couper le souffle arborait une carrosserie sur mesure conçue par les carrossiers italiens Zagato, mais le châssis et le groupe motopropulseur étaient repris du précédent C12.

Initialement, les deux voitures étaient prévues pour une production limitée, mais malheureusement, le constructeur néerlandais a décidé de détourner les fonds vers le projet C8, de sorte que les C12 La Turbie et C12 Zagato sont restées des exemplaires uniques.

Bentley Continental GT W12

Comme je l’ai mentionné plus tôt, Bentley était la marque du groupe VW qui a popularisé le moteur W12.

Sa version 6,0 litres a reçu un système d’induction forcée biturbo et a fait ses débuts sur la Continental GT de première génération avec 552 ch sous le capot.

Initialement, le modèle a reçu quelques critiques de la part des passionnés et des journalistes automobiles qui ont fait valoir qu’il n’était rien de plus qu’une Phaeton VW à deux portes super chère.

Bien que la Continental GT était en effet basée sur la même plateforme que la Phaeton et l’Audi A8, elle s’est rapidement avérée être un succès pour la marque britannique.

La première génération a été mise en évidence par les éditions limitées Continental Supersports et Supersports cabriolet, qui ont reçu une version améliorée de 621 ch du W12 6,0 litres capable de fonctionner à la fois à l’essence et au biocarburant (éthanol E85).

En 2010, la deuxième génération redessinée a été lancée et le modèle haut de gamme est devenu connu sous le nom de Continental GT W12.

La Supersports haute performance est revenue sept ans plus tard avec un kit carrosserie inspiré du sport automobile et un W12 de 700 ch.

La troisième génération de la Continental a fait ses débuts en 2018 et est toujours en production aujourd’hui, bien que la quatrième arrivera l’année prochaine.

La GT W12 standard a été abandonnée en 2021, mais le W12 est resté en production jusqu’en avril de cette année (2024), fournissant 650 ch à la Continental GT/GTC Speed haute performance et à la Mulliner Bacalar en édition limitée basée sur la Continental GT.

Bentley Flying Spur

En 2005, Bentley a introduit une version berline quatre portes de la Continental GT et lui a donné le nom emblématique de Flying Spur.

Comme sa sœur à deux portes, la berline ultra-luxueuse a été développée en trois générations distinctes (jusqu’à présent).

Alors que la première génération n’était disponible qu’avec le W12 biturbo de 6,0 litres, les deux dernières ont également accueilli un V8 biturbo et un V6 hybride biturbo (troisième génération uniquement). Néanmoins, les versions haut de gamme (W12 S, Speed et Mulliner) étaient toutes propulsées par une version de 626 ch du douze cylindres.

La W12 S de deuxième génération et les porte-drapeaux de troisième génération, la Speed orientée performance et la Mulliner ultra-luxueuse en édition limitée, restent les membres les plus impressionnants de la gamme Flying Spur moderne.

Bentley Mulliner Batur

En 2022, la division Mulliner de Bentley a annoncé ce qui est sans doute le grand tourisme moderne le plus impressionnant de la marque : la Batur.

Basée sur la base technique de la Continental GT, cette œuvre d’art automobile arborait une carrosserie sur mesure époustouflante et un intérieur personnalisé orné des caractéristiques les plus somptueuses.

Sous le capot, le coupé cachait une version de 740 ch du W12 biturbo de 6,0 litres – l’itération la plus puissante du moteur iconique jamais montée dans une voiture de production Bentley.

La Mulliner Batur Coupé n’a été construite qu’à 18 exemplaires, et plus tôt cette année, la marque a annoncé 16 exemplaires supplémentaires, mais en version cabriolet.

Équipée du même W12 de 740 ch, la Mulliner Batur Convertible est la dernière voiture de production à utiliser le puissant douze cylindres – un adieu approprié à l’un des moteurs automobiles les plus novateurs du 21e siècle.

Ce moteur W12 du groupe Volkswagen aura marqué l’histoire de l’automobile pendant plus de deux décennies, propulsant certaines des voitures les plus luxueuses et performantes au monde. Des sportives Spyker aux majestueuses Bentley en passant par les concepts Volkswagen, il a apporté une touche d’exclusivité à toutes les autos qui ont eu la chance de l’abriter sous leur capot. Son chant du cygne avec la Bentley Mulliner Batur conclut en beauté un chapitre mémorable de la saga des 12 cylindres.