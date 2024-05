Les 5 pires rivaux de la Tesla Model Y, la voiture la plus vendue au monde

La concurrence s'intensifie pour le SUV électrique de Tesla, mais ces 5 modèles se démarquent comme ses principaux challengers. Découvrez les atouts de ces véhicules qui tentent de détrôner la Model Y de son piédestal.

Une popularité inégalée, mais une concurrence grandissante

La Tesla Model Y a réussi l'exploit de devenir la voiture la plus vendue au monde, tous types de motorisations confondues. Un succès retentissant pour un véhicule 100% électrique, qui prouve l'engouement croissant des consommateurs pour cette technologie. Mais face à cette réussite, les autres constructeurs automobiles ne restent pas les bras croisés et proposent des SUV électriques toujours plus performants et attractifs pour tenter de contrer l'hégémonie de Tesla sur ce segment porteur.

Des marques généralistes aux labels premium, l'offre de concurrents de la Model Y s'étoffe à vitesse grand V. Voici les 5 modèles qui se posent comme les rivaux les plus sérieux du best-seller de la firme d'Elon Musk.

Kia EV6 : le SUV coréen survitaminé

Avec son design futuriste et ses performances de haute volée, le Kia EV6 a de sérieux arguments à faire valoir. Décliné en plusieurs versions, il propose notamment une variante GT ultra-performante :

585 chevaux

Transmission intégrale

0 à 100 km/h en 3,5 secondes

Vitesse de pointe de 260 km/h

Mais le constructeur coréen n'oublie pas les clients en quête d'une conduite plus tranquille et d'une autonomie généreuse. Les versions classiques de l'EV6 proposent des motorisations plus sages, allant de 170 à 325 chevaux, avec des batteries de 58 et 77 kWh. Une mise à jour récente remplace même la batterie de grande capacité par un pack de 84 kWh pour encore plus de kilomètres parcourus. Le Kia EV6 est proposé à partir de 41 426 €.

Ford Mustang Mach-E : le pony car passe à l'électrique

Ford a pris tout le monde de court en transformant son iconique Mustang en SUV électrique. Un pari audacieux, mais réussi pour le Mach-E qui s'impose comme une référence sur le segment. Son look inspiré du muscle car américain fait mouche, tout comme ses motorisations qui n'ont pas à rougir face à la Model Y :

Deux batteries au choix : 76 ou 99 kWh

: 76 ou 99 kWh Transmission aux roues arrière ou intégrale

Puissances de 269 à 487 chevaux

Version Mach-E GT ultra-performante

Ford propose même une inédite Mach-E Rally à l'allure de baroudeur, directement inspirée de la compétition. Un modèle taillé pour l'aventure. Les prix du Mustang Mach-E débutent à 49 205 €.

Nissan Ariya : le SUV nippon ne manque pas d'atouts

Avec son look avant-gardiste directement hérité du concept-car, le Nissan Ariya ne passe pas inaperçu. Un style osé et réussi, qui lui confère une réelle originalité dans la jungle des SUV électriques. Mais le japonais ne mise pas tout sur son apparence et s'appuie sur une gamme de motorisations des plus complètes :

Version d'accès 263 chevaux et 2 roues motrices , batterie de 63 kWh

et , batterie de 63 kWh Variante 242 chevaux et traction , batterie 87 kWh

et , batterie 87 kWh Déclinaisons e-4ORCE à transmission intégrale de 306 et 394 chevaux, grande batterie

De quoi répondre à tous les besoins, des plus raisonnables aux plus sportifs. L'Ariya est vendu à partir de 49 400 €.

Skoda Enyaq iV : le SUV électrique qui voit grand

Skoda prouve avec l'Enyaq iV qu'il n'a rien à envier à ses cousins du groupe Volkswagen. Disponible en carrosserie classique ou coupé, ce SUV familial et spacieux séduit par son rapport prix-prestations. Une proposition renforcée par la variante sportive RS et ses 340 chevaux. L'Enyaq iV offre une belle polyvalence avec :

Moteurs de 179 à 340 chevaux

Transmission aux roues arrière ou intégrale

Jusqu'à 570 km d'autonomie

Un SUV électrique malin, proposé à un tarif contenu à partir de 39 450 €.

BMW iX2 : le SUV compact premium qui vise haut

Impossible de parler des concurrents premiums de la Model Y sans citer BMW. Le constructeur bavarois vient d'enrichir son offre avec l'iX2, un SUV 100% électrique compact mais cossu. Proposé uniquement en version xDrive30, il développe une puissance conséquente pour son gabarit :

313 chevaux et 494 Nm de couple

et 0 à 100 km/h en 5,6 secondes

Vitesse de pointe de 180 km/h

417 à 449 km d'autonomie (batterie de 64,8 kWh)

Des performances qui se paient au prix fort, avec un ticket d'entrée fixé à 58 000 €. Mais c'est le tarif à payer pour rouler dans un SUV électrique siglé BMW.

Si la Tesla Model Y conserve pour l'instant son leadership, elle voit se dresser face à elle des concurrents toujours plus affûtés. Des modèles qui rivalisent d'ingéniosité pour séduire une clientèle en quête de SUV électriques performants, polyvalents et stylés. La Kia EV6 mise sur son design futuriste et ses versions survitaminées, quand le Mustang Mach-E joue la carte de la sportivité héritée de son illustre ancêtre thermique.

Le Nissan Ariya et le Skoda Enyaq iV se distinguent par leur polyvalence et leur rapport prix-prestations avantageux, tandis que le BMW iX2 vise une clientèle premium en quête d'un véhicule compact mais cossu. Autant de rivaux qui constituent de sérieuses alternatives à la star de Tesla, et prouvent que la concurrence s'intensifie sur le segment très courtisé des SUV 100% électriques.

Reste à savoir si l'un de ces challengers parviendra à détrôner la Model Y de son piédestal. Une chose est sûre, le marché des SUV électriques n'a pas fini de nous réserver des surprises, et les clients ont plus que jamais l'embarras du choix pour passer à la mobilité zéro émission sans sacrifier style, performances et polyvalence. La révolution électrique est en marche, et elle se joue en grande partie sur le terrain des SUV branchés !