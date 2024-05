Les 10 voitures les plus chères du monde : des chefs-d’œuvre réservés aux ultra-riches !

Pour un public très exclusif, ces voitures affichent des prix astronomiques, dépassant même ceux de la plupart des manoirs. Des modèles uniques, des performances époustouflantes et un luxe inégalé font de ces bolides de véritables œuvres d'art sur roues, réservées à une poignée de privilégiés.

Au fil des générations, l'industrie automobile a produit des voitures affichant des prix colossaux, témoignant d'un savoir-faire d'exception et d'une recherche constante de l'excellence. Avec le temps, certaines de ces voitures n'ont fait qu'augmenter en valeur, comme en attestent les ventes record de la Ferrari 250 GTO de 1962, adjugée pour 51,7 millions de dollars, et de la Mercedes 300 SLR de 1955, qui a trouvé preneur pour la somme vertigineuse de 135 millions de dollars.

Ces dernières années, les constructeurs ont continué à repousser les limites en produisant des séries extrêmement limitées, voire des modèles uniques, qui sont devenus les nouveaux fleurons de l'industrie automobile. Alors que les voitures classiques mettent parfois des décennies à atteindre leurs prix actuels, ces dix bolides d'exception sont sortis d'usine avec des tarifs monumentaux, qui ne feront que grimper au fil du temps, les rendant encore plus exclusifs et désirables aux yeux des collectionneurs les plus fortunés.

10. Pagani Huayra Imola – 5,4 millions de dollars : l'alliance parfaite de la performance et de l'élégance

Lorsqu'il s'agit de combiner les plus hauts niveaux de performance et d'élégance, l'Italie est au sommet depuis des décennies. Si de nombreuses marques italiennes figurent parmi les plus anciennes de l'industrie, Pagani s'est imposé dès sa fondation en 1992 comme un acteur majeur du segment des supercars.

Depuis le lancement de l'hypersportive Huayra en 2011, Pagani a produit une vaste gamme de modèles limités, tous affichant sans surprise des prix élevés. En partenariat avec Mercedes-AMG, la Pagani Huayra Imola a vu le jour, limitée à seulement 100 exemplaires, chacun coûtant la bagatelle de 5,4 millions de dollars. Il s'agit de la Huayra la plus extrême homologuée pour la route à ce jour, développant 838 chevaux et 1 100 Nm de couple grâce à son moteur V12 AMG de 6,0 litres.

Moteur : V12 Mercedes-AMG de 6,0 litres

Transmission : Séquentielle à 7 rapports

Puissance : 838 ch

Couple : 1 100 Nm

Transmission : Propulsion

0 à 100 km/h : 2,7 secondes

Vitesse maximale : 350 km/h (limitée)

9. Bugatti Divo – 5,8 millions de dollars : une Bugatti ultra-exclusive réservée aux propriétaires de Chiron

Autre marque évoluant au plus haut niveau du segment des hypersportives, Bugatti jouit d'une réputation inégalée en matière de voitures les plus rapides et les plus puissantes au monde, que seuls quelques concurrents triés sur le volet peuvent prétendre égaler. En 2018, la spectaculaire Bugatti Divo a été dévoilée, avec un prix de 5,8 millions de dollars.

Limitée à seulement 40 exemplaires, la Divo est l'un des modèles Bugatti les plus rares jamais produits, si l'on excepte les voitures uniques que nous avons pu admirer au fil des ans. La Divo s'est vendue presque instantanément après que Bugatti l'ait proposée exclusivement aux propriétaires existants de Chiron. Elle offre la puissance et la vitesse que l'on attend d'une Bugatti, délivrant 1 479 chevaux grâce à son moteur W16 de 8,0 litres et atteignant une vitesse maximale limitée à 380 km/h.

Moteur : W16 quadri-turbo de 8,0 litres

Transmission : Double embrayage à 7 rapports

Puissance : 1 479 ch

Couple : 1 600 Nm

Transmission : Intégrale

0 à 100 km/h : 2,4 secondes

Vitesse maximale : 380 km/h (limitée)

8. Pagani Huayra Codalunga – 7,6 millions de dollars : un hommage aux voitures de course historiques

Revenons à la Pagani Huayra, dont l'une des versions les plus récentes a fait son apparition en 2022 : la Codalunga. Alors que de nombreuses versions précédentes de la Huayra étaient des variantes du modèle de base et de la Huayra BC orientée circuit, la Codalunga est le premier modèle conçu par la division des projets spéciaux Grandi Complicazoni en tant que variation « long tail ».

Codalunga signifiant « longue queue » en italien, cette hypersportive est conçue pour représenter les voitures de course historiques de la fin du XXe siècle qui incarnaient cette philosophie de design. La Huayra Colalunga est l'un des modèles les plus limités de l'histoire de Pagani, avec seulement cinq exemplaires produits, chacun étant proposé au prix de 7,6 millions de dollars.

Moteur : V12 Mercedes-AMG de 6,0 litres

Transmission : Séquentielle à 7 rapports

Puissance : 829 ch

Couple : 1 100 Nm

Transmission : Propulsion

0 à 100 km/h : 2,7 secondes

Vitesse maximale : 350 km/h

7. Maybach Exelero – 8 millions de dollars : une voiture unique commandée par Fulda pour tester ses pneus

Avant de devenir officiellement une sous-marque de Mercedes-Benz, Maybach était déjà un leader du segment du luxe ultime dans l'industrie automobile. En 2005, la Maybach Exelero a été produite en tant que voiture de sport haute performance unique en son genre, commandée par Fulda (une sous-marque de Goodyear) pour tester sa nouvelle gamme de pneus.

Bien que la Maybach Exelero ait été produite uniquement pour les tests de pneus de Fulda, la voiture a été achetée en 2011 pour la somme astronomique de 8 millions de dollars. Sous le capot de l'Exelero se cache un puissant V12 bi-turbo développant 690 chevaux et 1 020 Nm de couple. À l'intérieur, l'habitacle de l'Exelero n'est peut-être pas aussi luxueux que celui d'autres modèles Maybach de l'époque, mais il surpasse néanmoins largement celui de la plupart des autres voitures de sport de luxe.

Moteur : V12 bi-turbo de 6,0 litres

Transmission : Automatique 5G-Tronic

Puissance : 690 ch

Couple : 1 020 Nm

Transmission : Propulsion

0 à 100 km/h : N/A

Vitesse maximale : N/A

6. Bugatti Centodieci – 9 millions de dollars : un hommage au légendaire EB110 pour les 110 ans de Bugatti

Malgré la rareté de la Divo, Bugatti a réussi à surpasser son exclusivité un an plus tard, en 2019, avec la Centodieci. La Centodieci est l'un des modèles les plus importants de l'histoire récente, célébrant le 110e anniversaire de la marque. Bien qu'elle soit basée mécaniquement sur la Chiron, elle s'inspire clairement du design de l'EB110 de 1991, qui était la voiture la plus rapide de son époque.

Dévoilée en 2019, la Bugatti Centodieci n'a commencé à être livrée qu'en 2022. Si vous avez eu la chance d'en acquérir une, vous avez dû débourser la somme stupéfiante de 9 millions de dollars. Même si vous en aviez les moyens, seuls dix exemplaires ont été produits, rendant cette voiture encore plus exclusive.

Moteur : W16 quadri-turbo de 8,0 litres

Transmission : Double embrayage à 7 rapports

Puissance : 1 578 ch

Couple : 1 600 Nm

Transmission : Intégrale

0 à 100 km/h : 2,4 secondes

Vitesse maximale : 386 km/h

5. Rolls-Royce Sweptail – 13 millions de dollars : le premier modèle sur-mesure de la division Coachbuild

Dans l'histoire de l'automobile britannique, aucune marque n'a autant marqué le segment du luxe que Rolls-Royce. En 2017, le constructeur a dévoilé le premier modèle créé par sa nouvelle division Coachbuild, conçue pour offrir aux clients un modèle unique et personnalisé. Ce premier modèle, baptisé Sweptail, a immédiatement propulsé la marque Coachbuild au plus haut niveau du luxe automobile.

Basé sur le Phantom Coupé de l'époque, le design de la Sweptail s'inspire des voitures préférées du client datant du début du XXe siècle, ainsi que des yachts classiques et modernes. L'arrière de la voiture est le point d'orgue du design, avec une ligne de toit qui s'incurve en une pointe abritant le feu stop. Au final, le client de la Sweptail a déboursé 13 millions de dollars pour sa Rolls-Royce sur mesure.

Moteur : V12 de 6,75 litres

Transmission : Automatique à 8 rapports

Puissance : 453 ch

Couple : 719 Nm

Transmission : Propulsion

0 à 100 km/h : 5,8 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

4. Spyros Panopoulos Chaos – 14 millions de dollars : une « ultra car » à moteur imprimé en 3D

Sans aucun doute l'une des voitures les plus extrêmes de cette liste, la Spyros Panopoulos Chaos est qualifiée d' »ultra car » par son fabricant, Spyros Panopoulos. La Chaos est l'incarnation même de la vitesse, et sa caractéristique la plus étonnante est peut-être son moteur imprimé en 3D.

En termes de performances, le constructeur annonce des capacités époustouflantes, avec un 0 à 100 km/h en 1,5 seconde et une vitesse maximale de 499 km/h, ce qui en ferait potentiellement la voiture la plus rapide de la planète. Le moteur imprimé en 3D est un V10 de 4,0 litres développant 3 065 chevaux dans la variante Zero Gravity, qui coûte la somme astronomique de 14 millions de dollars.

Moteur : V10 bi-turbo de 4,0 litres imprimé en 3D

Transmission : Double embrayage à 8 rapports

Puissance : 3 065 ch

Couple : 1 984 Nm

Transmission : Intégrale

0 à 100 km/h : 1,5 seconde

Vitesse maximale : 499 km/h

3. Pagani Zonda HP Barchetta – 15 millions de dollars : un exemplaire réservé à Horacio Pagani lui-même

Bien que la Huayra ait été le modèle phare de Pagani tout au long des années 2010, c'est la Zonda qui a propulsé la marque vers de nouveaux sommets. La Pagani Zonda a également connu son lot de versions limitées, mais aucune n'est aussi spéciale que la Zonda HP Barchetta, qui occupe une place unique dans la gamme de la marque. Non seulement cette supercar a été limitée à seulement trois exemplaires, mais l'un d'entre eux a été réservé pour la collection personnelle d'Horacio Pagani.

Malgré le dévoilement du modèle au Concours d'Élégance de Pebble Beach en 2017, les deux exemplaires supplémentaires avaient déjà été vendus bien avant, au prix incroyable de 15 millions de dollars chacun. Propulsée par un V12 Mercedes-Benz de 7,3 litres développant 789 chevaux et 850 Nm de couple, la HP Barchetta a marqué la fin de la production de la Pagani Zonda.

Moteur : V12 Mercedes-Benz de 7,3 litres

Transmission : Séquentielle à 6 rapports

Puissance : 789 ch

Couple : 850 Nm

Transmission : Propulsion

0 à 100 km/h : N/A

Vitesse maximale : N/A

2. Bugatti La Voiture Noire – 19 millions de dollars : un hommage à la Type 57 Atlantic de Jean Bugatti

Si les Veyron et Chiron ont toutes deux reçu leurs modèles uniques, aucune n'a réussi à dépasser le prix stupéfiant de la Bugatti La Voiture Noire. La Voiture Noire ne s'inspire pas spécifiquement d'un nouveau modèle, mais elle emprunte de nombreux éléments à la philosophie de design moderne de la marque. Elle rend également hommage à la Type 57 Atlantic de Jean Bugatti, qui a disparu lors d'un voyage en train et reste introuvable depuis huit décennies.

Lors de sa création en 2019, la Bugatti La Voiture Noire était la voiture neuve la plus chère jamais produite. Propulsée par le même moteur W16 quadri-turbo de 8,0 litres qui a fait ses débuts avec la Veyron, la Bugatti La Voiture Noire est devenue l'une des hypersportives les plus reconnaissables de ces dernières années, bien que personne ne sache qui en est le propriétaire. Cependant, nous savons qu'elle a été vendue au prix de 19 millions de dollars.

Moteur : W16 quadri-turbo de 8,0 litres

Transmission : Double embrayage à 7 rapports

Puissance : 1 479 ch

Couple : 1 600 Nm

Transmission : Intégrale

0 à 100 km/h : 2,4 secondes

Vitesse maximale : N/A

1. Rolls-Royce Droptail – 30 millions de dollars : le nouveau fleuron de la division Coachbuild

Le modèle qui a détrôné la Bugatti La Voiture Noire pour devenir la voiture neuve la plus chère au monde est la Rolls-Royce Droptail. La Droptail est le dernier né de la célèbre division Coachbuild, limitée à seulement quatre variantes de design différentes pour quatre clients distincts. Trois des Droptail ont été dévoilées au public, mais la quatrième ne sera pas présentée à la demande du client.

Lorsque la Sweptail a atteint un prix stupéfiant, les modèles Droptail ont propulsé la marque Rolls-Royce vers de nouveaux sommets. Les modèles coûtent au moins 30 millions de dollars au client. À l'avenir, il est difficile de croire qu'une nouvelle voiture dépassera le prix de la Droptail, à moins que Rolls-Royce ne parvienne à développer quelque chose d'encore plus révolutionnaire dans tous les domaines.

Moteur : V12 bi-turbo de 6,75 litres

Transmission : Automatique à 8 rapports

Puissance : 593 ch

Couple : 840 Nm

Transmission : Intégrale

0 à 100 km/h : 4,9 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

En conclusion, ces dix voitures représentent le summum de l'industrie automobile en termes de performance, de luxe et d'exclusivité. Avec des prix atteignant des dizaines de millions de dollars, elles sont réservées à une élite fortunée prête à débourser des sommes astronomiques pour posséder un véhicule unique en son genre. Qu'il s'agisse de rendre hommage à des modèles historiques, de repousser les limites de la technologie ou simplement d'offrir une expérience de conduite incomparable, ces bolides d'exception incarnent le savoir-faire et la passion des plus grands constructeurs automobiles au monde.

Alors que certains peuvent s'interroger sur la pertinence de dépenser autant d'argent pour une voiture, il est important de comprendre que ces modèles ne sont pas seulement des moyens de transport, mais de véritables œuvres d'art roulantes. Elles témoignent de l'ingéniosité, de la créativité et de la quête incessante de perfection qui animent l'industrie automobile depuis ses origines.

À l'avenir, il est fort probable que de nouveaux modèles encore plus exclusifs et coûteux voient le jour, repoussant toujours plus loin les limites du possible. Mais une chose est sûre : ces dix voitures resteront à jamais gravées dans l'histoire de l'automobile comme des symboles d'excellence et de prestige, suscitant l'admiration et la fascination des passionnés du monde entier.