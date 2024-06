Les 10 voitures électriques les plus influentes de l’histoire automobile

Des premiers modèles du 19ème siècle aux hypercars futuristes d’aujourd’hui, les véhicules électriques ont toujours fait partie intégrante de l’univers automobile. Découvrez notre sélection des 10 voitures électriques qui ont le plus marqué l’histoire de l’automobile, de par leur caractère innovant ou leur impact sur le marché.

1. Detroit Electric (États-Unis, 1907)

Produite à plus de 13 000 exemplaires entre 1907 et 1939, la Detroit Electric était prisée par l’élite américaine pour son moteur silencieux et son démarrage sans manivelle. Malgré un prix 10 fois supérieur à celui d’une Ford T, elle séduisit des personnalités comme Thomas Edison ou la femme d’Henry Ford.

2. GM EV1 (États-Unis, 1996)

Première voiture électrique produite en série par un grand constructeur, la GM EV1 est devenue une icône. Dotée d’une carrosserie futuriste en plastique et d’une batterie NiMH offrant jusqu’à 142 miles d’autonomie, elle fut malheureusement rappelée et détruite par GM qui la jugeait non rentable.

3. Nissan Leaf (Japon, 2010)

Première voiture électrique produite en grande série, la Nissan Leaf a démocratisé ce type de motorisation. Avec plus de 650 000 exemplaires vendus en 13 ans de carrière, elle a prouvé qu’une citadine zéro émission pouvait trouver son public. Un modèle pionnier qui tire sa révérence en 2026.

4. BMW i3 (Allemagne, 2012)

Première voiture 100% électrique de BMW, l’i3 se distinguait par sa conception high-tech avec un châssis en aluminium et une coque en fibre de carbone. Malgré des ventes en demi-teinte et un arrêt de production en 2022, elle a ouvert la voie aux actuels modèles électrifiés de la marque bavaroise.

5. Tesla Model S (États-Unis, 2012)

Première berline de luxe 100% électrique au monde, la Tesla Model S a révolutionné son segment avec ses performances de supercar et son autonomie record. Régulièrement mise à jour, elle reste la référence sur le marché et a permis l’essor de Tesla, devenu numéro 1 mondial de l’électrique.

6. Chevrolet Bolt (États-Unis, 2017)

Avec son autonomie de 240 miles et son tarif abordable, la Chevrolet Bolt a démocratisé la voiture électrique aux États-Unis. Élue voiture nord-américaine de l’année 2017, elle a prouvé que GM avait retenu les leçons de l’EV1. La Bolt devrait être remplacée par une nouvelle génération prochainement.

7. Volkswagen ID.3 (Allemagne, 2019)

Conçue comme la « Golf du 21ème siècle », la Volkswagen ID.3 marque un tournant pour le géant allemand après le scandale du Dieselgate. Malgré des débuts laborieux, cette compacte électrique s’est imposée en Europe grâce à son rapport prix/autonomie. Elle ouvre la voie à toute une gamme ID.

8. Polestar 2 (Suède/Chine, 2021)

Avec son design épuré typiquement scandinave et son intérieur végan, la Polestar 2 incarne une nouvelle vision du luxe électrique. Cette berline anti-Tesla mise sur la qualité plus que la frime, sans sacrifier les performances. Un modèle à part qui cartonne déjà aux États-Unis.

9. Rimac Nevera (Croatie, 2022)

Véritable bombe électrique, la Rimac Nevera repousse les limites de la performance avec ses 1888 ch et ses 258 mph en pointe. Cette hypercar croate a pulvérisé plusieurs records sur circuit en 2023, s’imposant comme la voiture électrique de série la plus rapide du monde. 150 exemplaires seulement seront produits.

10. NIO ET7 (Chine, 2023)

Fer de lance de la marque chinoise NIO, la grande berline ET7 a fait sensation en parcourant 1044 km sans recharge grâce à sa batterie semi-solide de 150 kWh. Une prouesse qui résout le problème de l’autonomie, même si pour l’heure ce modèle n’est pas commercialisé hors de Chine.

Reflet du génie humain en perpétuelle quête d’innovation, ces 10 modèles ont contribué, chacun à leur manière, à façonner l’histoire de l’automobile électrique. Leurs innovations technologiques et leurs partis-pris avant-gardistes ont ouvert la voie à une nouvelle ère de la mobilité, plus propre et durable. La voiture électrique n’a pas fini de nous surprendre !