Le marché des véhicules tout-terrain continue d’évoluer et de fasciner les passionnés. Notre équipe d’experts a sélectionné les 10 modèles les plus remarquables disponibles en 2025, alliant capacités exceptionnelles et innovations technologiques.

Ford Bronco : le retour d’une légende américaine

Après des années d’attente, le Ford Bronco débarque enfin en Europe. Ce mastodonte américain conserve son authenticité avec un moteur 2.7 turbo développant 334 ch et un couple impressionnant de 563 Nm. L’arsenal technique comprend blocages de différentiels central et arrière, transmission intégrale, boîte de réduction et modes de conduite spécifiques au tout-terrain.

Ineos Grenadier : l’esprit Defender réinventé

Véritable hommage au Defender d’antan, l’Ineos Grenadier marie philosophie classique et technologies modernes. Équipé de motorisations BMW (240 ou 286 ch), il impressionne avec sa garde au sol de 270 mm et sa capacité de passage à gué de 800 mm.

Jeep Wrangler : l’icône électrifiée

Le Wrangler reste fidèle à son ADN tout en embrassant l’ère moderne. Sa motorisation hybride rechargeable de 380 ch offre 51 km d’autonomie électrique, sans compromettre ses capacités tout-terrain légendaires.

Land Rover Defender : le mythe modernisé

Le nouveau Defender propose trois carrosseries (90, 110 et 130) et une gamme de motorisations allant du diesel à l’hybride rechargeable culminant à 635 ch. Un parfait équilibre entre luxe et aptitudes tout-terrain.

Mercedes Classe G : l’excellence tout-terrain

Le Classe G fait son entrée dans l’ère électrique avec une version zéro émission de 587 ch. La gamme thermique n’est pas en reste avec des versions allant de 367 à 585 ch, toutes dotées d’une technologie micro-hybride.

M Hero I : le colosse chinois

Cette nouveauté chinoise impressionne par ses dimensions imposantes et sa motorisation 100% électrique dépassant les 1000 ch. Son design évoque un Hummer modernisé avec des aptitudes tout-terrain remarquables.

Subaru Forester : le crossover baroudeur

Bien que techniquement un SUV, le Forester se distingue par ses réelles capacités tout-terrain. Sa transmission intégrale symétrique et son système X-MODE en font un compagnon fiable hors des sentiers battus.

Suzuki Jimny Pro : le petit costaud

Disponible en version utilitaire, le Jimny prouve qu’un petit gabarit n’empêche pas les grandes performances tout-terrain. Avec ses 102 ch et sa boîte de réduction, il reste un choix pertinent pour les professionnels.

Suzuki Swift : l’inattendu

Unique citadine du segment B proposant une transmission intégrale, la Swift apporte une solution originale pour la conduite sur routes difficiles.

Toyota Land Cruiser : le baroudeur éternel

Le Land Cruiser adopte un style néo-rétro réussi tout en conservant ses qualités légendaires. Son diesel de 204 ch sera bientôt rejoint par une version micro-hybride, tandis que son châssis à échelle et ses équipements spécialisés maintiennent sa réputation de référence tout-terrain.