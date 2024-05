Le TVR Scamander, la voiture amphibie parfaite pour un James Bond londonien

Imaginez James Bond s’élançant dans les rues de Londres au volant de sa voiture, puis plongeant dans la Tamise sans perdre une seconde… Un scénario digne des meilleurs films de la saga, et qui aurait pu devenir réalité grâce à un véhicule aussi rare qu’étonnant : le TVR Scamander. Cette voiture amphibie sera l’une des stars de la prochaine édition du London Concours, un événement qui réunit des modèles d’exception dans un écrin prestigieux.

Le rêve fou de Peter Wheeler, ancien patron de TVR

À l’origine du projet Scamander, on retrouve Peter Wheeler, qui fut le patron de TVR de 1980 à 2004. Ce passionné de voitures de sport avait imaginé un véhicule capable de passer de la route à l’eau en un clin d’œil, baptisé RRV pour « Rapid Response Vehicle » (véhicule de réponse rapide). Le développement de ce modèle hors-norme s’est étalé sur plusieurs années, bien plus que prévu initialement.

Malheureusement, Peter Wheeler n’aura pas la chance de voir son rêve devenir réalité :

Le Scamander n’est achevé qu’en 2008, alors que Wheeler a déjà quitté la direction de TVR

Quelques mois plus tard, l’ancien patron de TVR décède, sans avoir pu profiter de sa création

Un design unique, entre bateau et avion

Avec sa carrosserie atypique, qui semble résulter d’un croisement improbable entre un bateau et un avion, le TVR Scamander ne passe assurément pas inaperçu. L’habitacle peut accueillir trois personnes, que ce soit sur terre ou sur l’eau. Malgré son allure agressive, ce véhicule n’est pas une 4×4. Il est propulsé par un moteur central Ford V6 de 275 ch, associé à une boîte automatique et à une transmission aux roues arrière.

Autres caractéristiques étonnantes du Scamander :

Des roues immenses de 21 pouces, à la fois larges et étroites, conçues à l’origine pour des Bentley des années 30

Un poids contenu autour des 1100 kg, pour garantir de bonnes performances sur route et des capacités de navigation optimales

Une vitesse de pointe de 180 km/h, ce qui en ferait l’amphibie le plus rapide au monde

Une pièce unique à découvrir au London Concours

Les jardins de l’Honorable Artillery Company, en plein cœur de Londres, accueilleront prochainement l’édition 2024 du prestigieux London Concours. Parmi les Ferrari, Porsche, Jaguar, Lamborghini ou encore Lotus de légende présents à cet événement, le TVR Scamander sera assurément l’un des modèles les plus insolites et les plus rares.

Nul doute que cette pièce unique, fruit de l’imagination débordante de Peter Wheeler, attirera tous les regards des passionnés et des curieux. Une occasion en or de découvrir en détail ce véhicule amphibie hors-normes, qui aurait pu donner de nouvelles idées aux scénaristes des aventures de James Bond !