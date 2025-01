Le Toyota Yaris Cross : le SUV urbain qui séduit les acheteurs avec sa garantie de 15 ans

Le Toyota Yaris Cross s’impose comme le SUV du segment B préféré des particuliers en France. Avec un prix de départ sous la barre des 28 000 euros et une garantie exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 15 ans, ce modèle urbain fait figure de valeur sûre sur le marché automobile français.

Un succès commercial incontestable

L’année 2024 marque un tournant pour le marché automobile français. Après quatre années difficiles, les immatriculations ont enfin dépassé le million d’unités, atteignant 1 016 885 véhicules (une progression de 7,1% par rapport à 2023). Dans ce contexte favorable, le Yaris Cross s’est particulièrement distingué avec 12 748 unités vendues aux particuliers, devenant ainsi le modèle le plus plébiscité de la gamme Toyota en France.

Une évolution technique remarquable

La version 2024 du Yaris Cross introduit une motorisation hybride plus musclée. La nouvelle variante 130H offre une puissance accrue de 12%, grâce à un système hybride de cinquième génération. Cette amélioration ne se fait pas au détriment de la consommation, qui reste remarquablement basse entre 4,5 et 4,8 litres aux 100 km en cycle mixte.

Un confort acoustique optimisé

Les ingénieurs Toyota ont particulièrement travaillé sur l’insonorisation. Le véhicule bénéficie désormais d’un amortisseur dynamique sur le support moteur gauche, d’une structure tri-couche pour le silencieux de tableau de bord et d’une couche supplémentaire de feutrine sous le capot. Ces améliorations réduisent significativement les bruits de roulement et aérodynamiques.

Une sécurité renforcée

Le Yaris Cross 2024 intègre des systèmes de sécurité active dernière génération. Parmi les innovations majeures, on trouve un contrôle d’accélération involontaire à basse vitesse, une assistance à la conduite proactive et un système de sortie sécurisée. L’expérience de conduite est enrichie par un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et une clé numérique intelligente sur les finitions haut de gamme.

Une offre commerciale attractive

Disponible en quatre finitions (Active Plus, Style, GR SPORT et Premiere Edition), le Yaris Cross hybride 130 démarre à 27 800 euros. Sa motorisation hybride se décline en deux versions : 116 ch ou 131 ch, utilisant le même bloc moteur avec des réglages électriques différents. Avec ses 4,18 mètres de long, il offre un excellent compromis entre encombrement urbain et habitabilité.

La garantie extensible jusqu’à 15 ans via le programme Toyota Relax représente un argument de poids pour les acheteurs cherchant la tranquillité d’esprit. Cette extension est conditionnée au suivi de l’entretien dans le réseau officiel, une stratégie qui fidélise efficacement la clientèle tout en maintenant la valeur résiduelle des véhicules.