Le top 50 des voitures les plus chères au monde en 2024 !

De l'Aston Martin Valour à la Zenvo Aurora, un aperçu des hypercars, berlines de luxe et super SUV les plus chers du marché aujourd'hui.

Acheter le meilleur coûte souvent cher. Cela est particulièrement vrai dans le monde de l'automobile. Certes, il existe des véhicules à prix abordable qui peuvent vous surprendre (et même figurer sur notre liste de la voiture de l'année), mais si vous voulez quelque chose de vraiment spécial, comme une hypercar, une berline de luxe ou un super SUV, préparez-vous à dépenser beaucoup. Ces catégories combinent un travail de design inoubliable (à l'intérieur comme à l'extérieur) avec des performances révolutionnaires, qui ne sont pas bon marché. Ils coûtent également une somme stupéfiante à développer et à construire, ce qui peut facilement les rendre plus coûteux qu'une maison.

Voici les 50 voitures les plus chères actuellement construites par des marques telles que Ferrari, Rolls-Royce, Hennessey, Koenigsegg et, bien sûr, Bugatti. Certes, vous devrez débourser une somme conséquente pour en acquérir une, mais il y a de fortes chances que cela ne vous dérange pas une fois que vous serez au volant.

50 Cadillac Celestiq — 340 000 $

Non, vos yeux ne vous trompent pas. Le prix en haut de cette entrée est correct. La Celestiq est, de loin, la Cadillac la plus chère que vous puissiez acheter et bien plus encore. C'est également le véhicule le plus avancé technologiquement des constructeurs de luxe basés à Detroit et il servira de navire amiral à sa future gamme électrique. Le véhicule électrique est un modèle construit sur commande que la marque espère que les clients verront comme une alternative américaine aux constructions sur mesure de Rolls-Royce. À cause de cela, la berline liftback sera également l'un des modèles les plus personnalisables de la marque à ce jour, avec des acheteurs offrant l'opportunité d'aider à concevoir un extérieur et un intérieur qui répondent à leurs normes exigeantes.

49 McLaren 765LT — de 368 000 $ à 382 500 $

Plus n'est pas nécessairement mieux. Prenez la McLaren 765LT, qui est le véhicule le plus dépouillé de cette liste. La variante 720S a été conçue avec la domination sur piste à l'esprit. À cause de cela, elle se passe de certains conforts habituellement standards tels qu'un système audio, un climatiseur et des tapis. L'exclusion de ces fonctionnalités, ainsi que quelques autres tours de magie d'ingénierie, signifie que la machine futuriste pèse 1400 kilos, ce qui est 35 kilos de moins que la 720S. Ajoutez un V-8 biturbo de 4,0 litres qui délivre 750 ch et 590 lb-pi de couple et vous obtenez une voiture qui peut passer de zéro à 100 km/h en seulement 2,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 329 km/h.

48 Fisker Rōnin — 385 000 $

Fisker ne voit aucune raison pour qu'une voiture de sport ne puisse pas avoir quatre portes. Voici le Rōnin, un grand tourer décapotable que la marque finlandaise espère sortir dans la seconde moitié de 2025. L'EV bas profil est la rare décapotable qui a réellement de la place pour cinq adultes de taille normale. À cause de cela, elle a une configuration de portes non conventionnelle, avec deux portes papillon de taille normale à l'avant et un autre ensemble plus petit à l'arrière. La voiture a plus à offrir que son design attrayant, cependant. Elle aura également un groupe motopropulseur de 1 000 ch et pourra parcourir jusqu'à 960 Km sur une seule charge, selon la marque.

47 Revzani Hercules 6×6 — de 395 000 $ à 459 000 $

Cela va sans dire, mais une liste des voitures les plus chères est vouée à être remplie de véhicules vraiment extravagants. Le plus absurde de cette liste doit être l'Hercules 6×6. Non seulement ce mastodonte dessiné comme un dessin animé a six roues, mais c'est aussi le six-roues le plus puissant que vous pouvez actuellement acheter. Sous son capot se cache un V-8 suralimenté de 7,0 litres qui délivre 1 300 ch. Il est également disponible avec plusieurs packs tout-terrain afin que vous puissiez mettre toute cette puissance à profit sur pratiquement n'importe quelle surface. Et si pour une raison quelconque l'Hercules ne semble pas assez ridicule, il y a une édition « Militaire » encore plus capable qui vient avec un blindage à l'épreuve des balles.

46 Ferrari Purosangue — 400 000 $

Cela devait arriver tôt ou tard. Ferrari a finalement cédé et a décidé de construire son premier SUV. Ils n'ont pas totalement cédé, cependant. Le Purosangue est un Cheval Cabré à part entière, avec plus de points communs avec les voitures de sport de la marque qu'avec ses pairs parmi les autres super SUV. Ceci est dû en grande partie à son design ultra-svelte qui surpasse tout autre dans sa catégorie, même le Lamborghini Urus, et au V-12 à aspiration naturelle sous son capot. Le moteur produit 725 ch et 528 lb-pi de couple, qui sont acheminés aux quatre roues via une transmission à double embrayage. Avec un poids à vide de 2200 kilos, c'est un poids lourd, mais il peut toujours accélérer de zéro à 100 km/h en 3,3 secondes et atteindre une vitesse maximale de 300 km/h.

45 Aston Martin DBS 770 Ultimate — de 400 000 $ à 415 960 $

Personne n'oubliera la dernière Aston Martin de série à être équipée d'un V-12. La DBS 770 Ultimate—qui sera également la dernière version de cette itération du modèle—est bien plus qu'une simple grand tourer. Le coupé imposant est facilement le membre le plus attrayant de la gamme de production actuelle de la marque et dispose d'un intérieur sportif pour correspondre. Le principal argument de vente ici, cependant, sont les 12 cylindres sous le capot. Le moulin est accouplé à une transmission automatique ZF à huit vitesses et peut générer jusqu'à 759 ch (ou 770 ps, si vous vous demandiez d'où vient le nom) et 664 lb-pi de couple. Toute cette puissance permet à la voiture d'accélérer de zéro à 100 km/h en un peu plus de trois secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 340 km/h.

44 Rolls-Royce Cullinan Black Badge — 425 000 $

Faites confiance à Rolls-Royce pour emmener le SUV vers de nouveaux sommets luxueux. Le Cullinan—nommé d'après le plus grand diamant de qualité gemme jamais trouvé—s'intègre mieux dans la gamme de la marque britannique que vous ne le penseriez. C'est parce que les priorités de la marque, y compris le luxe et le confort, se transposent assez bien à la classe SUV. Le modèle, qui a été introduit en 2018, est un Phantom plus grand et plus imposant avec un toit qui s'étend jusqu'à l'arrière du véhicule. L'habitacle dispose de toutes les commodités que vous attendez de l'une des voitures de la marque, mais avec plus d'espace. La variante haut de gamme, toute en noir, Black Badge est également équipée d'un V-12 biturbo qui délivre 591 ch et 664 lb-pi de couple.

43 Ferrari 812 GTS — 429 815 $

Regardez, toutes les Ferrari sont spéciales. Mais si vous vous intéressez aux décapotables, il est difficile de battre la 812 GTS. La version décapotable de la 812 Superfast est la première spider V-12 à moteur avant de l'illustre constructeur en un demi-siècle (et a été notre voiture de l'année dauphine en 2022). La machine élégante et rapide dispose d'un moulin de 6,5 litres qui génère 789 chevaux et 530 lb-pi de couple, vous pouvez donc atteindre 100 km/h en un peu moins de trois secondes et atteindre 300 km/h. Ces chiffres sont incroyables pour n'importe quelle voiture, encore moins une sans toit. La décapotable coûte également 50 000 $ de plus que son homologue à toit rigide, mais nous ne pouvons pas imaginer que les fidèles de la marque se soucient de la prime.

42 Rolls-Royce Spectre — 440 000 $

Même Rolls-Royce passe à l'électrique. Le constructeur britannique a dévoilé son premier véhicule électrique, le Spectre, l'automne dernier. L'idée que la marque mette sur le marché une voiture non alimentée par l'un de ses V-12 emblématiques peut sembler sacrilège pour certains, mais le modèle a ce qu'il faut pour convaincre les sceptiques. Le super coupé est beau à l'intérieur comme à l'extérieur, et grâce à l'absence de bruits de moteur, il pourrait offrir un trajet encore plus serein que ses prédécesseurs. Il offrira toujours des sensations fortes, cependant. Son groupe motopropulseur à deux moteurs qui produit 576 chevaux, permettant au véhicule électrique d'accélérer de zéro à 100 km/h en 4,4 secondes. Pas mal pour un premier essai, n'est-ce pas?

41 Rolls-Royce Ghost Black Badge — 443 000 $

Rolls-Royce prétend fabriquer la meilleure voiture du monde depuis que la Silver Ghost est sortie de la chaîne de production en 1906. Ainsi, tout véhicule portant ce nom doit être spécial, et le Ghost, qui a été introduit en 2009, l'est certainement. La grande berline est essentiellement l'idéal platonicien d'une Rolls—autant un plaisir à conduire qu'à être conduit. Cela est particulièrement vrai pour la variante haute performance Black Badge. Cette version toute noire de la berline quatre portes est alimentée par un V-12 spécialement réglé qui délivre 591 ch et et 664 lb-pi de couple, des augmentations de 28 ch et 37 lb-pi de couple par rapport à la version standard. Grâce à la puissance supplémentaire, la voiture peut passer de zéro à 100 km/h en 4,5 secondes. Qui aurait cru qu'une Rolls à essence pourrait être aussi rapide?

40 Rolls-Royce Phantom — 458 000 $

Le Phantom de huitième génération est probablement ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Rolls-Royce. Cela est en partie dû au fait que la marque britannique utilise le nom sur une variété de modèles depuis près de 100 ans maintenant, mais aussi parce que la grande berline est à peu près aussi grandiose que les voitures le sont de nos jours. Le Phantom actuel, qui a fait ses débuts l'année dernière, est une élégante berline quatre portes avec un puissant V-12 biturbo sous le capot qui produit 563 ch et 664 lb-pi de couple. Bien sûr, si vous préférez être conduit, la voiture est tout aussi satisfaisante grâce à un intérieur ultra-silencieux et élégamment décoré selon vos spécifications exactes.

39 Ferrari SF90 Stradale — de 524 815 $ à 575 445 $

Les puristes détestent quand un constructeur automobile bien-aimé essaie de bousculer les choses. C'est deux fois plus vrai lorsque la marque en question est Ferrari. Pourtant, nous avons du mal à imaginer qu'il y ait encore quelqu'un de sceptique quant à la SF90 Stradale. La première voiture de sport hybride rechargeable et à traction intégrale de la marque semble être l'une des voitures définissant son époque. C'est parce que le véhicule associe un design audacieux et angulaire avec des performances de prochain niveau. En fait, la SF90 Stradale a été lancée comme la Ferrari la plus puissante de tous les temps, avec une puissance combinée de 986 ch (769 provenant de son V-8 biturbo de 4,0 litres). Et si vous aimez sentir le vent souffler dans vos cheveux, sachez que la décapotable offre les mêmes performances à couper le souffle.

38 Ferrari SF90 XX Stradale — de 840 000 $ à 930 000 $

Nous avons atteint le point de notre liste où les prix prennent un bond notable. Il est approprié que la voiture qui inaugure ce saut soit la SF90 XX Stradale, qui—comme son nom l'indique—est une version plus extrême du numéro 38 de cette liste. La variante en édition limitée, également disponible en roadster plus coûteux, possède une carrosserie plus aérodynamique qui crée beaucoup plus d'appui et un système électronique retravaillé. Elle dispose également d'un groupe motopropulseur hybride amélioré qui délivre 1 016 chevaux, permettant à la voiture de passer de zéro à 100 km/h en seulement 2,3 secondes, soit 0,2 seconde de plus que la voiture dont elle est issue.

37 Lamborghini Revuelto — 890 000 $

Comment succéder à une voiture aussi vénérée que l'Aventador? Que diriez-vous de la remplacer par un modèle électrifié qui peut passer de zéro à 100 km/h en 2,5 secondes et atteindre 350 km/h. Voici le Revuelto, le premier hybride de série de la marque au taureau enragé (le Sián en édition limitée était le premier hybride de la marque). La supercar de nouvelle génération de l'entreprise a un design typiquement audacieux—avec encore plus d'éléments en forme de Y que d'habitude—mais ce qui la distingue vraiment, c'est un groupe motopropulseur qui comprend un V-12 à aspiration naturelle et non pas un, ni deux, mais trois moteurs électriques. Cette configuration est capable de délivrer une puissance bestiale de 1 001 ch et 793 lb-pi de couple.

36 McLaren Senna — 900 000 $

Lorsque McLaren a décidé de nommer son troisième modèle de la série Ultimate d'après feu Ayrton Senna, elle a placé la barre très haut. Heureusement, la Senna a largement été à la hauteur des attentes au cours des cinq années qui ont suivi son introduction. La supercar en édition limitée—qui a servi de base pour plusieurs variantes haute performance—se distingue parmi la gamme de l'entreprise, grâce à un design imposant, mais toujours aérodynamique, et à un puissant V-8 biturbo de 4,0 litres. Ce moulin est accouplé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports et peut produire 789 ch et 590 lb-pi de couple.

35 W Motors Fenyr SuperSport — 1,4 million de dollars

La première voiture de sport à sept chiffres sur cette liste est la Fenyr SuperSport absurdement appropriée. La deuxième modèle de W Motors basé aux Émirats arabes unis porte le nom du loup monstrueux de la mythologie nordique et arbore un design angulaire qui ressemble à quelque chose sorti d'un ancien jeu Playstation. L'extérieur unique de la voiture n'est pas son seul aspect qui attirera l'attention.

Le coupé est alimenté par un six cylindres à plat biturbo de 3,8 litres développé par Run Automobile. Le moulin monté à mi-arrière, qui est accouplé à une boîte de vitesses à double embrayage PDK de Porsche, peut délivrer 799 chevaux et 723 lb-pi de couple. L'entreprise s'est engagée à construire 100 exemplaires, rendant la Fenyr SuperSport moins rare que son prédécesseur, la Lykan Hypersport, mais toujours très exclusive.

34 Aston Martin Valour — de 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars

Aston Martin sait comment construire une voiture de sport à moteur avant. Il suffit de regarder les autres entrées de la marque sur cette liste. Pourtant, l'ultra-exclusive Valour est quelque chose d'autre. Dévoilée plus tôt cet été dans le cadre des célébrations du 110e anniversaire de l'entreprise, la Valour présente un look sculpté qui rappelle la frappante V8 Vantage des années 1970 et 1980 (en particulier ses persiennes de fenêtre). La voiture ne fait pas que bien paraître, cependant. Sous le capot, vous trouverez un V-12 biturbo qui délivre 715 ch et 555 lb-pi de couple. Si cela ne suffisait pas, elle dispose également d'une boîte manuelle sur mesure que nous imaginons que les enthousiastes sont déjà en train de s'extasier.

33 Czinger 21C — 1,7 million de dollars

Les Américains peuvent aussi fabriquer des supercars. Regardez juste la Czinger 21C, une machine de vitesse aux courbes séduisantes qui peut passer de zéro à 100 km/h en moins de deux secondes. Il y a beaucoup de supercars qui ont des éléments de design inspirés des avions, mais la 21C a carrément un cockpit à bulle avec des sièges en tandem comme un jet de combat. Le véhicule n'est pas seulement une machine de vitesse, cependant; il est équipé d'un V-8 assisté par un hybride qui génère 1 250 ch de puissance. Grâce à cette configuration, la voiture peut passer de zéro à 100 km/h en 2,5 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 400 km/h.

32 Devel Sixteen — 1,7 million de dollars

Les fabricants de supercars sont enclins à faire des déclarations audacieuses, mais personne n'a promis autant que Devel. La marque basée aux Émirats arabes unis a déclaré que son modèle de débuts, le Sixteen, relèverait la barre pour tous les autres véhicules haute performance. Le coupé ultra-aérodynamique ressemble à l'idée d'une voiture de course d'un jeu vidéo futuriste. Il est également alimenté par un V-16 que le constructeur affirme pouvoir délivrer un 3 006 ch surnaturels et 2 407 lb-pi de couple. La compagnie affirme que sa supercar est la plus rapide du monde, capable d'atteindre une vitesse maximale de 550 km/h, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de la voir en action. En fait, un seul exemplaire a été produit jusqu'à présent.

31 Gordon Murray Automotive T.33 — 1,7 million de dollars

Gordon Murray a conçu la McLaren F1, donc il connaît un ou deux trucs sur les supercars. Regardez juste la deuxième modèle de sa marque éponyme, la T.33, qui a tout ce qu'il faut pour être une voiture dont on parlera encore dans les années à venir. Le coupé élancé a un design plus sobre que celui de la F1 ou du premier modèle de GMA, la T.50, mais il reste un spectacle à voir. Il n'est peut-être pas aussi puissant que son prédécesseur, mais son V-12 construit par Cosworth génère tout de même un vigoureux 607 chevaux et 332 lb-pi de couple. Vous pouvez également l'obtenir avec une boîte de vitesses manuelle, ce qui en fera presque certainement le genre de voiture que les puristes convoitent. Et contrairement à la F1, elle sera disponible en spider.

30 Hispano Suiza Carmen — 1,7 million de dollars

La Carmen alimentée par batterie est faite pour les conducteurs qui aiment leurs supercars aussi ridicules que possible. Le premier modèle de la marque depuis les années 1930 est une voiture de sport tout électrique au design rétro-futuriste qui ne ressemble à rien d'autre actuellement sur la route. Les détracteurs du véhicule pourraient dire que le design extravagant est un peu brouillon, mais même eux ne peuvent pas nier qu'il se démarque. Tout comme un groupe motopropulseur à deux moteurs qui produit plus de 1 000 chevaux. La Carmen a également une autonomie de 400 Km (et peut être chargée à 80 % en environ une demi-heure) donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de la panne d'énergie.

29 Koenigsegg Gemera — 1,7 million de dollars

La Gemera est la rare supercar qui a de la place pour toute la famille. Le dernier modèle de la marque suédoise n'a que deux portes dièdre, mais son habitacle dispose d'une configuration de sièges 2+2, donc le conducteur peut emmener trois adultes de taille normale pour un tour. La voiture, ou « Mega-Grand Tourer », dispose également d'un groupe motopropulseur hybride qui comprend un trois-cylindres biturbo et trois moteurs électriques. Nous savons, un moulin à trois cylindres peut sembler un peu léger, mais la configuration produit un bonkers 1 700 ch (ou 2 400, si vous passez à une option V-8). Et si cela ne suffisait pas, la Gemera est également le premier modèle de Koenigsegg à offrir une traction intégrale.

28 McLaren Elva — 1,7 million de dollars

La gamme McLaren peut parfois sembler trop redevable à la F1, mais la marque n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses. Regardez juste le cinquième modèle de la série Ultimate de la marque, l'Elva, qui s'inspire des voitures de course décapotables développées par Bruce McLaren dans les années 1960. En plus de son look unique, le modèle en édition limitée partage un V-8 biturbo de 4,0 litres—ainsi qu'une boîte de vitesses à passage de rapports sans interruption à sept rapports—avec la Senna qui produit 804 chevaux époustouflants. Grâce à toute cette puissance, la speedster de la marque peut accélérer de zéro à 100 km/h en 2,5 secondes et atteindre 320 km/h.

27 McLaren Senna GTR — 1,8 million de dollars

Si vous allez nommer une voiture d'après Aryton Senna, il est tout naturel que vous sortiez une variante réservée à la piste. La Senna GTR est plus agressive que sa contrepartie routière à tous égards. Elle arbore un ensemble aérodynamique agressif avec un grand aileron arrière, lui permettant de se déplacer avec encore plus de facilité que la version standard. Le V-8 biturbo de 4,0 litres de la voiture a été réglé pour qu'il soit plus puissant, aussi. Le moulin est accouplé à une boîte de vitesses de course à double embrayage qui permet des changements de vitesses plus rapides et produit 814 chevaux. Il dispose également d'une nouvelle configuration de suspension et roule sur des pneus de course spéciaux Pirelli.

26 Hennessey Venom F5 — de 1,8 million de dollars à 3 millions de dollars

Hennessey Performance ne s'est pas contenté de tuner les véhicules d'autres marques. En 2017, l'atelier basé au Texas a annoncé des plans pour concevoir, développer et construire une voiture de sport haute performance bien à elle. Le Venom F5 résultant—nommé d'

après la catégorie la plus puissante de tornade—est exactement le genre de bête que vous attendriez du tuner légendaire. Il a un design élégant qui ne se sent pas trop redevable aux supercars italiennes et est alimenté par le V-8 Fury biturbo de 6,6 litres. Le moulin, qui est connecté à une boîte de vitesses manuelle automatisée, délivre 1 817 chevaux et 1 193 lb-pi de couple. C'est pour cette raison que Hennessy pense que son premier véhicule original, qui est disponible en roadster plus coûteux, peut devenir la voiture de production la plus rapide du monde.

25 Deus Vayanne — 2 millions de dollars

Deus Automobiles sait que pénétrer le marché des supercars ne sera pas facile. C'est pourquoi la startup australienne se donne jusqu'en 2025 pour que son modèle de débuts, la Vayanne entièrement électrique, soit juste parfaite. Le coupé a un design aussi futuriste que les autres entrées à batterie de la catégorie, bien que son design soit un peu plus sobre. Il n'est pas clair combien de moteurs seront inclus dans son groupe motopropulseur, mais la configuration devrait produire un robuste 2 200 ch et 1 475 lb-pi de couple. Grâce à toute cette puissance, la marque affirme que le véhicule électrique lancera de zéro à 100 km/h en moins de deux secondes et atteindra une vitesse maximale de 400 km/h. La marque affirme également que la Vayanne pourra parcourir 500 Km entre les charges grâce à un pack de batteries de 85 kWh.

24 SSC Tuatara — 2 millions de dollars

Lorsque vous payez sept chiffres pour une voiture, vous vous attendez à ce qu'elle soit capable de prouesses époustouflantes. La Tuatara répond certainement à ces attentes. SSC North America n'a pas encore dépassé 480 km/h lors des tests indépendants, mais elle s'en est approchée. La fusée sur roues de 1 350 ch a pu atteindre une vitesse de pointe d'un seul sens de 450 km/h lors d'une course à l'installation de lancement et d'atterrissage de Space Florida au printemps 2022. Ne soyez pas surpris si la voiture—qui emballe un V-8 à manivelle plate biturbo de 5,9 litres—franchit un jour prochainement la barre des 480 km/h. La compagnie a deux variantes haute performance, la Striker et l'Aggressor, en préparation.

23 Bentley Mulliner Batur — 2,1 millions de dollars

Vous vous demandez quelle est la Bentley la plus ridicule? Ne cherchez pas plus loin que cette version ultra-exclusive de la Continental GT appelée la Batur. L'unité sur mesure de la marque, Mulliner, prévoit de construire à la main seulement 18 exemplaires du véhicule. Le nouveau modèle présente une carrosserie complètement retravaillée qui est bien plus athlétique que le coupé sur lequel il est basé. Le vrai point de vente, cependant, se trouve sous le capot. Là se cache la dernière et la meilleure itération du moteur W-12 vénéré de l'entreprise. Le moulin fortement réglé dispose de prises d'air 33 % plus grandes et génère 730 ch et 737 lb-pi de couple que vous ressentirez dès que vous mettrez le pied sur la pédale. La Batur, comme sa contrepartie extravagante à ciel ouvert, la Bacalar, sera également l'un des derniers W-12 de la marque alors qu'elle passe à une gamme entièrement électrique.

22 Lotus Evija — 2,1 millions de dollars

L'Evija est au cœur de la tentative de Lotus de revitaliser sa marque en déclin. Un seul coup d'œil à la supercar entièrement électrique et il est clair que la marque britannique y va à fond. La carrosserie en fibre de carbone de la voiture est marquée par un fascia avant agressif, de grands

canaux d'air et un arrière éclairé par LED qui semble appartenir à une fusée. Le principal sujet de conversation, cependant, est presque certainement un groupe motopropulseur à quatre moteurs qui génère un étonnant 2 011 ch, ce qui devrait lui permettre d'atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Le seul hic? Deux ans après que la production ait supposément commencé, un seul exemplaire n'a pas encore été livré.

21 Ferrari Daytona SP3 — 2,3 millions de dollars

Il ne sera probablement pas surprenant que la Ferrari de série la plus chère soit quelque chose de spécial. La Daytona SP3 est à la fois une célébration de la riche histoire de la marque italienne et un aperçu de son avenir excitant. Le dernier modèle de la série Icona de l'entreprise présente une forme fluide et des lignes épurées. C'est sans doute l'une des plus belles voitures actuellement sur le marché. Tout aussi attrayant est un V-12 naturellement aspiré de 6,5 litres de la 812 Competizione qui génère 829 ch, 514 lb-pi de couple et a une ligne rouge de 9 500 tr/min. Il n'est pas étonnant que le constructeur ait nommé la voiture d'après ses légendaires prototypes de course des années 1960.

20 Rimac Nevera — 2,4 millions de dollars

Sceptique quant au fait que les supercars puissent survivre à la révolution électrique? Eh bien, regardez simplement la Nevera. L'EV croate ne ressemble pas seulement à une supercar, elle agit comme telle aussi. Le groupe motopropulseur à quatre moteurs de la machine de vitesse génère un incroyable 1 900 ch et lui a valu des critiques dithyrambiques depuis ses débuts en 2021. Ce printemps, cette configuration a également aidé la voiture à établir 23 records de vitesse en une seule journée, le plus impressionnant étant peut-être de passer de zéro à 400 km/h en moins d'une demi-minute. Elle ne peut plus revendiquer ce record—la Koenigsegg Jesko a battu son temps en juin—mais nous ne serions pas surpris si elle le réclamait avant la fin de l'année. La machine de vitesse alimentée par batterie est également étonnamment efficace, parcourant plus de 500 Km par charge dans des conditions de conduite réelles.

19 Pagani Utopia — 2,5 millions de dollars

D'autres fabricants de supercars peuvent s'intéresser à ce que les groupes motopropulseurs électriques peuvent faire pour eux, mais pas Pagani. En fait, le dernier modèle de l'entreprise, l'Utopia, est un peu un retour en arrière. Le véhicule attirera toujours les regards, mais il présente le design le plus épuré de la marque à ce jour, manquant certains des gadgets superflus de ses prédécesseurs (l'intérieur reste cependant très exagéré). L'Utopia a également été conçue pour offrir la balade la plus centrée sur le conducteur de l'entreprise à ce jour. Elle est alimentée par un V-12 de 6,0 litres fourni par AMG qui délivre 852 chevaux et 811 lb-pi de couple. Il est probable que ce soit aussi impressionnant pour les puristes que le véhicule est livré avec soit une boîte de vitesses manuelle automatisée, soit une boîte de vitesses manuelle.

18 Pininfarina Battista — 2,5 millions de dollars

Vous souhaitez que la Rimac Nevera ait l'air un peu moins musclée? Permettez-nous de vous diriger vers la Pininfarina Battista. La supercar électrique de la marque italienne partage une architecture électrique avec la Nevera, mais elle a un style élégant qui lui est propre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas performante, cependant. Son groupe motopropulseur à quatre moteurs pompe également 1 900 ch, ce qui

signifie qu'elle est capable de prouesses impressionnantes. En fait, elle a échangé des records avec sa cousine avant, quelque chose que nous nous attendons à continuer de se produire pendant des années.

17 Gordon Murray Automotive T.50 — 2,6 millions de dollars

Vous cherchez ce qui se rapproche le plus d'une McLaren F1 contemporaine? Cela pourrait bien être la dernière supercar de Gordon Murray, la T.50. La première sortie du designer légendaire de sa marque éponyme ressemble à un successeur spirituel de la vénérée F1. Elle arbore un look élégant qui est plus élégant qu'extravagant. Le design sculpté—qui comprend un ventilateur maximisant l'appui à l'arrière—en fait également l'une des voitures de route les plus aérodynamiques de tous les temps. Elle est également équipée d'un V-12 conçu par Cosworth qui peut délivrer 650 ch et monter en régime jusqu'à 12 100 tr/min. Ajoutez une boîte de vitesses manuelle et vous avez le genre de supercar dont les enthousiastes rêvent.

16 Mercedes-AMG One — 2,7 millions de dollars

Certes, Mercedes-AMG sait comment fabriquer une bonne voiture de sport, mais qu'en est-il d'une hypercar? La One suggère qu'ils ont aussi cela couvert. La sous-marque de performance allemande s'est appuyée sur les connaissances partagées par son équipe de Formule 1 pour créer l'une des hybrides rechargeables les plus impressionnantes au monde. Le véhicule peut être homologué pour la rue, mais il ressemble à une voiture de course grâce à un ensemble aérodynamique agressif qui comprend un grand aileron arrière. Son principal argument de vente est un V-6 assisté par un hybride de 1,6 litre qui génère plus de 1 000 chevaux, permettant à la voiture de passer de zéro à 200 km/h en moins de six secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Sans surprise, la One a déjà quelques records à son nom.

15 Zenvo Aurora — 2,8 millions de dollars

Le troisième hypercar de Zenvo, l'Aurora, est facilement le plus puissant à ce jour. Ce n'est pas un seul véhicule, mais deux. Deux variantes du coupé au style agressif seront disponibles au lancement—l'Agil hardcore, qui a été conçu pour dominer sur piste, et l'élégant Tur, qui est mieux adapté aux longs trajets. Les deux versions de l'Aurora—qui porte le nom du phénomène lumineux naturel—sont alimentées par un V-12 quad-turbo assisté par un hybride qui produit 1 250 chevaux. L'Agil à propulsion arrière a un seul moteur électrique qui augmente la puissance à 1 250 ch et 1 033 lb-pi de couple, tandis que les deux moteurs électriques du Tur à traction intégrale la boostent à 1 850 ch et 1 254 lb-pi de couple.

14 Hennessey Venom F5 Revolution — 3 millions de dollars

Le Venom F5 est à peu près aussi hardcore que les voitures américaines peuvent l'être. Pourtant, l'atelier du Texas a vu une opportunité de tirer encore plus du véhicule. Alors que la version standard de la supercar peut déchirer un circuit de course comme peu d'autres, le Venom F5 Revolution est encore plus une bête de piste. Le V-8 biturbo de 6,6 litres de la supercar a été laissé intact mais ses éléments aérodynamiques ont été retravaillés afin qu'ils produisent plus d'appui qu'auparavant. La voiture pèse également moins de 1360 kilos, ce qui signifie que cela pourrait être le premier Venom F5 à franchir la barrière des 480 km/h.

13 Koenigsegg Jesko — 3 millions de dollars

Koenigsegg allait toujours avoir du mal à suivre l'Agera, mais la Jesko a fait un travail capable de vivre jusqu'à la réputation de son prédécesseur. Le coupé agressif est alimenté par un V-8 biturbo monté à l'arrière-milieu qui produit 1 280 ch et 738 lb-pi de couple. Remplissez le réservoir avec de l'E85 au lieu de l'essence ordinaire et ces chiffres gonflent à 1 600 chevaux et 1 106 lb-pi de couple. Il n'est pas étonnant que la Jesko soit actuellement la voiture la plus rapide du monde en accélération. Bien sûr, la performance n'est pas tout ce que le véhicule a à offrir. Il a également une belle forme qui lui permet de trancher à travers l'air et un grand aileron arrière qui augmente l'appui. Un toit targa et des portes dièdre sont également des détails plutôt cool.

12 Lamborghini Sián — de 3 millions de dollars à 3,3 millions de dollars

Le Revuelto peut être le premier hybride de série de Lamborghini, mais le Sián était son premier hybride en édition limitée. Basé sur l'Aventador, et partageant la technologie avec la Contact LPI 800-4, la supercar électrifiée est l'une des sorties les plus audacieuses de la marque italienne. Bien sûr, elle a l'air cool, mais ce qui distingue vraiment le Sián, c'est son groupe motopropulseur, qui comprend un V-12 et un moteur électrique stocké dans une unité supercapacitor. La configuration puissante combine pour produire plus de 800 ch, grâce auxquels la voiture peut atteindre 100 km/h en seulement 2,8 secondes et une vitesse maximale également impressionnante de 355 km/h.

11 Aston Martin Valkyrie — 3,2 millions de dollars

Lorsque vous imaginez une Aston Martin, vous pensez probablement à une grande tournée élégante avec beaucoup de puissance. La Valkyrie, cependant, est quelque chose de complètement différent. L'hybride bestiale ressemble plus à un prototype de course du Mans qu'à quelque chose que James Bond conduirait. Le groupe motopropulseur avant-gardiste compense largement ce manque de romantisme. La configuration comprend un V-12 naturellement aspiré et un moteur électrique qui combinent pour délivrer 1 160 ch et 664 lb-pi de couple. Il n'est pas étonnant que la marque demande autant pour son modèle le plus non conventionnel.

10 Bugatti Chiron Super Sport — 3,3 millions de dollars

Quelle meilleure façon de dire au revoir à la désormais légendaire Chiron qu'avec la Super Sport. Le chant du cygne du modèle est une version routière de la Chiron Super Sport 300+ qui a franchi la barrière des 480 km/h en 2019. Cela signifie qu'elle offre des performances époustouflantes avec toutes les commodités de luxe que vous pourriez espérer. C'est également la rare hypercar qui s'est avérée encore plus puissante que ce que son fabricant attendait, avec son V-12 délivrant 1 596 chevaux—19 de plus que les 1 577 ch annoncés en 2021. Malgré la puissance supplémentaire, la vitesse maximale est toujours « limitée » à 439 km/h pour le véhicule routier, mais nous ne pouvons pas imaginer que beaucoup s'en plaindront.

9 Koenigsegg Jesko Absolut — 3,4 millions de dollars

Koenigsegg qualifie la Jesko Absolut de « fusée terrestre » et il est difficile de ne pas être d'accord. La variante est une « interprétation plus discrète » de la Jesko basée sur la piste. Son corps en fibre de carbone a été redessiné pour être encore plus aérodynamique, ce qui comprend le remplacement de l'aileron arrière de grande taille du modèle de base par deux ailes de style avion de chasse. Elle est à nouveau alimentée par un V-8 biturbo de 5,0 litres qui peut produire jusqu'à 1 600 ch lorsqu'il fonctionne à l'E85. Une vitesse maximale n'a pas encore été déterminée, mais la marque suédoise a déclaré que le véhicule serait « incroyablement rapide ».

8 Pagani Huayra Roadster BC — 3,5 millions de dollars

Seul Pagani pourrait regarder la Huayra Roadster et voir une voiture qui avait besoin d'être réimaginée. La Huayra Roadster BC est la version réservée à la piste de la deuxième hypercar de l'entreprise, et en tant que telle, elle est l'une des entrées les plus ridicules de cette liste. Le véhicule a un corps plus aérodynamique—les modifications produisent plus de 500 kilos d'appui—aussi bien qu'une monocoque faite d'un matériau en carbone-titane qui est plus léger que celui présenté dans la version standard de la machine de vitesse à ciel ouvert. Le Roadster BC dispose également d'une version modifiée du V-12 AMG de la Huayra qui produit 791 ch et 745 lb-pi de couple.

7 Bugatti Chiron Pur Sport — 3,6 millions de dollars

On pourrait argumenter que la version la plus raffinée de la Chiron est la Pur Sport. Chaque variante introduite depuis les débuts de l'hypercar en 2016 a ajusté la formule ici et là. L'idée derrière la Pur Sport était de produire une version plus réactive du coupé sans sacrifier la puissance. Le résultat est une machine de vitesse alimentée par un V-12 qui est plus légère et plus étroite, la rendant bien plus agile qu'auparavant. Elle est plus lente que les autres Chirons avec une vitesse maximale de 350 km/h, mais nous ne pensons pas que beaucoup de gens s'en soucieront lorsqu'ils la feront tourner sur un circuit.

6 Koenigsegg CC850 — 3,7 millions de dollars

Même les fabricants d'hypercars n'ont pas peur de regarder en arrière de temps en temps. L'année dernière, Koenigsegg a dévoilé un nouveau modèle appelé le CC850 qui était basé sur son tout premier véhicule, le CC8S. Les deux voitures partagent un design et une forme similaires, mais la nouvelle version a un V-8 biturbo de 5,0 litres dérivé de celui présenté dans la Jesko. Le nouveau moulin est puissant pour dire le moins, produisant 1 385 chevaux lorsque la voiture fonctionne à l'E85. Grâce à cela, la voiture peut accélérer de zéro à 100 km/h en 2,5 secondes et a une vitesse maximale de 450 km/h. La voiture s'est avérée si populaire, que l'entreprise a décidé de construire 20 de plus après que la première série ait été immédiatement vendue.

5 McLaren Solus GT — 4 millions de dollars

Le Solus GT est une voiture de jeu vidéo devenue réalité. Littéralement. L'hypercentre réservée à la piste a en fait fait ses débuts en 2017 dans Gran Turismo Sport pour la Playstation 4. Cinq ans plus tard, McLaren a annoncé des plans pour produire un tirage limité du véhicule. Comme sa contrepartie virtuelle, la version réelle ressemble juste à un chasseur étoile de style Star Wars. Elle est également alimentée par un V-10 naturellement aspiré complètement unique de 5,2 litres que la marque affirme produira 829 chevaux et 479 lb-pi de couple tout en tournant jusqu'à 10 000 tr/min. La voiture sera difficile à obtenir, cependant, avec seulement 25 prévues à être construites.

4 Aspark Owl — 4,2 millions de dollars

La première hypercar du Japon, l'Aspark Owl, pourrait être l'entrée la plus unique de cette liste. C'est parce qu'elle est plus basse au sol et plus étirée que pratiquement tout autre véhicule haute performance là-bas. Vous allez soit adorer, soit détester le design exagéré du véhicule, et considérez-nous fermement dans le premier camp. Le design de l'Owl n'est pas sa seule caractéristique remarquable. Elle est également monstrueusement puissante grâce à un groupe motopropulseur électrique à quatre moteurs qui délivre 1 985 ch et 1 475. Il y a seulement un problème avec l'Owl autant que nous puissions voir—et c'est plutôt un gros—près de trois ans complets après que la production était censée commencer, le véhicule est toujours en phase de prototype.

3 Bugatti Bolide — 4,3 millions de dollars

Le Bolide, qui a fait ses débuts publics au Mans plus tôt cette année, est sans aucun doute l'hypercar Bugatti la plus hardcore à ce jour. Le modèle a été conçu pour être le genre de véhicule dans lequel vous pouvez établir un nouveau record personnel à chaque fois que vous le sortez sur la piste. Beaucoup de cela est dû à un W16 tonitruant qui délivre 1 578 ch et 1 180. Il est également léger, ne pesant que 31450 kilos, ce qui signifie qu'il a un rapport poids-puissance choquant proche de 2 lb/ch. Ajoutez un design audacieux et angulaire—surtout selon les normes habituelles de Bugatti—et vous avez le genre de voiture qui est sûr d'être vendue malgré le fait qu'elle ne soit pas homologuée pour la rue.

2 Bugatti Mistral — 5 millions de dollars

Aucun constructeur automobile n'est plus représenté dans le top dix de cette liste que Bugatti. C'est facile à comprendre, bien sûr. La marque française ne fabrique pas seulement des hypercars, elle fabrique des hypercars de luxe. Parmi ceux qui sortent encore de la chaîne de montage, le Mistral est la chose la plus proche d'un haut de gamme. C'est un superbe roadster basé sur la Chiron qui insuffle une nouvelle vie au modèle vieux de sept ans avec sa posture plus musclée. C'est aussi la dernière voiture de la marque qui comportera son W16 emblématique. Et grâce à ce moulin de 1 577 ch, il y a de bonnes chances que le Mistral devienne la voiture de production à ciel ouvert la plus rapide du monde avant que tout ne soit dit et fait.

1 Pagani Huayra Codalunga — 7 millions de dollars

Pagani a décidé d'y aller à fond en disant au revoir à sa deuxième hyper, la Huayra. Le résultat est le Codalunga, une interprétation retravaillée du modèle qui rend hommage aux voitures de course des années 1960 avec sa belle carrosserie fluide. Le profilage du corps de la voiture lui permet également de trancher l'air avec plus de facilité qu'auparavant. Ajoutez un V-12 biturbo de 6,0 litres d'AMG qui produit 840 chevaux—ce qui est 110 de plus que la version standard du modèle—et il n'est pas étonnant qu'il s'agisse de l'hypercar la plus chère actuellement sur le marché.