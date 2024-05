Le quad le plus puissant au monde : 1200 chevaux pour les plus téméraires !

Vous pensiez qu'un quad était plus sûr qu'une moto grâce à ses quatre roues ? Détrompez-vous ! L'Engler V12 et ses 1200 chevaux de puissance pure défient toutes les lois de la sécurité. Réservé à une poignée de privilégiés, ce bolide hors norme repousse les limites du possible. Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Un concentré de puissance à l'état brut

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les quads. L'Engler V12 est une bête d'une autre dimension. Propulsé par un moteur V12 en position centrale arrière, il développe une puissance ahurissante de 1200 chevaux pour un couple maximal de 1200 Nm. Des chiffres dignes des hypersportives les plus exclusives !

Grâce à sa boîte de vitesses 8 rapports ultra-légère de seulement 30 kg, l'Engler V12 passe de 0 à 100 km/h en un temps record de 2,5 secondes. Sa vitesse de pointe ? 400 km/h, rien que ça. Des performances à couper le souffle qui le propulsent parmi les véhicules de série les plus rapides de la planète.

Aucune concession à la sécurité

Avec une telle puissance sous le capot, inutile de chercher les équipements de sécurité habituels. L'Engler V12 fait l'impasse sur les airbags, les ceintures et autres dispositifs de protection passive. Ici, c'est le pilote et sa machine, sans filet.

Construit autour d'un châssis monocoque en fibre de carbone, l'Engler V12 mise sur les matériaux high-tech :

Carrosserie imprimée en 3D en alliage de fibre de carbone et graphite

Jantes 20 pouces en magnésium chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2

Freins haute performance et suspensions sport

Guidon équipé de commandes issues de la BMW Motorrad

L'exclusivité à son paroxysme

Vous rêvez de dompter les 1200 chevaux de l'Engler V12 ? Il faudra faire preuve de patience, et avoir le porte-monnaie bien garni. Le constructeur londonien ne prévoit de produire que 20 exemplaires de son quad surpuissant.

Si le prix n'a pas été dévoilé, il faut s'attendre à une facture à la hauteur des hypersportives les plus exclusives du marché. Un ticket d'entrée réservé à une poignée de passionnés fortunés en quête de sensations extrêmes.

Avec son rapport poids/puissance démentiel et son absence totale de concessions à la sécurité, l'Engler V12 repousse les limites. Un quad d'exception taillé pour les amateurs de vitesse pure, prêts à s'affranchir de toutes les règles pour toucher du doigt l'inaccessible. Le rêve ultime pour les passionnés de sensations fortes, mais un cauchemar pour les âmes sensibles !

Le quad le plus extrême jamais conçu

L'Engler V12 ne ressemble à aucun autre quad. Avec ses lignes futuristes et son moteur surpuissant, il incarne l'essence même de la performance à l'état brut. Un véritable ovni dans l'univers des quatre roues, destiné à marquer l'histoire de son empreinte indélébile.

Mais attention, ce bolide hors norme n'est pas à mettre entre toutes les mains. Seuls les pilotes les plus aguerris et les plus téméraires pourront prétendre dompter ses 1200 chevaux. Un défi de taille qui nécessite des nerfs d'acier et un sens aigu du pilotage.

Avec l'Engler V12, les sensations sont garanties à chaque accélération. Le rugissement du V12, les accélérations foudroyantes, la vitesse de pointe à couper le souffle… Autant d'ingrédients qui promettent une expérience de conduite absolument unique, réservée à une élite de passionnés intrépides.

Alors, êtes-vous prêt à repousser vos limites et à vous lancer dans l'aventure Engler V12 ? Si l'appel de la vitesse est plus fort que tout et que vous disposez d'un budget conséquent, ce quad exceptionnel est peut-être fait pour vous. Mais gare aux excès de confiance : avec 1200 chevaux sous la selle, la moindre erreur peut être fatale. À bon entendeur…