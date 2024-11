Le plus petit moteur V8 jamais produit : l’incroyable Ferrari 208 GT4

Pour respecter des contraintes fiscales en Italie, Ferrari a conçu un moteur V8 de 2,0 litres, le plus petit jamais installé dans une voiture de production. Ce V8 compact a permis à Ferrari de surmonter des défis réglementaires tout en offrant des performances inédites dans le monde des petites cylindrées.

Le V8 : une configuration moteur intemporelle et versatile

Depuis sa création en 1904, le moteur V8 a su s’imposer dans une large gamme d’applications. Des voitures de sport aux camions, en passant par les bateaux et les avions, le V8 est devenu une configuration synonyme de puissance et de polyvalence. Dans le contexte des voitures américaines, la norme des V8 oscille souvent autour des 6,2 litres, bien qu’en raison des normes environnementales, les moteurs aient progressivement été réduits à des cylindrées plus modestes, avoisinant les 4,0 litres. Pourtant, bien avant ces réductions, Ferrari avait créé le plus petit V8 de l’histoire pour répondre aux réglementations fiscales italiennes.

Ferrari et le défi d’un V8 de 2,0 litres pour le modèle 208 GT4

La première voiture de route de Ferrari équipée d’un V8 était la Ferrari Dino 308 GT4, introduite en 1973 avec un moteur de 2,9 litres. Ferrari, souhaitant respecter les réglementations fiscales de l’Italie, a cependant développé une version plus petite pour un modèle spécifique, la 208 GT4, dotée d’un V8 de seulement 2,0 litres, produisant 170 chevaux.

À l’époque, l’Italie imposait une taxe élevée sur les voitures avec des moteurs de plus de deux litres de cylindrée. Cette taxe était montée à 38 %, rendant les grosses cylindrées financièrement prohibitives pour de nombreux conducteurs. Ferrari a donc investi dans le développement de ce V8 compact pour permettre à ses clients italiens de profiter de la performance Ferrari sans payer des taxes élevées.

Le 208 GT4 : un modèle exclusivement vendu en Italie

En dépit de l’investissement conséquent nécessaire pour concevoir ce moteur, le Ferrari 208 GT4 n’a été vendu que sur le marché italien. Afin de limiter les coûts, Ferrari a commercialisé le modèle 308 GT4 dans d’autres pays, tout en adaptant le 208 GT4 pour l’Italie. Quelques différences distinguent les deux modèles : le 208 GT4 possède des pneus plus petits, l’absence de feux antibrouillard, et un tableau de bord noir au lieu de l’argenté du 308.

Le changement de stratégie en 1976 a marqué la transformation des modèles Dino, jusque-là considérés comme une gamme distincte, en véritables Ferrari, avec le remplacement des emblèmes Dino par le célèbre cheval cabré. Le 208 a continué sa production jusqu’en 1980, avec seulement 840 exemplaires fabriqués, contre 2 826 pour le 308, rendant le 208 extrêmement rare.

Le moteur de 2,0 litres : des versions améliorées pour l’Italie et l’international

Face à cet investissement, Ferrari a continué d’utiliser son moteur 2,0 litres dans les modèles suivants. En 1980, Ferrari a introduit les 208 GTB et GTS, qui utilisaient le même moteur V8 de 2,0 litres, et les ont exportés au Portugal et en Nouvelle-Zélande. Ce moteur a ensuite évolué en version turbo en 1982, marquant une étape dans l’histoire de Ferrari avec la première voiture de route turbo, la 208 GTB/GTS Turbo, qui produisait désormais 220 chevaux grâce à l’induction forcée inspirée des technologies de Formule 1.

En 1985, le modèle Ferrari 328 a remplacé le 308, mais une version turbo de 2,0 litres a été introduite pour le marché italien, atteignant 251 chevaux, faisant de cette version la plus puissante des V8 de 2,0 litres produits par Ferrari.

Les caractéristiques du moteur de 2,0 litres : une miniaturisation maîtrisée

Au départ, le moteur V8 de 2,0 litres était un moteur atmosphérique de 170 chevaux, associé à une boîte manuelle à cinq vitesses et une propulsion arrière. À partir de 1982, Ferrari a ajouté un turbo, permettant à la 208 GTB/GTS Turbo d’atteindre 220 chevaux. La version finale, dans la 328 GTB/GTS Turbo de 1986, avec un intercooler et un turbo amélioré, atteignait 251 chevaux et un couple de 328 Nm, avec une vitesse de pointe de 251 km/h.

Ce moteur turbo était inspiré du Ferrari 126C de Formule 1, une création de Nicola Materazzi, ingénieur de renom qui a également supervisé la Ferrari 288 GTO et la Ferrari F40. Son expertise dans la gestion de l’induction forcée a permis à Ferrari de maîtriser le V8 de 2,0 litres et de créer une motorisation performante pour le marché restreint de l’Italie.

Les autres petits V8 italiens et internationaux

Bien que Ferrari détienne le record du plus petit V8 de série avec sa 208 GT4, d’autres constructeurs ont également exploré de petites cylindrées dans des V8. Certains des V8 compacts produits incluent :

Lamborghini Urraco – 2,0 litres

– 2,0 litres Alfa Romeo 33 Stradale – 2,0 litres

– 2,0 litres Fiat 8V – 2,0 litres

– 2,0 litres Ford 136 V8 – 2,3 litres

– 2,3 litres Simca Aquilon – 2,4 litres

– 2,4 litres Tatra 603F – 2,5 litres

– 2,5 litres Daimler V8 – 2,5 litres

Ces moteurs témoignent de la capacité des ingénieurs à concevoir des V8 compacts, qui s’avèrent tout aussi performants que les V8 de grande cylindrée. Le V8 de 2,0 litres de Ferrari reste un modèle emblématique, combinant l’ingénierie de précision avec l’élégance et la performance.

Ferrari 208 GT4 : un moteur iconique dans l’histoire des V8

Le moteur V8 de 2,0 litres de Ferrari est unique non seulement par sa taille, mais aussi par l’innovation qu’il représente dans le contexte des restrictions fiscales et des attentes en matière de performances sportives. Le modèle 208 GT4 et ses successeurs turbo montrent que Ferrari a su transformer un défi réglementaire en prouesse technique, offrant à l’Italie un muscle car performant et original, et laissant une empreinte durable dans le monde des moteurs de haute technologie à petite cylindrée.