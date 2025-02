Le Pirelli Cinturato fête ses 70 ans : l’histoire d’une révolution du pneumatique qui continue d’innover

En 1952, une innovation majeure bouleversait le monde de l’automobile sans être elle-même une voiture. Le Pirelli Cinturato, premier pneumatique radial du fabricant italien, voyait le jour après cinq années intensives de recherche et développement. Sept décennies plus tard, ce pneu mythique continue d’évoluer et de repousser les limites de la performance.

Un héritage historique ancré dans l’innovation

Initialement baptisé ‘Cintura Pirelli’ avant de devenir Cinturato dans les années 60, ce pneumatique a marqué son époque par une approche révolutionnaire. Sa structure radiale, dont il tire son nom, représentait une avancée technologique majeure pour l’époque. Les pilotes de renom comme Juan Manuel Fangio ont rapidement adopté ces pneumatiques, aussi bien sur les circuits de Formule 1 que dans les rallyes.

La nouvelle génération : une prouesse technologique

La dernière version du Cinturato intègre des innovations de pointe, notamment le SmartNet Silica, une technologie exclusive qui optimise la structure moléculaire du pneu. Les ingénieurs ont développé un polymère en forme d’étoile combiné à un mélange spécial de résines, permettant d’améliorer significativement l’adhérence et la durabilité.

Des performances mesurables

Les tests indépendants montrent des résultats impressionnants : une durée de vie prolongée de 20% par rapport à la génération précédente, une résistance au roulement réduite qui se traduit par des économies de carburant tangibles, et une note ‘A’ aux tests de freinage sur sol mouillé. (Un résultat qui fait la fierté des équipes de développement italiennes)

Une gamme adaptée aux nouvelles mobilités

Face à l’évolution du marché automobile, Pirelli a diversifié sa gamme Cinturato. On trouve désormais des versions spécifiques pour les SUV, de plus en plus présents sur nos routes, mais aussi des modèles adaptés à toutes les saisons comme l’All Season SF3 et le Winter 2.

L’électrification au cœur des préoccupations

La technologie ELECT, spécialement conçue pour les véhicules électriques et hybrides, répond aux exigences particulières de ces motorisations : une meilleure isolation acoustique et une résistance accrue aux couples instantanés caractéristiques de ces motorisations.

Avec plus de 60 modèles équipés en première monte et 145 homologations constructeurs, le Cinturato reste le best-seller de Pirelli à l’échelle mondiale. Une belle revanche pour un pneu qui, en 1952, était considéré comme une simple évolution technique. (Et dire que certains doutaient de son succès à l’époque…)

Cette saga du pneumatique nous rappelle que l’innovation automobile ne se limite pas aux seuls véhicules. Un bon pneu peut radicalement transformer l’expérience de conduite, la sécurité et même l’efficience énergétique de notre voiture.