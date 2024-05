Le Mercedes-Benz EQS 2025 fait peau neuve avec une nouvelle face avant et une batterie plus grande

Le fleuron de la gamme électrique de Mercedes-Benz, la berline EQS, bénéficie d'un lifting pour rester compétitive face à une concurrence de plus en plus féroce. Au programme : un nouveau look, une batterie plus généreuse et des équipements high-tech dernier cri.

Un design revu pour plus de personnalité

Depuis son lancement en 2022, l'EQS a fait couler beaucoup d'encre avec ses lignes aérodynamiques atypiques. Si cette silhouette lui permet d'afficher un des meilleurs Cx du marché, elle lui donne aussi une allure peu conventionnelle pour une Mercedes. Pour cette version 2025, la berline premium adopte une face avant plus classique avec une calandre à lamelles chromées, rappelant celle de la Classe S. On note également l'apparition de l'étoile iconique sur le capot, un élément de style cher à la marque à l'étoile.

Une batterie plus généreuse pour plus d'autonomie

Sous le capot, l'EQS 2025 embarque un pack batterie de 118 kWh, contre 107,8 kWh précédemment. Mercedes n'a pas encore communiqué les chiffres d'autonomie, mais à titre de comparaison, l'EQS 450+ propulsion de 2024 annonce jusqu'à 565 km (cycle WLTP). Autre amélioration : une récupération d'énergie accrue au freinage et un meilleur feeling de la pédale. Les versions 4MATIC à transmission intégrale conservent leur système de désaccouplement de l'essieu avant pour optimiser l'efficience à faible charge. Enfin, une pompe à chaleur devrait limiter la perte d'autonomie par temps froid.

Toujours plus de technologie et de confort à bord

À l'intérieur, l'EQS conserve sa spectaculaire Hyperscreen de série, une dalle numérique de 141 cm de large intégrant les écrans tactiles central et passager ainsi que le combiné d'instrumentation. Les passagers arrière ne sont pas en reste avec l'Executive Rear Seat Package comprenant :

Des sièges inclinables avec réglage pneumatique de la profondeur d'assise

Un chauffage rapide des sièges

Des chauffages pour la nuque et les épaules

Côté high-tech, la berline dispose d'une clé numérique et de mises à jour OTA (over-the-air) permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités comme le son Dolby Atmos ou l'app YouTube.

Tarifs et disponibilité

Mercedes n'a pas encore dévoilé les prix de cette EQS restylée, qui restera positionnée au sommet de la gamme EQ, aux côtés des SUV EQS et EQE et de la berline EQE. Ces modèles, qui partagent la plateforme EVA 2 de l'EQS, bénéficieront prochainement des mêmes évolutions. Les premières livraisons de l'EQS 2025 sont attendues pour la fin d'année.

Avec ce lifting, Mercedes compte bien donner un nouveau souffle à son vaisseau amiral électrique et le maintenir dans la course face à des rivales de plus en plus affûtées comme les BMW i7, Lucid Air et Tesla Model S. Entre son look modernisé, sa batterie plus généreuse et ses équipements high-tech, l'EQS 2025 a de sérieux arguments à faire valoir pour séduire une clientèle premium en quête de luxe, de performances et de technologie.

Reste à savoir si ces améliorations suffiront à convaincre les acheteurs potentiels, dans un contexte où la concurrence fait rage sur le segment des berlines électriques haut de gamme. Une chose est sûre : avec cette version remise au goût du jour, Mercedes démontre sa volonté de rester un acteur majeur de l'électrification et de défendre sa place de leader sur le marché du luxe automobile.

Les fans de la marque à l'étoile et les amateurs de voitures électriques premium attendent désormais avec impatience de découvrir cette nouvelle mouture de l'EQS et de prendre le volant de ce concentré de technologie et de raffinement. Rendez-vous dans les concessions Mercedes fin 2024 pour en savoir plus sur cette berline électrique d'exception, qui promet de marquer les esprits et de dynamiser les ventes de la gamme EQ.