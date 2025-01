Le Mazda CX-80 décroche la note maximale aux tests Euro NCAP

Le constructeur japonais Mazda confirme son engagement en matière de sécurité avec son nouveau SUV haut de gamme, le CX-80, qui vient d’obtenir la prestigieuse note de 5 étoiles aux tests Euro NCAP. Une performance remarquable qui lui vaut même d’être désigné meilleur grand SUV de sa catégorie pour l’année 2024.

Des résultats exceptionnels aux tests de sécurité

Les résultats détaillés sont particulièrement impressionnants : 92% pour la protection des adultes, 88% pour celle des enfants, 84% pour la protection des usagers vulnérables (piétons et cyclistes) et 79% pour les systèmes d’aide à la conduite. Ces scores placent le CX-80 parmi les véhicules les plus sûrs de sa catégorie.

Un mastodonte technologique au service de la sécurité

Le CX-80, qui se positionne comme le nouveau navire amiral de la gamme Mazda en Europe, impressionne par ses dimensions généreuses. Avec 25 centimètres de plus en longueur que le CX-60, ce SUV familial mise sur un arsenal technologique complet : freinage d’urgence automatique avec détection des véhicules, piétons et cyclistes, surveillance de la fatigue du conducteur, maintien dans la voie et reconnaissance des panneaux de signalisation.

Une double motorisation pour tous les usages

Côté motorisation, le CX-80 propose deux options distinctes. La version hybride rechargeable combine un moteur essence 2.5 litres de 192 ch à un bloc électrique de 175 ch, pour une puissance cumulée de 327 ch. Cette motorisation permet d’atteindre le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, avec une autonomie électrique de 60 kilomètres.

La version diesel n’est pas en reste avec un six cylindres en ligne de 3,3 litres développant 250 ch, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. La consommation mixte homologuée est de 5,7 l/100 km.

Une sécurité éprouvée dans les moindres détails

Les tests Euro NCAP ont soumis le CX-80 à une batterie d’épreuves rigoureuses : chocs frontaux, latéraux, protection des piétons… Le véhicule a notamment été évalué sur sa capacité à éviter les collisions avec les cyclistes, y compris lors de l’ouverture des portes (un nouveau critère introduit en 2023).

Les ingénieurs Mazda ont particulièrement soigné la conception de la structure de caisse et des zones de déformation, assurant une protection optimale des occupants en cas d’impact. (Une attention particulière qui reflète la philosophie Jinba Ittai chère à la marque, visant l’harmonie parfaite entre le conducteur et son véhicule).

Un positionnement premium assumé

Avec ce niveau de sécurité exemplaire, le CX-80 s’affirme comme une alternative crédible aux SUV premium allemands. Son style distinctif, marqué par une imposante calandre et des projecteurs Full LED, s’accompagne d’une finition soignée et d’un équipement complet qui justifient ses ambitions sur le segment des grands SUV familiaux haut de gamme.

Cette réussite aux tests Euro NCAP vient renforcer la réputation de Mazda en matière de sécurité, un domaine où le constructeur japonais n’a cessé d’innover depuis ses débuts. Une belle récompense pour ce modèle qui incarne parfaitement la montée en gamme de la marque sur le marché européen.