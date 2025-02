Le Mazda CX-6e confirmé : le futur SUV électrique dérivé de l’Arata dévoilé par inadvertance

Une fuite inattendue vient de révéler l’existence du Mazda CX-6e, le nouveau SUV 100% électrique du constructeur nippon. Cette information, divulguée via le registre européen des brevets, dévoile les ambitions électriques de Mazda pour 2026.

Un SUV électrique inspiré du concept Arata

Le concept Mazda Arata, qui avait fait sensation lors du Salon de l’Automobile de Pékin, servira de base à ce nouveau modèle. Le CX-6e s’inscrit dans la lignée des SUV premium électriques, avec des dimensions généreuses d’environ 4,75 mètres de long, le positionnant stratégiquement entre l’actuel CX-5 et le CX-60.

Des motorisations électriques prometteuses

Les spécifications techniques, bien que non officiellement confirmées, devraient s’aligner sur celles de la berline Mazda 6e. On s’attend à deux variantes : une version de 258 ch équipée d’une batterie LFP de 68,8 kWh, et une version de 245 ch dotée d’une batterie NMC de 80 kWh. L’autonomie devrait avoisiner les 500 kilomètres en cycle WLTP.

Un design distinctif à la sauce Mazda

Le style du CX-6e reprendra les codes esthétiques caractéristiques de Mazda, avec une signature visuelle raffinée héritée du Mazda 3. L’habitacle devrait proposer une approche minimaliste mais premium, fidèle à l’ADN de la marque.

Une stratégie d’électrification ambitieuse

Le CX-6e représente la deuxième incursion de Mazda dans l’univers du tout électrique après le MX-30. Cette fois-ci, la marque vise plus haut avec un modèle plus polyvalent et une autonomie nettement supérieure. La commercialisation est prévue pour mi-2026, coïncidant avec le déploiement de la nouvelle plateforme SkyActiv EV.

Le marché français des SUV électriques s’annonce particulièrement compétitif à l’horizon 2026. Le CX-6e devra se démarquer face à des concurrents établis comme le Tesla Model Y. Mazda mise sur son savoir-faire en matière de dynamique de conduite et sur la qualité perçue pour séduire une clientèle exigeante.

(Une petite confidence : les ingénieurs Mazda sont réputés pour leur perfectionnisme obsessionnel – on peut s’attendre à ce que chaque détail soit peaufiné jusqu’à l’excellence)

Le positionnement tarifaire n’est pas encore défini, mais il devrait se situer autour des 55 000 € pour la version d’entrée de gamme, un prix qui le placerait en concurrence directe avec les SUV électriques premium européens.