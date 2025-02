Le Maxus eTerron 9 : premier pick-up électrique à décrocher les cinq étoiles EuroNCAP

Une nouvelle ère s’ouvre dans l’univers des pick-up avec l’arrivée du Maxus eTerron 9, un véhicule qui marque un tournant historique en devenant le premier pick-up 100% électrique à transmission intégrale à obtenir la note maximale aux tests de sécurité EuroNCAP.

Une sécurité sans compromis pour ce pionnier électrique

Les résultats des crash-tests sont particulièrement impressionnants : 91% pour la protection des adultes, 85% pour celle des enfants, 84% pour les usagers vulnérables et 83% pour les systèmes d’assistance à la conduite. Ces scores remarquables démontrent que l’électrification n’implique aucun compromis en matière de sécurité.

Une technologie de pointe au service de la sécurité

L’arsenal technologique du eTerron 9 est particulièrement fourni. On retrouve notamment le freinage d’urgence automatique avec détection des véhicules, cyclistes et piétons, la surveillance des angles morts, l’alerte de sortie sécurisée, et l’assistance au maintien dans la voie. Une attention particulière a été portée à la protection des usagers vulnérables, avec des tests approfondis simulant différents scénarios d’impacts.

Performance et autonomie au rendez-vous

Côté motorisation, le eTerron 9 ne fait pas dans la demi-mesure. Équipé d’une batterie de 102,2 kWh, il développe une puissance de 325 kW (442 ch) pour un couple de 700 Nm. L’autonomie annoncée atteint 580 km en cycle urbain et 430 km en cycle mixte WLTP. (Des chiffres qui devraient rassurer les professionnels habitués aux longs trajets.)

Un véhicule pensé pour un usage quotidien

La praticité n’a pas été oubliée, avec un câble de recharge de 5 mètres fourni de série pour faciliter la recharge au quotidien. La puissance généreuse permet d’assurer des performances optimales même en charge maximale ou sur terrains difficiles – un point essentiel pour un pick-up professionnel.

Des tests de sécurité particulièrement rigoureux

Les évaluations EuroNCAP ont soumis le véhicule à une batterie de tests exhaustifs : impacts frontaux et latéraux, scénarios impliquant des piétons et cyclistes, et évaluation des systèmes d’aide à la conduite. En 2023, un nouveau test de prévention d’ouverture de porte face aux cyclistes a même été ajouté au protocole – que le Maxus a également réussi avec brio.

Cette réussite du eTerron 9 aux tests EuroNCAP marque une étape importante dans l’histoire des pick-up électriques. Elle prouve qu’il est possible de combiner électrification, sécurité maximale et performances professionnelles dans un même véhicule. (Un signal fort pour l’avenir du transport utilitaire électrique en Europe.)