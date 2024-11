Le Dodge Charger revient avec une version essence inattendue après l’annonce de son modèle électrique

Un an après avoir annoncé un Dodge Charger strictement électrique, la marque américaine prépare une surprise pour les puristes : une nouvelle version essence. Ce retour du muscle car dans sa forme traditionnelle répond à une demande du marché pour un modèle thermique hautes performances.

Le Dodge Charger : d’un modèle tout électrique à un retour de l’essence

Le lancement de la nouvelle génération du Dodge Charger, prévue uniquement en version électrique, avait suscité de vives réactions. Avec cette décision audacieuse, Dodge semblait tourner le dos aux valeurs historiques des muscle cars. Mais la marque, sous la direction du groupe Stellantis, a rapidement reconnu l’attachement des passionnés pour les moteurs thermiques et a finalement décidé de relancer une version essence du modèle.

Étant donné que le principal concurrent, le Ford Mustang, demeure disponible en version essence et que le Chevrolet Camaro n’est plus produit, Dodge a saisi l’opportunité de répondre à une demande réelle. La marque a donc confirmé qu’une version essence, baptisée Charger Sixpack, accompagnera le modèle électrique prévu initialement.

Le Dodge Charger Sixpack : une arrivée avancée pour répondre à la demande

Le Dodge Charger Sixpack, variante thermique du modèle, devait initialement être disponible fin 2025. Mais, selon des sources de MoparInsiders, ce modèle pourrait arriver plus tôt, avec des premières livraisons prévues dès l’été prochain. L’explication de cette accélération tient dans l’attrait des consommateurs pour des modèles thermiques performants, une demande qui reste forte malgré la transition générale vers l’électrique.

Dodge prévoit un lancement anticipé de cette version pour répondre aux attentes du public et continuer à cultiver l’âme du muscle car à essence. Cette stratégie permet à Dodge de conserver sa clientèle fidèle, tout en laissant le Charger Daytona électrique s’établir sur le marché des véhicules électriques sportifs avant que le Charger Sixpack thermique ne fasse son apparition.

Une plateforme STLA Large capable de soutenir l’électrique et le thermique

Le nouveau Dodge Charger est basé sur la plateforme STLA Large de Stellantis, une architecture polyvalente conçue pour accueillir aussi bien des propulsions électriques que des moteurs thermiques. Cette flexibilité permet à Dodge de proposer des versions électriques et thermiques sur une même base, offrant ainsi le choix aux consommateurs.

Grâce à cette technologie de plateforme adaptable, le Charger Sixpack pourra coexister avec le modèle électrique sans nécessiter de refonte majeure de l’architecture du véhicule. La plateforme STLA Large sera par ailleurs utilisée par de nombreux modèles du groupe Stellantis dans les années à venir, ce qui renforce encore l’intérêt de cette modularité.

Deux versions pour le Dodge Charger Sixpack : puissance et performance

Le Charger Sixpack sera proposé en deux déclinaisons. La version de base sera équipée d’un moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres avec double turbocompresseur, développant une puissance de 426 chevaux. Cette version vise à offrir une performance typique des muscle cars avec un équilibre entre puissance et maîtrise.

Une version plus sportive sera également disponible, augmentant la puissance du même moteur à 558 chevaux, pour ceux qui recherchent un niveau de performance supérieur. Ce moteur, conçu pour maximiser le plaisir de conduite, devrait répondre aux attentes des amateurs de voitures de sport thermiques qui souhaitent une alternative aux modèles entièrement électriques.

La version électrique Charger Daytona : un concurrent sérieux avec 670 chevaux

De son côté, le Dodge Charger Daytona, version entièrement électrique de ce modèle, affiche une puissance impressionnante de 670 chevaux, ce qui en fait la variante la plus puissante de la gamme. Ce modèle sera commercialisé avant la fin de l’année, avec un prix de lancement aux États-Unis fixé à environ 56 600 euros. Les commandes de cette version sont déjà ouvertes, témoignant de l’enthousiasme des amateurs de voitures de sport électriques pour cette nouveauté.

Avec cette version électrique, Dodge espère séduire une nouvelle génération d’acheteurs tout en se positionnant sur le marché des véhicules sportifs zéro émission. Le Charger Daytona se distingue non seulement par sa puissance mais aussi par son design distinctif qui rend hommage aux muscle cars classiques.

La dualité électrique et essence : Dodge prend en compte les attentes du marché

Le choix de Dodge de commercialiser le Charger dans des versions électriques et thermiques montre la volonté de la marque de satisfaire une clientèle diversifiée. D’une part, l’électrique répond aux nouvelles normes environnementales et à la demande croissante pour des voitures propres. D’autre part, l’essence permet aux puristes de retrouver l’expérience de conduite classique, avec un moteur thermique qui perpétue l’héritage des muscle cars américains.

Cette stratégie permet à Dodge de rester compétitif face à des rivaux tels que Ford, tout en apportant une innovation significative dans un segment où le thermique semblait pourtant en déclin. Le retour d’une version essence du Dodge Charger marque une étape décisive pour le constructeur, combinant tradition et modernité afin de satisfaire aussi bien les passionnés que les nouveaux adeptes des voitures de performance.

Un modèle qui redéfinit l’avenir des muscle cars

En réintroduisant une version essence pour son Charger, Dodge répond aux attentes des amateurs de muscle cars tout en s’assurant une place de choix sur le marché des voitures sportives de haute performance. Ce retour du thermique, accompagné de l’arrivée du Charger électrique, symbolise la dualité qui caractérisera l’avenir de l’industrie automobile : un équilibre entre les modèles classiques et les innovations respectueuses de l’environnement.

Avec le Dodge Charger Sixpack et le Charger Daytona, Dodge s’engage dans un avenir où tradition et modernité coexistent, redéfinissant ainsi le muscle car pour les années à venir. Les amateurs de puissance et de performance, qu’ils soient adeptes de l’électrique ou de l’essence, trouveront dans ces modèles une réponse aux exigences d’un marché en pleine mutation.