Le changement d’heure augmente les accidents de la route : une étude alarmante

Chaque année, le passage à l’heure d’hiver suscite de vives discussions et de plus en plus d’opposants. Une nouvelle étude révèle que ce changement d’heure est directement lié à une hausse des accidents de la route, rendant encore plus pressante la question de sa nécessité.

Le changement d’heure : une pratique controversée

Depuis des décennies, le changement d’heure consiste à reculer d’une heure les horloges fin octobre, en passant de 3 h à 2 h du matin, entraînant des conséquences sur notre quotidien et notre sécurité. La lumière du matin devient plus vive, mais les journées se raccourcissent rapidement, et la nuit tombe plus tôt, souvent dès la fin de l’après-midi.

Si ce dispositif était autrefois considéré comme une solution pour économiser l’énergie, ses bénéfices actuels sont remis en question. La Union européenne envisage un possible abandon de ce système, mais maintiendra son usage au moins jusqu’en 2026, le temps d’analyser davantage ses effets.

Une augmentation des accidents de la route liée au changement d’heure

Un récent rapport britannique montre que les accidents de la route augmentent significativement dans les premières semaines suivant le changement d’heure. Selon une étude de la plus grande organisation automobile au Royaume-Uni, Automobile Association (AA), les collisions ont grimpé de 11 % durant les deux semaines suivant le passage à l’heure d’hiver en octobre dernier par rapport aux deux semaines précédentes.

Le changement d’heure a plusieurs effets sur la sécurité routière :

Changement des conditions de luminosité : en début de matinée, la lumière est plus intense, mais elle disparaît bien plus tôt l’après-midi, coïncidant avec les heures de pointe.

: en début de matinée, la lumière est plus intense, mais elle disparaît bien plus tôt l’après-midi, coïncidant avec les heures de pointe. Conditions météorologiques difficiles : les nuits plus longues et l’humidité accrue en automne aggravent les risques, les routes devenant glissantes avec la pluie et le brouillard.

: les nuits plus longues et l’humidité accrue en automne aggravent les risques, les routes devenant glissantes avec la pluie et le brouillard. Effet du soleil bas : le soleil rasant en fin de journée éblouit les conducteurs, réduisant leur visibilité.

Entre la fin octobre et début novembre, cette combinaison de facteurs contribue à des risques accrus pour les conducteurs, notamment par des conditions de conduite difficiles et la fatigue. Ce phénomène se confirme également dans d’autres pays européens, où le même type d’impact a été observé.

La gestion des phares et la conduite prudente : un enjeu majeur de sécurité

Le rapport de l’AA souligne qu’une conduite attentive et adaptée peut réduire considérablement les risques. Tim Rankin, directeur général de AA Accident Assist, insiste sur le fait qu’avec de bonnes pratiques, les accidents pourraient être largement évités. Il explique que l’éblouissement du soleil en fin de journée, qui peut rendre la conduite délicate, pourrait être maîtrisé par une utilisation plus stratégique des phares et par une attention accrue.

Rankin conseille aux automobilistes de prendre quelques mesures simples pour améliorer leur sécurité :

Allumer les feux plus tôt pour une meilleure visibilité et être plus visible des autres conducteurs.

plus tôt pour une meilleure visibilité et être plus visible des autres conducteurs. Ajuster sa vitesse pour prendre en compte les conditions de visibilité et éviter tout freinage brusque.

pour prendre en compte les conditions de visibilité et éviter tout freinage brusque. Entretenir les vitres et rétroviseurs pour minimiser l’effet de l’éblouissement dû au soleil.

En prenant ces précautions, les conducteurs pourraient limiter l’impact des conditions lumineuses changeantes et éviter des accidents graves.

Un bilan inquiétant d’accidents suite au changement d’heure

Le rapport de l’AA ne se contente pas de pointer une hausse des collisions, mais révèle également un bilan préoccupant en termes de blessures et de décès liés aux accidents durant cette période critique. D’après les données britanniques, le nombre d’accidents graves entre octobre et novembre a été supérieur de 183 cas par rapport aux semaines précédentes.

Pour l’année passée, le nombre d’accidents causés par un éblouissement du soleil est particulièrement frappant :

27 personnes ont perdu la vie.

ont perdu la vie. 2 363 blessés ont été recensés dans des accidents où le soleil rasant a été un facteur.

Les experts de la sécurité routière insistent sur l’importance de prêter attention à ce risque peu anticipé, surtout en fin de journée. En outre, l’éblouissement solaire, associé à des routes glissantes et à la fatigue automnale, peut doubler les risques pour les conducteurs.

Les alternatives au changement d’heure pour améliorer la sécurité

Les critiques à l’encontre du changement d’heure se multiplient. Pour de nombreux experts, le maintien de l’heure fixe toute l’année serait une solution plus bénéfique, permettant une meilleure adaptation des conducteurs et réduisant les risques d’accidents liés aux changements de luminosité.

Les pays nordiques, déjà confrontés à des conditions de lumière très variables, ont mis en place des mesures de sécurité avancées telles que :

Des panneaux de signalisation lumineux pour guider les conducteurs dans des conditions de faible luminosité.

Des campagnes de sensibilisation pour encourager les conducteurs à adapter leur vitesse et leurs feux en fonction de la luminosité.

Des infrastructures routières améliorées, telles que des marquages réfléchissants plus visibles et des systèmes d’éclairage public optimisés.

Face aux effets documentés du changement d’heure, plusieurs associations plaident pour une réforme de ce système en France et en Europe. En attendant une décision définitive, les conducteurs peuvent réduire leur risque en adaptant leur conduite et en prenant des précautions spécifiques pendant cette période de l’année.

La sécurité routière en automne et en hiver demande une vigilance accrue, et le changement d’heure reste une question sensible tant pour les usagers de la route que pour les responsables de la sécurité publique.

