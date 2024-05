L’Audi RS6 E-Tron : La future sportive électrique aux performances époustouflantes !

La famille électrique d'Audi ne cesse de s'agrandir, avec des modèles toujours plus performants. Après la RS e-tron GT, c'est au tour de l'Audi RS6 E-Tron de faire parler d'elle. Cette version zéro émission de la mythique RS6 promet des sensations fortes, avec une puissance qui pourrait dépasser les 800 ch. Voici tout ce que l'on sait de cette sportive électrique très attendue.

Un design dans la lignée du concept A6 e-tron

Bien que camouflé lors des essais sur le Nürburgring, le prototype de l'Audi RS6 E-Tron laisse entrevoir une silhouette fidèle au concept A6 e-tron. On retrouve les traits caractéristiques des versions RS, avec une allure plus agressive et sportive :

Calandre « singleframe » carenée

Optiques avant divisés

Boucliers spécifiques

Appendices aérodynamiques

Contrairement à la RS6 thermique, l'Audi RS6 E-Tron devrait être proposée en carrosseries Sportback et berline. De quoi satisfaire un plus large public en quête de performances et de polyvalence.

Un intérieur high-tech et connecté

Si l'habitacle devrait être moins minimaliste que celui du concept, l'Audi RS6 E-Tron misera sur une ambiance résolument high-tech. Les écrans devraient être omniprésents, avec potentiellement trois dalles numériques :

Combiné d'instrumentations et écran central fusionnés

Écran dédié au passager avant

Affichage tête haute à réalité augmentée

L'éclairage d'ambiance dynamique viendra parfaire l'atmosphère à bord, en s'adaptant au mode de conduite sélectionné ou à l'humeur des occupants. De quoi rendre chaque trajet unique et immersif.

La plateforme PPE comme base technique

Comme le Porsche Macan électrique, l'Audi RS6 E-Tron reposera sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen. Cette architecture haute tension en 800 volts offre de nombreux avantages :

Batteries haute capacité jusqu'à 100 kWh

Autonomie pouvant atteindre 700 km (versions moins puissantes)

Charge rapide en courant continu jusqu'à 270 kW

Grâce à cette technologie, l'Audi RS6 E-Tron devrait offrir à la fois des performances de premier ordre et une autonomie rassurante pour un usage quotidien ou de longs trajets.

Plus de 800 ch pour une sportivité électrisante

Si aucune information officielle n'a filtré sur le groupe propulseur, les rumeurs évoquent une cavalerie de plus de 800 ch pour l'Audi RS6 E-Tron. La transmission intégrale quattro serait bien sûr de la partie, avec deux moteurs électriques (un sur chaque essieu).

Avec une telle puissance, les performances devraient être époustouflantes, dignes des meilleures « Electric Super Sedan ». Le 0 à 100 km/h pourrait être abattu en moins de 3 secondes, pour une vitesse de pointe certainement limitée électroniquement à 250 km/h.

Le châssis et les trains roulants devraient également être à la hauteur, avec potentiellement des suspensions pneumatiques adaptatrices, un différentiel actif et des freins carbone-céramiques. De quoi exploiter pleinement le potentiel de la motorisation, tout en assurant un comportement dynamique précis et sécurisant.

Lancement attendu fin 2024, à un tarif encore inconnu

Selon les dernières informations, l'Audi RS6 E-Tron devrait être présentée d'ici la fin de l'année 2024, pour une commercialisation dans la foulée. Elle viendrait ainsi compléter la gamme 2025 de la marque aux anneaux, qui comptera de nombreux modèles électrifiés.

Côté tarif, difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Mais au vu de son positionnement dans la gamme, l'Audi RS6 E-Tron devrait être un peu moins chère que la RS e-tron GT, qui débute aux alentours de 100 000 €. Une chose est sûre, les amateurs de sportives électriques haut de gamme ont de quoi être impatients !

L'arrivée de l'Audi RS6 E-Tron marque une nouvelle étape dans l'électrification des modèles hautes performances. Avec son design agressif, son intérieur high-tech et ses performances de premier ordre, elle promet de bousculer la hiérarchie des sportives branchées. Vivement les premiers essais pour voir si cette électrique survitaminée tient toutes ses promesses !