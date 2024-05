L’Audi RS4 Avant Edition 25 Years fait ses adieux avec des améliorations de puissance et de châssis

Audi célèbre le 25e anniversaire de la RS4 originale avec une version spéciale avant que le modèle actuel ne soit remplacé par la future RS 5 Avant. La nouvelle Audi RS4 Avant Edition 25 Years dispose d’une version améliorée du V6 biturbo développant 464 ch et est associée à une configuration de châssis encore plus affûtée. Cette édition anniversaire sera produite à 250 exemplaires, tous réservés aux marchés européens.

Un hommage à la RS4 originale avec des détails uniques

Le modèle Edition 25 est proposé dans une couleur jaune Imola frappante, en référence à la RS4 originale. Les acheteurs qui souhaitent quelque chose de plus discret peuvent également la commander en gris Nardo ou en noir Mythos. Ces teintes sont combinées à des touches noires brillantes, à l’omission des rails de toit, à un insert noir exclusif dans les feux arrière et à des touches de fibre de carbone sur le kit carrosserie grâce au pack d’apparence Carbon matte. Enfin, une discrète inscription « RS4 edition 25 years » est gravée sur les vitres latérales arrière.

L’habitacle comprend :

Une plaque de numérotation sur la console centrale

Des surpiqûres jaunes

Des emblèmes assortis

La sellerie noire se compose de cuir, de Dinamica et d’Alcantara, et les sièges baquets RS en carbone de série peuvent être associés en option à un revêtement en suède pour le volant à fond plat et le levier de vitesses. De plus, le conducteur a accès à un nouveau skin pour le combiné d’instrumentations numériques, imitant les cadrans analogiques blancs de la RS4 originale.

Plus de puissance et de meilleures performances

Grâce à un nouveau réglage logiciel, le V6 biturbo de 2,9 litres développe désormais 20 ch (15 kW / 20 PS) de plus que le modèle standard, soit un total de 464 ch (346 kW / 470 PS) et 600 Nm de couple. Bien que ces chiffres restent impressionnants, ils ne parviennent toujours pas à égaler les spécifications de la rivale BMW M3 Touring.

Grâce à un différentiel Torsen amélioré et à une nouvelle cartographie pour la boîte automatique à huit rapports, le sprint de 0 à 100 km/h ne prend que 3,7 secondes (-0,4 seconde), et la vitesse de pointe est de 300 km/h.

Au-delà du gain de puissance, l’édition spéciale est livrée de série avec des amortisseurs réglables manuellement, rapprochant la voiture du sol de 10 mm ou 20 mm. Ce système de suspension était également présent dans le précédent pack Competition, mais l’Edition 25 le combine avec quelques ajustements supplémentaires. Les ingénieurs d’Audi Sport ont augmenté le carrossage négatif de l’essieu avant de 2 degrés, ajouté des bras de contrôle plus rigides et une fixation plus sûre pour le sous-châssis arrière.

Des roues et des pneus spécifiques pour la route et la piste

Les jantes en alliage forgé de 20 pouces sont chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa, contribuant à l’adhérence sur le bitume. Les propriétaires recevront également un deuxième jeu de roues pour une utilisation sur circuit, avec les pneus semi-slicks Pirelli P Zero Trofeo RS montés sur des jantes noires mates de 20 pouces. Les pneus exclusifs à la piste sont équipés de capteurs pour le système Pirelli Track Adrenaline et sont accompagnés d’une paire de gants de course Alpinestars. Les freins en céramique RS sont de série, tout comme l’échappement sport RS plus avec des sorties d’échappement ovales noires mates.

En plus de l’Audi RS4 Avant Edition 25, la marque a également annoncé l’Audi RS5 Sportback Performance Edition. Celle-ci bénéficie d’améliorations similaires au niveau du groupe motopropulseur et du châssis, et sera également produite en nombre limité à 250 unités pour l’Europe.

Les deux modèles seront disponibles à la commande à partir de juin 2024. Le prix de départ est fixé à 142 905 € pour la RS4 Avant Edition 25 Years, et à 128 420 € pour la RS5 Sportback Performance Edition. Enfin, Audi a présenté un chronographe assorti pour l’Audi RS4 Avant Edition 25 years, doté d’un cadran en carbone et de détails jaunes.

Avec cette édition spéciale, Audi offre aux passionnés une ultime opportunité de s’offrir une RS4 Avant survitaminée avant le passage de relais à la future RS 5 Avant. Un adieu en beauté pour cette icône des familiales sportives, qui marquera sans aucun doute les esprits des puristes de la marque aux anneaux.