Lancia Ypsilon HF : la citadine sportive de retour, en version électrique et surtout rallye !

Lancia renoue avec son glorieux passé en dévoilant la nouvelle Ypsilon HF, déclinée en version sportive électrique pour la route et en baroudeuse thermique pour les rallyes. Un double lancement qui marque le grand retour de la marque italienne dans le segment des citadines sportives et la compétition, près de 30 ans après ses derniers faits d’armes.

L’Ypsilon HF, première Lancia électrique badgée HF

Après des années de léthargie, Lancia semble enfin décidée à retrouver son lustre d’antan. Sous l’impulsion du groupe Stellantis, la marque italienne lance une offensive dans le segment des citadines sportives avec la nouvelle Ypsilon HF, déclinaison survitaminée de l’Ypsilon de dernière génération.

Au menu de cette Ypsilon HF, une motorisation 100% électrique de 237 ch, contre 154 ch pour la version standard. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, selon Lancia. Sous le capot, on retrouve le même ensemble mécanique que les cousines Abarth 600e et Alfa Romeo Junior Veloce :

Un moteur électrique de 237 ch sur l’essieu avant

Une batterie de 54 kWh, pour une autonomie probablement inférieure aux 400 km annoncés sur l’Ypsilon de base

Esthétiquement, l’Ypsilon HF se distingue par une face avant plus agressive, avec une calandre hexagonale noire intégrant des ouïes d’aération et le logo HF flanqué de l’emblématique éléphant rouge. Les jantes adoptent un dessin spécifique, tandis que la suspension est rabaissée et les voies élargies pour une meilleure tenue de route.

Lancia renoue avec la compétition grâce à l’Ypsilon Rally 4 HF

Mais la vraie star du jour, c’est incontestablement la Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Avec ce modèle, Lancia renoue avec les rallyes, discipline où la marque a forgé sa légende dans les années 70 et 80. Pas question toutefois de viser d’emblée la catégorie reine du WRC : l’Ypsilon Rally 4 HF s’alignera dans la catégorie inférieure Rally4.

Sous le capot, pas de moteur électrique mais un bon vieux trois cylindres 1.2 turbo développant 209 ch, le tout transmis aux roues avant via une boîte séquentielle à 5 rapports et un différentiel à glissement limité. De quoi dévorer les spéciales avec gourmandise !

Au-delà du simple engagement en compétition, ce retour aux sources de Lancia en rallye est un symbole fort. Il marque la volonté de la marque de renouer avec sa réputation de championne des routes, forgée par des modèles mythiques comme les Stratos, 037 et Delta Integrale.

HF, trois lettres mythiques qui renaissent chez Lancia

En ressuscitant le badge HF (High Fidelity), Lancia ravive la flamme de ses modèles sportifs les plus emblématiques. Un héritage que la marque compte bien faire perdurer : les futures Gamma et Delta auront droit elles aussi à leur déclinaison HF.

Si les chances de voir un jour l’Ypsilon HF arpenter les routes américaines sont minces, son lancement est une excellente nouvelle pour les passionnés de sportives à l’italienne. Rendez-vous en mai 2025 pour son arrivée sur le marché européen !

D’ici là, gageons que le retour de Lancia en rallye saura raviver la passion des tifosi. Même si l’Ypsilon Rally 4 HF ne joue pas (encore) la gagne en WRC, elle incarne à merveille la philosophie de performance et d’élégance à l’italienne qui a fait la renommée de Lancia. Vivement la suite !