La voiture de sport V-8 la plus sous-estimée de 2024

Dans un marché automobile dominé par la turbocharge et l’hybride, la Lexus RC F 2024 impose sa différence avec un V8 atmosphérique de 472 chevaux. Ce coupé sportif incarne une expérience de conduite pure, combinant performances, luxe et un design affirmé qui ne passe pas inaperçu.

La Lexus RC F, une héritière du V8

La Lexus RC F 2024 revendique avec fierté son moteur V8 de 5,0 litres, un choix qui lui permet de se démarquer dans une industrie de plus en plus standardisée. Dotée d’une puissance de 472 chevaux et d’un couple de 535 Nm, elle s’inscrit dans la lignée des modèles haute performance de Lexus, tout en offrant une sonorité envoûtante et authentique.

Le premier modèle RC F a été dévoilé en 2014 au Salon de Detroit. Depuis, Lexus a continuellement perfectionné ce modèle sans trahir l’essence de son moteur atmosphérique, un choix audacieux face à la tendance actuelle. Cette version 2024, en plus de sa puissance, offre une configuration de conduite ajustable qui répond aussi bien aux exigences de la conduite quotidienne qu’aux amateurs de sensations fortes. En conservant son V8, la RC F se distingue dans un monde où les moteurs turbocompressés sont devenus la norme.

Un design qui attire les regards

Le design extérieur de la Lexus RC F ne laisse personne indifférent. Sa calandre imposante en forme de sablier, ses phares LED agressifs et ses jantes de 19 pouces lui confèrent une allure unique, tandis que sa sonorité V8 émanant des quatre sorties d’échappement empilées assure une expérience sonore inoubliable.

L’édition spéciale Track, également disponible, se distingue par des éléments en fibre de carbone : capot, toit et aileron arrière fixe. Cette version, inspirée des circuits, est équipée de jantes BBS et arbore des teintes exclusives comme la couleur « Incognito ». Pesant environ 1 715 kg, la RC F Track Edition gagne en légèreté et en agilité, augmentant ainsi son potentiel dynamique. L’offre de coloris, allant du blanc Ultra à l’audacieux Flare Yellow, permet à chaque propriétaire de personnaliser ce modèle de manière unique.

Intérieur luxueux et technologie de pointe

L’habitacle de la Lexus RC F allie luxe et confort tout en intégrant une touche subtile de sportivité. Conçue pour offrir un confort haut de gamme, elle dispose de sièges avant réglables électriquement avec des inserts en cuir disponibles dans des teintes sportives comme le rouge Circuit Red, tandis que le modèle Track Edition mêle Alcantara noir et fibre de carbone bleue pour un effet saisissant.

Pour le conducteur, un écran tactile intuitif de 10,3 pouces facilite l’interaction avec le système d’infodivertissement. Celui-ci inclut Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa, ainsi qu’un système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs qui ravira les audiophiles. La RC F propose également la climatisation bi-zone et un système de démarrage sans clé, ce qui amplifie le confort de chaque trajet.

Une sécurité au sommet

Côté sécurité, la Lexus RC F met la barre haut avec des technologies avancées et une robustesse qui rassure. Bien que ce modèle n’ait pas été spécifiquement testé par les instances américaines NHTSA ou IIHS, son modèle de base RC reçoit d’excellents résultats en termes de sécurité. Cette performance est soutenue par un ensemble de systèmes d’assistance : freinage d’urgence automatique, régulateur de vitesse adaptatif, avertisseur de collision avant et un système d’alerte de franchissement de ligne.

Les versions Track Edition bénéficient, quant à elles, de freins en céramique de carbone et d’une suspension renforcée, optimisant à la fois la sécurité et les performances en conduite dynamique. Enfin, la RC F est assortie d’une garantie de base de quatre ans ou 80 000 km et d’une garantie sur le groupe motopropulseur de six ans ou 110 000 km, ce qui témoigne de l’engagement de Lexus en matière de qualité et de fiabilité.

Performances et sensations de conduite

Sous le capot, la Lexus RC F abrite son moteur V8 de 5,0 litres, capable d’atteindre les 100 km/h en 4,3 secondes, ou 4 secondes pour l’édition Track. Elle propose également un système de contrôle de lancement qui permet des départs arrêtés fulgurants. Avec une puissance de 472 chevaux et une transmission automatique à huit rapports, elle rivalise avec ses concurrents européens tout en offrant une expérience de conduite unique.

La consommation moyenne de la RC F est de 14,7 L/100 km en ville et de 9,8 L/100 km sur autoroute. Certes, ce n’est pas la plus économique, mais elle compense par une expérience sensorielle inimitable. Cette version 2024 de la RC F reste l’une des dernières vraies sportives à offrir un moteur atmosphérique puissant sans concession.

Valeur et positionnement sur le marché

Proposée à partir de 68 195 €, la Lexus RC F 2024 représente un excellent compromis entre luxe et performances. Son prix peut atteindre 101 070 € pour l’édition Track, mais cette dernière est équipée de toutes les options nécessaires pour séduire les amateurs de conduite sur circuit. Le coût peut varier selon les configurations, avec des options supplémentaires qui apportent un surcoût d’environ 10 000 €.

Contrairement à de nombreuses voitures de sport qui perdent rapidement de la valeur, la RC F a su maintenir un bon niveau de cotation. Les anciens modèles affichent encore des valeurs résiduelles remarquables, renforçant son statut d’icône sous-estimée du marché des V8 atmosphériques.

Pourquoi la Lexus RC F mérite votre attention

En définitive, la Lexus RC F 2024 se distingue par son approche intransigeante. Dans un paysage automobile où les turbo et les moteurs électriques gagnent en popularité, elle conserve un moteur V8 atmosphérique unique. Ce modèle offre un équilibre rare entre luxe, puissance et une sonorité captivante. La Lexus RC F n’a peut-être pas l’ambition de surpasser toutes ses concurrentes en termes de performances, mais elle incarne à merveille l’esprit des véritables sportives V8, alliant esthétisme japonais et plaisir de conduite authentique. Pour les passionnés qui recherchent une alternative distinctive aux modèles européens, la Lexus RC F 2024 est sans aucun doute une voiture qui ne laisse personne indifférent.