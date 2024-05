La Toyota Camry 2025 : La berline hybride qui surpasse ses rivales en 2025 !

En passant exclusivement à l'hybride, la berline intermédiaire phare de Toyota établit de nouvelles normes pour l'industrie automobile en 2025. Voici comment elle compte révolutionner le marché.

Toyota mise tout sur l'hybride

Alors que les voitures 100% électriques gagnent du terrain, les motorisations hybrides sont devenues extrêmement populaires dans tous les segments grâce à leurs nombreux avantages. Toyota fait partie des constructeurs qui ont massivement investi dans la technologie hybride, proposant l'une des gammes les plus étendues du marché.

Le plus grand changement concerne la berline intermédiaire Camry. Si le modèle 2024 proposait déjà une option hybride, le passage à une motorisation 100% hybride pour l'année-modèle 2025 pourrait faire de la Camry l'une des voitures les plus influentes de l'année.

Un nouveau groupe motopropulseur performant

La Toyota Camry 2025 est équipée d'un moteur 4 cylindres 2,5 litres à cycle Atkinson, associé à des moteurs électriques compacts et légers. La puissance combinée atteint 225 ch pour la version à traction avant (soit 22 ch de plus que la Camry Hybride 2024), et 232 ch pour la version à transmission intégrale, grâce à un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière.

Les versions SE et XSE bénéficient également d'une suspension sport avec de nouveaux amortisseurs, pour des performances accrues sans sacrifier le confort.

Une efficience record

Malgré sa puissance en hausse, la Camry 2025 affiche une excellente efficience énergétique :

Version traction : 53 MPG en ville, 50 MPG sur autoroute, 51 MPG en cycle mixte (EPA)

Version 4×4 : 48 MPG en ville, 47 MPG sur autoroute, 47 MPG en cycle mixte (EPA)

Ces chiffres permettent à la Camry d'économiser jusqu'à 4 500 dollars de carburant sur 5 ans par rapport à la concurrence.

Un rapport qualité-prix imbattable

Malgré une refonte esthétique et technique, la Toyota Camry 2025 reste très abordable :

Camry LE traction : à partir de 28 400 dollars

Camry LE 4×4 : à partir de 29 925 dollars (+1 525 dollars)

Camry SE traction : à partir de 30 700 dollars

Camry XLE traction : à partir de 33 400 dollars

Camry XSE traction : à partir de 34 600 dollars

Une Camry 2025 toutes options coûtera 46 326 dollars, ce qui reste très compétitif face aux berlines 100% électriques.

Un design extérieur et intérieur revu

La Camry 2025 adopte un look plus épuré et sophistiqué, notamment au niveau de la face avant entièrement redessinée. À l'intérieur, la console centrale a été repensée dans un esprit minimaliste et modulable.

Côté technologie, un écran tactile central de 8 pouces est proposé de série, avec une option 12,3 pouces sur les finitions supérieures. Le combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces est également disponible. La Camry embarque en outre de nombreux systèmes d'aide à la conduite dernier cri.

Toyota devant Honda et Hyundai

Face à la Hyundai Sonata Hybrid 2024 (à partir de 30 800 dollars, 192 ch, 47 MPG) et la Honda Accord Hybrid 2024 (à partir de 32 895 dollars, 204 ch, 48 MPG), la Toyota Camry Hybride 2025 affiche une longueur d'avance en termes de performances, d'efficience et de rapport prestations/prix.

En misant exclusivement sur l'hybride plutôt que le 100% électrique, Toyota pourrait bien montrer la voie à suivre à ses concurrents. La Camry 2025 a en tout cas toutes les cartes en main pour rester la berline la plus vendue aux États-Unis, et s'imposer comme la voiture la plus importante de l'année.