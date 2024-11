La stratégie Briatore : comment Alpine a décroché 30 millions de dollars au Grand Prix du Brésil

Bien que Max Verstappen ait franchi la ligne d’arrivée en premier lors du Grand Prix du Brésil, une autre équipe est ressortie grande gagnante à Interlagos : Alpine. Avec un double podium surprise, l’écurie française a réalisé un bond au classement des constructeurs, passant de la neuvième à la sixième place, et s’assurant une prime substantielle.

Un succès inattendu dans une saison difficile

La saison 2023 a été pour Alpine une succession de déceptions et de contre-performances. Les pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, malgré leur talent, ont souvent lutté pour s’imposer face aux concurrents, parfois jusqu’à entrer en collision comme lors de l’infortuné Grand Prix de Monaco. Pourtant, personne ne pouvait prédire que, quelques mois plus tard, l’écurie décrocherait un double podium mémorable au Brésil.

Grâce à des choix stratégiques audacieux, Alpine a transformé une situation périlleuse en opportunité, profitant des conditions météorologiques chaotiques et d’une stratégie pneus qui a fait la différence. Leurs positions bien placées à la fin de la course sont la preuve que la résilience et une stratégie de course avisée peuvent renverser des situations apparemment désespérées.

Une stratégie pneus qui a payé sous la pluie brésilienne

Lors de la séance de qualification sous la pluie, l’Alpine A524 a démontré une compétitivité remarquable. Ocon et Gasly, après s’être classés respectivement quatrième et huitième, ont profité de leur position pour appliquer une stratégie qui allait s’avérer décisive dans les conditions humides de la course.

Contrairement à plusieurs écuries qui sont passées aux pneus intermédiaires lorsque la pluie s’est intensifiée, Alpine a choisi de rester en piste. La décision audacieuse d’attendre l’éventuelle sortie d’une voiture de sécurité ou d’un drapeau rouge s’est révélée payante. Grâce à cela, les deux pilotes ont conservé leur place en tête de peloton aux côtés de Verstappen, permettant à Ocon de prendre la tête de la course pendant un temps avant d’être rattrapé par le champion du monde en titre.

Un gain en points qui propulse Alpine au classement

Avec 33 points inscrits lors de cette seule course, Alpine a surpassé toutes les autres équipes sur le circuit brésilien, y compris Red Bull. Ce score exceptionnel a permis à l’écurie de tripler son total de points pour la saison et de grimper de la neuvième à la sixième place du classement des constructeurs. Un tel bond leur offre un potentiel financier de récompense substantielle dans le classement mondial.

La performance brésilienne d’Alpine n’est pas seulement une source de fierté pour l’écurie ; elle pourrait également se traduire par un gain financier important. Si l’équipe parvient à maintenir sa position actuelle, elle pourrait recevoir environ 30 millions de dollars supplémentaires, portant le montant total des primes de classement autour des 100 millions de dollars.

La stratégie Briatore : un pari audacieux pour remettre Alpine sur les rails

La remontée d’Alpine cette saison porte également la marque de Flavio Briatore, ancien directeur de Benetton et Renault. En prenant les rênes de la restructuration de l’équipe sous la direction de Luca de Meo, CEO de Renault, Briatore a enclenché des changements radicaux. Une réorganisation interne a été menée à un rythme effréné, ce qui a vu plus de 300 membres de l’équipe quitter leurs postes.

Pour diriger les opérations, Alpine a également placé Oliver Oakes, ancien pilote et dirigeant de l’écurie Hitech, à la tête de l’équipe de course. Malgré les défis, les premiers mois d’Oakes se révèlent prometteurs, son approche rigoureuse et sa capacité d’adaptation apportant un vent de fraîcheur aux performances de l’écurie française.

Un avenir sans Renault pour Alpine dès 2026

Dans la continuité de cette refonte, Alpine a pris une décision audacieuse en annonçant qu’elle abandonnerait le moteur Renault pour adopter celui de Mercedes à partir de 2026. Ce choix résulte de l’écart de performance persistant entre le moteur français et ses concurrents, en particulier Red Bull et Mercedes, qui se serait encore accentué avec les nouvelles réglementations techniques de la Formule 1.

Ce passage au moteur Mercedes devrait permettre à Alpine d’améliorer significativement ses performances et de rester compétitive au sein du peloton de tête. Cette décision souligne la volonté d’Alpine de se hisser au plus haut niveau et de tirer parti des technologies de pointe proposées par le constructeur allemand.

Un grand prix brésilien plein de promesses pour Alpine

Le double podium d’Alpine à Interlagos marque un tournant dans cette saison mouvementée. Pour l’écurie française, ce succès inattendu est une validation de l’audace stratégique et des récentes réformes opérées par Briatore et son équipe. Ce regain de compétitivité, combiné à la perspective d’une dotation financière accrue, vient nourrir des ambitions plus élevées pour les prochaines saisons.

En somme, le Grand Prix du Brésil s’est avéré un événement clé pour Alpine, tant sur le plan sportif que financier, ouvrant des perspectives intéressantes pour l’écurie en quête de régularité et de résultats constants en Formule 1.