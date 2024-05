La révolution des circuits : Porsche lance une série de courses à l’éthanol synthétique !

Vous ne reverrez plus jamais les voitures de sports de la même manière après cette initiative révolutionnaire de Porsche.

Synthèse énergétique : la nouvelle ère des carburants

Imaginez des courses de voitures où le rugissement des moteurs serait synonyme de durabilité. Il ne s'agit plus d'un simple rêve mais d'une réalité façonnée par Porsche. La prestigieuse marque de voitures de sports s'apprête à lancer une série de courses où chaque goutte de carburant sera synthétique.

Des bolides exclusivement alimentés par de l'éthanol synthétique

Un impact environnemental considérablement réduit

Une étape majeure dans l'innovation automobile

Porsche, icône de la performance, défie l'ordinaire et marque ainsi une étape dans l'histoire du secteur automobile.

Le Circuit Supercup 2024 : un spectacle inédit

La Supercup de Porsche, qui n'est autre qu'une compétition monomarque emblématique, va être le théâtre d'une expérimentation sans précédent. Chaque modèle engagé, une 911 GT3 Cup d'une puissance exceptionnelle avec son moteur flat-six de 3,6 litres jumelé à une boîte séquentielle à six vitesses.

Une uniformité des modèles pour une compétition équitable et centrée sur le pilote

Une nécessité de mettre à jour uniquement le logiciel de contrôle pour s'adapter à ce carburant innovant

Une saison débutant à Imola et se clôturant à Monza, intégrant ainsi le meilleur du circuit européen

Conjuguant tradition et modernité, Porsche inscrit son nom dans les annales avec cette décision audacieuse.

L'usine Haru Oni : là où le vent se fait innovant

La production de cette essence du futur se fait dans l'extrême sud du Chili, à Haru Oni, lieu où les vents ne tarissent jamais. Une usine à la pointe de la technologie alimentée par l'énergie éolienne, qui transforme eau et dioxyde de carbone en un carburant synthétique capable d'alimenter les moteurs les plus exigeants.

Un procédé de fabrication moderne exploitant des ressources naturelles renouvelables

Un emplacement stratégique pour l'utilisation des énergies propres

Un pas de géant vers une autonomie énergétique révolutionnaire

Porsche, avec sa quête incessante de l'excellence, s'avance vers un avenir où performance rime avec responsabilité environnementale.

É-performance : la puissance sans compromis

Aucun compromis n'a été fait sur la performance : les véhicules à éthanol synthétique de Porsche offrent la même cavalerie que ceux à essence fossile. La transition est si subtile que même les puristes auront du mal à discerner la différence, que ce soit au niveau de l'accélération ou du tonnerre grondant du moteur.

Une prouesse technique assurant une expérience de conduite intacte

Un environnement sonore et sensoriel préservé pour les amateurs de moteurs à combustion

Une acceptation déjà en vue de la part des autorités européennes pour l'après 2035

La marque de Stuttgart démontre que l'avenir des sports mécaniques peut être aussi brillant que durable.

Une saison à la consommation stratégique

La consommation estimée pour la saison 2024 de Supercup est de plus de 49 210 litres d'éthanol synthétique. Ce volume consommé met en exergue non seulement l'engagement de Porsche dans cette aventure durable mais également sa confiance en la fiabilité et l'efficacité de ce carburant alternatif.

Un approvisionnement soigneusement calculé pour l'ensemble des courses

Une illustration de la capacité de production de l'usine chilienne

Un signal fort envoyé au monde de l'automobile : le changement est en marche

L'heure n'est plus à la contemplation mais à l'action, et Porsche le prouve avec panache.

Porsche a relevé le défi de la performance durable d'une manière époustouflante en annonçant que toute la saison 2024 de la Supercup serait propulsée à l'éthanol synthétique. Ceci marque non seulement un tournant dans l'histoire de l'automobile sportive, mais aussi dans celle de notre planète. En témoignant de la faisabilité d'une telle technologie sur les circuits, la marque allemande propulse l'industrie vers un nouveau sommet, là où la passion pour la vitesse et le respect de l'environnement peuvent enfin cohabiter. Voici une ère nouvelle, brillamment orchestrée par Porsche, qui insuffle de l'espoir et de l'excitation, prouvant une fois de plus que l'innovation est le moteur même de la légende.