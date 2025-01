La révolution controversée chez Jaguar : une lettre interne révèle des dissensions profondes

Une onde de choc secoue actuellement les couloirs du prestigieux constructeur britannique. Une lettre confidentielle, signée par une trentaine de designers historiques de Jaguar, vient d’être dévoilée, mettant en lumière un profond désaccord sur la nouvelle orientation stratégique de la marque.

La firme de Coventry a récemment dévoilé son nouveau manifeste avec le concept Type 00, un véhicule électrique qui marque une rupture radicale avec l’héritage de la marque. Cette réorientation vise à positionner Jaguar non plus comme un simple constructeur premium, mais comme un acteur majeur du luxe électrique, rivalisant directement avec Rolls-Royce et Bentley.

Un virage radical qui fait grincer des dents

Le Type 00 incarne cette nouvelle vision : un GT électrique aux lignes audacieuses, promettant une autonomie impressionnante de 770 kilomètres et une recharge éclair permettant de récupérer 321 kilomètres en seulement 15 minutes. Son design futuriste, ses portes papillon et ses teintes provocantes ‘Miami Pink’ et ‘London Blue’ marquent une rupture nette avec le classicisme british traditionnel.

La fronde des designers historiques

La lettre révélée expose les inquiétudes de l’équipe design interne face à l’intervention d’une agence externe pour redéfinir l’identité visuelle de la marque. Les signataires pointent notamment du doigt un nouveau logo jugé déconnecté de ‘l’identité Panthera’ et des choix esthétiques qu’ils estiment trop consensuels.

‘Le design actuel manque d’exubérance et présente des similitudes troublantes avec d’autres marques, alors que nous devrions être uniques’, peut-on lire dans cette missive adressée à la direction créative.

Un pari risqué pour l’avenir

Cette transformation radicale, prévue pour fin 2025, représente un tournant historique pour Jaguar. La marque abandonne délibérément son positionnement traditionnel pour séduire une clientèle plus jeune, plus fortunée et plus urbaine. Une stratégie audacieuse qui divise en interne et pose question : est-il possible de réinventer aussi radicalement une marque sans perdre son âme ?

Le succès de ce repositionnement dépendra largement de l’accueil réservé au Type 00 par le marché. Entre tradition et modernité, Jaguar joue son avenir sur un fil, dans un secteur automobile en pleine mutation.