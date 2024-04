La propriété de McLaren passe officiellement sous le contrôle de Bahreïn

Le fonds bahreïni Mumtalakat, déjà principal actionnaire de McLaren, a pris le contrôle total du groupe McLaren, supervisant à la fois le fabricant de voitures de sport et détenant une majorité des parts dans les équipes de course.

Une transition significative pour McLaren

Le fonds souverain de Bahreïn, Mumtalakat, a officiellement acquis la totalité du groupe McLaren, renforçant ainsi sa position de plus grand actionnaire unique. Cette acquisition inclut non seulement le fabricant de voitures de sport, mais également une majorité des parts dans McLaren Racing, qui gère les équipes dans les séries de Formule 1, IndyCar, Formula E, et Extreme E.

Une stabilité renforcée pour McLaren

Le changement de propriété marque un jalon majeur pour McLaren, qui a connu plusieurs années de difficultés financières, notamment des interruptions de production et des licenciements. La vente devrait injecter plus de stabilité dans l'entreprise, permettant une concentration accrue sur la réalisation de son plan d'affaires à long terme, qui comprend des investissements dans de nouveaux produits et technologies.

Implications pour l'avenir de McLaren

Paul Walsh, président exécutif du groupe McLaren, a exprimé son enthousiasme quant à l'engagement renouvelé de Mumtalakat. Cette réorganisation et cette nouvelle structure simplifiée positionnent McLaren pour le succès futur et ouvrent la voie à de nouvelles avenues stratégiques, notamment l'exploration de nouveaux partenariats pour stimuler la croissance de l'entreprise dans les années à venir.

En plus de son bras de fabrication de voitures de sport, qui produit actuellement des modèles tels que la 750S, la GTS et l'Artura, McLaren Group conserve une participation majoritaire dans McLaren Racing, renforçant son engagement dans les sports automobiles à travers plusieurs disciplines de haut niveau.