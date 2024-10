Votre prochaine voiture pourrait être un avion : bienvenue dans le futur

Alef Aeronautics a récemment franchi une étape historique en obtenant l’approbation légale de la Federal Aviation Administration (FAA) pour son modèle de voiture volante 100 % électrique, le “Model A”. Conduire sur la route puis s’envoler pour éviter les embouteillages est désormais une réalité, marquant une révolution dans la mobilité personnelle.

Alef Model A : un véhicule entre ciel et terre

La voiture volante Model A, entièrement électrique, répond à des spécifications novatrices. Avec une autonomie de 200 miles (environ 320 km) sur route et 110 miles (environ 177 km) en vol, elle combine les capacités de conduite d’une voiture ordinaire à celles d’un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), le tout dans un format compact adapté aux routes. Son homologation de vol, obtenue en 2023 auprès de la FAA, en fait la première voiture volante de son genre à recevoir ce type de certification aux États-Unis.

Développée par Alef Aeronautics, l’idée du Model A remonte à 2015, la même année où, dans le film Retour vers le Futur, Marty McFly voyageait jusqu’en 2015 pour découvrir un monde de technologies futuristes. Depuis, l’entreprise a fait progresser son projet avec un prototype à l’échelle pour répondre à trois critères essentiels : conduire comme une voiture, décoller verticalement, et être abordable.

Des investisseurs visionnaires soutiennent le projet

Le projet a reçu un soutien crucial en 2016 de la part du capital-risqueur Tim Draper, investisseur précoce de Tesla, qui a investi 3 millions de dollars dans Alef pour permettre la création de prototypes et amorcer le développement du programme. Ce financement a permis de démontrer les capacités du Model A avec une technologie de propulsion électrique propriétaire, conçue pour des transitions fluides entre conduite et vol.

Les essais de conduite et de vol de prototypes grandeur nature ont débuté dès 2019, et les précommandes ont été ouvertes en octobre dernier, avec un prix de lancement de 300 000 dollars. En quelques mois, Alef avait déjà accumulé plus de 440 réservations, signe de l’intérêt croissant pour cette révolution des transports personnels.

Des fonctionnalités révolutionnaires pour changer la mobilité

La Model A permet une mobilité sans précédent avec ses capacités de déplacement mixte, combinant route et ciel, rendant ainsi le trajet plus rapide et flexible. Le PDG d’Alef, Jim Dukhovny, s’est exprimé sur cette étape : « Nous sommes ravis de recevoir cette certification de la FAA. Cela nous rapproche d’un avenir où la mobilité électrique permet de gagner du temps et de diminuer l’impact écologique des déplacements quotidiens ».

Les fonctionnalités avancées de cette voiture volante comprennent :

Décollage vertical : permettant d’éviter les embouteillages et de se rendre directement à sa destination

: permettant d’éviter les embouteillages et de se rendre directement à sa destination Propulsion électrique : réduisant les émissions et le bruit en vol comme sur route

: réduisant les émissions et le bruit en vol comme sur route Interface intelligente : intégrée pour passer de la conduite terrestre au vol avec une grande fluidité

Perspectives et production : Alef s’organise pour 2025

Après avoir effectué des tests de prototypes grandeur nature pendant plusieurs années, Alef projette de lancer la production du Model A dès le quatrième trimestre de 2025. Les premières livraisons sont prévues peu après, ce qui laisse espérer une intégration de ces véhicules dans les grandes métropoles à l’horizon 2026. Le prix de vente du Model A reste fixé à 300 000 dollars pour l’instant, un tarif qui le destine principalement à un public de pionniers et d’amateurs de haute technologie.

Un modèle accessible pour 2035 : Alef Model Z

Pour rendre la voiture volante accessible au plus grand nombre, Alef travaille également sur un modèle économique, le Model Z, prévu pour 2035. Avec un prix de lancement estimé à 35 000 dollars, cette version quatre places offrirait une autonomie de plus de 300 miles (environ 480 km) en vol et 220 miles (environ 350 km) sur route. Une fois sur le marché, le Model Z pourrait révolutionner les déplacements urbains et périurbains, en répondant aux besoins de mobilité durable tout en démocratisant l’accès à la technologie des véhicules volants.

Les concurrents d’Alef : le marché des voitures volantes en pleine effervescence

Alef n’est pas le seul à explorer le secteur des voitures volantes électriques ou eVTOLs. La start-up chinoise XPeng a par exemple obtenu un permis de vol pour son Aero HT en Chine, démontrant l’intérêt mondial pour ce marché en pleine croissance. D’autres constructeurs et start-ups investissent dans cette direction, envisageant des modèles de mobilité urbaine de type taxi aérien, réservés pour des trajets spécifiques au sein des mégapoles.

Vers un futur de mobilité aérienne durable

Les véhicules volants, autrefois réservés aux récits de science-fiction, deviennent peu à peu une réalité tangible, ouvrant une ère de mobilité aérienne personnelle au-dessus des villes. Alef Aeronautics, en pionnier de la voiture volante électrique certifiée pour le vol, propose un concept de mobilité hybride pour éviter les embouteillages et réduire le stress des trajets quotidiens. L’ambition de la société est de combiner efficacité, praticité et respect de l’environnement en développant des solutions de transport innovantes.

Avec une production en cours de préparation et des modèles d’avenir à plus grande accessibilité, Alef vise à transformer durablement nos habitudes de déplacement. L’engouement pour ces technologies, combiné aux investissements dans la recherche et l’innovation, pourrait bien rendre la voiture volante aussi courante que nos véhicules actuels.