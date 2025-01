La première apparition historique de Lewis Hamilton chez Ferrari : « Des jours gravés à jamais dans la mémoire »

Une page d’histoire s’écrit dans l’univers de la Formule 1. Lewis Hamilton vient de faire ses premiers pas officiels en tant que pilote Ferrari, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère tant attendue dans le sport automobile. Le septuple champion du monde britannique s’est présenté à Maranello, le fief historique de la Scuderia Ferrari, où il a posé devant l’emblématique F40, symbole parfait de ce nouveau chapitre.

Un rêve d’enfant qui devient réalité

À 40 ans, Hamilton réalise enfin l’un de ses rêves les plus chers. « Certains moments restent gravés à jamais dans votre mémoire, et aujourd’hui, mon premier jour comme pilote Ferrari en fait partie », a partagé le champion britannique sur les réseaux sociaux. Son palmarès exceptionnel – sept titres mondiaux, 105 victoires, 104 pole positions et 202 podiums – s’apprête à connaître un nouveau chapitre sous les couleurs du Cheval Cabré.

Les premiers essais approchent

Le pilote britannique ne perd pas de temps. Après quelques jours de détente au ski et aux États-Unis, il s’est immédiatement mis au travail. Son premier test est prévu sur le circuit de Fiorano au volant d’une SF-23 de 2023, conformément à la réglementation qui n’autorise les essais qu’avec des monoplaces d’au moins deux ans d’âge. Une seconde session d’essais est également programmée sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Un défi technique et humain

Cette transition représente un changement majeur pour Hamilton, qui n’a pas piloté d’autre F1 qu’une Mercedes depuis 2013. Il travaillera désormais avec son nouveau ingénieur, Riccardo Adami, et devra s’adapter à une nouvelle équipe technique. Les trois jours d’essais hivernaux seront cruciaux pour parfaire cette adaptation.

Un duo explosif avec Leclerc

L’arrivée d’Hamilton aux côtés de Charles Leclerc promet des étincelles sur la piste. Cette association entre le pilote le plus titré de l’histoire et le jeune prodige monégasque suscite déjà de nombreuses interrogations. Ferrari n’a plus remporté de titre depuis l’époque de Massa et Räikkönen, malgré le passage de pilotes talentueux comme Alonso, Vettel et Sainz.

Cette nouvelle aventure représente un double enjeu : permettre à Hamilton d’enrichir encore son palmarès légendaire et offrir à Ferrari l’opportunité de renouer avec sa glorieuse histoire. Le monde de la F1 retient son souffle devant ce qui s’annonce comme l’une des plus fascinantes alliances de l’histoire moderne du sport automobile.