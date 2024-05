La Porsche 911 : une icône intemporelle qui ne cesse de se réinventer

Véritable légende du monde automobile, la Porsche 911 fascine depuis plus de 60 ans par sa capacité à rester fidèle à son ADN tout en s'adaptant aux évolutions technologiques. Retour sur les 8 générations de cette sportive d'exception et leur cote sur le marché de l'occasion.

Porsche 911 type 996 (1997-2004) : le passage à l'ère moderne

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 45 600 €

Première 911 à adopter un moteur 6 cylindres à plat refroidi par eau, la 996 marque une rupture avec la philosophie air cooling des générations précédentes. Mais ce n'est pas la seule révolution. Développée avec l'aide de consultants de Toyota, la 996 se veut plus abordable grâce à une rationalisation des processus de conception et de fabrication. Elle partage ainsi de nombreux éléments avec le Boxster, modèle d'entrée de gamme lancé un an plus tôt.

Malgré ces changements, la 996 conserve les attributs d'une vraie 911 :

Châssis plus rigide, plus léger et plus sûr

Habitabilité en progrès

Moteur 3.4 de 296 ch couplé à une boîte manuelle 6 rapports ou une Tiptronic à 5 rapports

Grâce à elle, Porsche sort de l'ornière financière dans laquelle la marque s'enlisait. Un modèle charnière.

Porsche 911 type 997 (2004-2011) : l'affirmation du caractère

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 85 000 €

Évolution de la 996, la 997 s'en distingue par une carrosserie plus musclée, des voies élargies, un intérieur plus qualitatif et des transmissions retravaillées. Elle donne naissance à de nombreuses variantes dont la Carrera S et son 6 cylindres 3.8 de 355 ch.

La 997 profite aussi des avancées en matière de châssis :

Suspension pilotée PASM à amortissement variable

Échappement sport en option

Pack Sport Chrono avec mode Sport plus agressif (première mondiale)

Avec la 997, Porsche amorce une stratégie de déclinaisons multiples (Carrera, Carrera S, Targa, GT3…) pour couvrir tous les besoins. Une recette toujours d'actualité.

Porsche 911 G-Series (1974-1989) : la 911 s'adapte aux nouvelles normes

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 90 000 €

Au début des années 70, de nouvelles réglementations en matière de sécurité et d'émissions contraignent Porsche à faire évoluer sa 911 :

Pare-chocs à absorption d'énergie

Capot raccourci

Moteur 2,7 litres avec injection K-Jetronic

La gamme se structure autour de trois modèles : 911 2.7, 911 S et 911 Carrera. Cette génération voit l'homologation de la rarissime 911 Carrera RS 3.0, produite à seulement 109 exemplaires dont 50 transformées en RSR de compétition. Des versions aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs.

Porsche 911 type 993 (1994-1998) : le chant du cygne du flat-6 à air

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 120 000 €

Malgré un contexte économique difficile et des caisses presque vides, Porsche frappe fort avec la 993. Dernière 911 à moteur refroidi par air, elle adopte un châssis tout aluminium et une suspension arrière multibras. Résultat : un comportement plus sain sans sacrifier les sensations.

Sous le capot, on retrouve le flat-6 M64 des 964 dans une version retravaillée. Accouplé à une boîte 6 manuelle aux rapports étages, il fait de la 993 un grand pas en avant. Cette génération est aujourd'hui très appréciée des préparateurs.

Porsche 911 originelle (1964-1973) : la naissance d'un mythe

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 120 000 €

Pour remplacer la 356 vieillissante, Porsche présente au salon de Francfort 1963 un nouveau modèle baptisé 901. Si l'architecture moteur en porte-à-faux arrière est conservée, tout le reste change :

Ligne plus tendue et aérodynamique

Suspensions McPherson à l'avant

Moteur flat-6 à arbres à cames en tête et refroidissement par air

Rebaptisée 911 suite aux menaces de Peugeot qui avait déposé la nomenclature x0x, la nouvelle venue ne cesse d'évoluer. Sa cylindrée passe de 2 litres en 1964 à 2,2 litres en 1970 puis 2,4 litres en 1972. Des exemplaires aujourd'hui très recherchés mais à des tarifs souvent stratosphériques.

Porsche 911 type 991 (2012-2019) : sportive et technologique

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 170 000 €

Avec la 991, la 911 change presque autant que lors du passage à la 996. Nouvelle carrosserie en aluminium, empattement allongé, moteur en position centrale arrière, direction électrique… Tout est fait pour améliorer l'équilibre sans dénaturer le caractère.

Proposée en propulsion ou en transmission intégrale, en boîte mécanique 7 rapports ou PDK, la 991 se veut plus facile et homogène que la 997. Une sportive high-tech, capable de performances de premier plan comme en témoigne la radicale GT2 RS et ses 690 ch.

Porsche 911 type 964 (1989-1994) : la 911 fête ses 25 ans

Prix moyen sur le marché de l'occasion : 180 000 €

Pour les 25 ans de la 911, Porsche offre à son icône une évolution technique d'ampleur. La 964 troque ses barres de torsion contre des suspensions à ressorts. Elle adopte aussi des équipements modernes comme l'ABS, la direction assistée ou encore un aileron arrière escamotable.

Sous le capot, on trouve un nouveau flat-6 3,6 litres. D'abord proposée en transmission intégrale (Carrera 4), la 964 s'enrichit en 1990 d'une version propulsion (Carrera 2) ainsi que d'une boîte Tiptronic à 4 rapports, une première sur une 911. Le sommet arrive en 1993 avec le bloc 3,3 litres turbo de 320 ch. Une bombe pour l'époque !

Porsche 911 type 992 (depuis 2020) : la 911 à l'ère du numérique

Prix : de 114 400 € à 290 000 €

Évolution de la 991 dont elle reprend la base technique, la 992 s'en distingue par une carrosserie retravaillée, des boucliers inédits intégrant les ailes avant et un intérieur entièrement repensé autour d'une instrumentation numérique.

Sous le capot, les flat-6 3.0 et 3.8 gagnent en puissance grâce à l'ajout de turbos et d'un filtre à particules. La boîte PDK passe à 8 rapports tandis que la boîte mécanique à 7 rapports reste réservée aux versions S. Déjà déclinée en de multiples variantes (Carrera, Turbo, GT3…), la 992 n'a pas fini de nous surprendre. Rendez-vous dans quelques années pour un premier bilan.

Plus qu'une simple sportive, la Porsche 911 est une véritable icône qui traverse les âges en cultivant son caractère unique. Des premières versions refroidies par air aux modèles les plus récents bardés de technologie, elle a su évoluer sans jamais se renier. Un exploit dont peu d'automobiles peuvent se vanter et qui explique l'engouement qu'elle suscite auprès des passionnés. Avec des tarifs démarrant à 45 000 € pour une 996 et pouvant grimper jusqu'à 300 000 € pour une 992 Turbo S, il y a une 911 pour (presque) tous les budgets. De quoi succomber, vous aussi, au mythe de la 911 !