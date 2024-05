La Porsche 718 Cayman GT4 RS s’offre un kit Manthey Racing à 51 000 € pour des performances époustouflantes !

Découvrez le nouveau kit de performance Manthey Racing pour la Porsche 718 Cayman GT4 RS, augmentant considérablement ses capacités aérodynamiques et son aptitude sur circuit.

Introduction au kit Manthey Racing

Porsche, en collaboration avec Manthey Racing, son partenaire officiel en sport automobile, lance un kit de performance pour la Porsche 718 Cayman GT4 RS. Ce pack à 51 000 € inclut des améliorations notables telles qu'un nouvel aileron arrière, une suspension révisée et des inserts de roue aérodynamiques, transformant ainsi radicalement l'expérience de conduite.

Le kit est conçu pour accentuer les performances déjà impressionnantes de la 718 Cayman GT4 RS.

Il met en œuvre des innovations aérodynamiques et des ajustements mécaniques spécifiques au circuit.

Améliorations aérodynamiques et suspension

Le kit Manthey Racing met un fort accent sur l'aérodynamisme et la suspension pour optimiser la tenue de route et la performance sur piste. L'aileron arrière, de type « col de cygne », plus large et ajustable, permet au véhicule de produire jusqu'à 169 kg de force d'appui à 200 km/h, un gain significatif par rapport aux 89 kg de la version standard.

Aileron arrière réglable : Offre une position supplémentaire pour une configuration orientée performance, maximisant la force d'appui.

: Offre une position supplémentaire pour une configuration orientée performance, maximisant la force d'appui. Suspension sur mesure : Comprend des amortisseurs à coilover pouvant être ajustés sur quatre positions, et les réglages de détente et de compression peuvent être modifiés sans outils.

Réglages mécaniques et autres améliorations

Outre les ajustements aérodynamiques, le kit inclut des améliorations mécaniques pour assurer que la voiture reste performante et fiable même sous contrainte élevée sur circuit. Porsche et Manthey Racing ont conjointement développé ces modifications pour améliorer l'expérience de conduite sans compromettre la garantie de la voiture.

Tuyaux de frein en acier : Améliorent la sensation de la pédale de frein et la puissance de freinage.

: Améliorent la sensation de la pédale de frein et la puissance de freinage. Couvertures d'aérodynamisme pour les roues arrière : Optimisent encore plus l'aérodynamique de la voiture.

: Optimisent encore plus l'aérodynamique de la voiture. Boucles de remorquage : Facilitent la récupération du véhicule lors des sessions sur piste.

Performance éprouvée sur le Nürburgring

Le Porsche 718 Cayman GT4 RS équipé du kit Manthey a prouvé son excellence en enregistrant un temps de tour de 7:03:121 sur le célèbre Nürburgring Nordschleife en 2023, améliorant de six secondes le temps de la voiture standard. Cette performance souligne l'efficacité des améliorations apportées par Manthey Racing.

Cette amélioration notable place la 718 Cayman GT4 RS parmi les voitures de sport les plus performantes de sa catégorie.

Disponible à la commande via les concessionnaires Porsche à partir de cet été, ce kit exclusif ne manquera pas d'attirer les amateurs de performances et de sport automobile désireux de pousser leur 718 Cayman GT4 RS au-delà des limites habituelles. Avec des ajouts optionnels tels que des évents de garde-boue en fibre de carbone et un flap Gurney en fibre de carbone sur l'aileron arrière, ce kit est l'investissement ultime pour les passionnés cherchant à maximiser les capacités de leur véhicule.

La Porsche 718 Cayman GT4 RS, avec le kit Manthey Racing, transcende ainsi les standards de performance sur piste, offrant une expérience de pilotage intensément améliorée, prête à dominer les circuits du monde entier.