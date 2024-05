La Porsche 718 Boxster 2024 mise à l’épreuve : le roadster de vos rêves pour cet été

La saison de conduite est officiellement lancée alors que nous testons le maestro à moteur central de Porsche, le 718 Boxster. Découvrez nos impressions sur ce roadster emblématique, parfait compagnon pour profiter des beaux jours.

Un cabriolet taillé pour l'été

Il y a mille et une façons de marquer le début de l'été. La première fois que le thermomètre dépasse les 25°C. Le premier plongeon dans la piscine. Ou encore une partie de golf par un après-midi ensoleillé, une bière de saison à la main. Pour moi, l'été 2024 a débuté jeudi à 21h07 heure de l'Est, lorsque j'ai quitté la maison au volant de la Porsche 718 Boxster, capote baissée, pour une virée nocturne dans l'air encore tiède.

Onze minutes après le coucher du soleil, la Boxster Style Edition – vêtue d'une peinture bleu métallisé et juchée sur des jantes blanches brillantes – s'est avérée trop tentante. C'est la quintessence du roadster, avec une tenue de route parfaitement équilibrée et un style à la fois athlétique et harmonieux. La 718 est un exercice de bon goût et d'équilibre, offrant une direction ultra-précise, des freins mordants et une puissance de 300 ch largement suffisante pour se faufiler dans la pénombre.

Une bande-son enivrante

Si l'engagement du conducteur et le look élégant sont bien présents, c'est la symphonie du 4 cylindres boxer 2.0 et de son échappement tonitruant qui crée une véritable sensation auditive. Comme cette Porsche qui maintient son équilibre et sa maîtrise dans presque toutes les situations, mon esprit s'est complètement vidé derrière le volant.

Direction Woodward Avenue, épicentre de la culture automobile estivale et des balades nocturnes. Un bro au volant d'un Ram TRX a ressenti le besoin de me doubler bruyamment, suivi d'une Ferrari. Un duo improbable fonçant vers le centre-ville de Birmingham.

Le plaisir à chaque feu rouge

De retour vers le nord, j'ai utilisé chaque feu rouge comme excuse pour écraser l'accélérateur, relâchant prudemment vers 80 ou 90 km/h, la limite de vitesse dans cette banlieue chic. Un jeu enfantin. Feu rouge. Feu vert. Bourre le champignon. Le compte-tours s'affole. Oups, déjà 80 – mieux vaut lever le pied – suivi de crépitements et de pétarades. Porsche a réussi à donner le bon son à la 718.

Bien que nostalgique de la boîte manuelle 6 vitesses, la PDK à 7 rapports s'est avérée très convaincante. Elle forme un duo si harmonieux avec le 4 cylindres que je pourrais presque cocher cette option à 3 210 €.

Une série spéciale rétro assumée

La Style Edition arbore des jantes 20 pouces blanches, des logos « Porsche » écrits en toutes lettres et « Boxster » embossé sur la capote en tissu. Un look néo-rétro assumé, qui rappelle les années 80-90 où Porsche avait une image plus fun et moins clinique. Cette Boxster approche les 95 000 €, soit presque le tarif d'une 911. Pourtant, à cet instant précis, je préfère la dynamique offerte par le moteur central de la 718.

Passé 22h, la fraîcheur s'installe et mon accueil estival vire à la reprise du printemps. La 718 est si fluide et précise que je dépasse deux fois ma maison. Difficile de s'arrêter de conduire un roadster lors d'une saison si éphémère. Finalement, le concert de Springsteen que j'écoute ralentit le rythme. Il est temps de rentrer.

L'été ne fait que commencer, et la Porsche 718 Boxster s'annonce comme la partenaire idéale pour profiter de la saison. Avec son équilibre parfait entre performances, plaisir de conduire et look intemporel, elle a tous les atouts pour ensoleiller vos trajets. Alors, prêt à baisser la capote ?