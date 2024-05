La Pininfarina Battista pulvérise tous les records : la voiture électrique la plus rapide au monde !

La Pininfarina Battista vient de s'imposer comme la voiture de série la plus rapide sur le 400 mètres, avec un temps époustouflant de 8,55 secondes. Cette hypercar électrique italienne repousse les limites de la performance et devient la deuxième voiture de série à passer sous la barre mythique des 9 secondes sur cette distance.

Un concentré de technologie et de puissance

Sous ses lignes sculpturales en fibre de carbone, la Pininfarina Battista cache une véritable bête de course. Ses quatre moteurs électriques développent une puissance combinée de 1 900 chevaux, lui permettant des accélérations fulgurantes :

0 à 100 km/h en seulement 1,79 seconde

400 mètres départ arrêté en 8,55 secondes

800 mètres en 13,38 secondes

Ces performances de premier ordre sont rendues possibles grâce à une conception ultra-légère, une aérodynamique travaillée et une suspension pilotée par ordinateur. La Battista reste parfaitement stable et collée à la route, même à plus de 350 km/h.

Une autonomie respectable malgré la puissance

Alimentée par une batterie de 120 kWh, la Pininfarina Battista offre une autonomie de près de 500 kilomètres selon le cycle WLTP. De quoi profiter pleinement des performances de l'italienne sans risquer la panne sèche.

Cette batterie peut se recharger de 20 à 80% en moins de 25 minutes sur une borne rapide, réduisant au maximum les temps d'arrêt lors des longs trajets. La Battista allie ainsi performance pure et praticité au quotidien.

Un freinage à la hauteur des performances

Pour arrêter cette fusée sur roues, Pininfarina a fait appel à Brembo, référence mondiale du freinage haute performance. La Battista est équipée d'étriers 6 pistons qui viennent mordre des disques en carbone-céramique de 390 mm à l'avant et 380 mm à l'arrière.

Ce système surpuissant permet à la Battista de s'arrêter sur des distances incroyablement courtes malgré sa vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Le pilote garde ainsi un contrôle total de sa monture en toutes circonstances.

Un bijou de rareté et d'exclusivité

Seulement 150 exemplaires de la Pininfarina Battista seront produits, pour un prix unitaire de plus de 2 millions d'euros. Une exclusivité qui vient couronner cette hypercar aux performances et au style uniques.

Malgré son tarif, la Battista affiche déjà presque complet, preuve de l'engouement des collectionneurs et passionnés pour cette auto d'exception. Posséder une Pininfarina Battista, c'est faire partie d'un club très fermé et s'offrir une expérience de conduite incomparable.

L'avenir de la performance électrique

Avec la Battista, Pininfarina démontre tout le potentiel de la motorisation électrique dans le domaine de la performance pure. Cette hypercar repousse les limites et s'impose comme la référence absolue des sportives zéro émission.

Par ses records et ses prestations hors normes, la Battista ouvre la voie à une nouvelle génération de voitures électriques aussi rapides que désirables. Elle prouve que luxe, performance et respect de l'environnement peuvent aller de pair sans compromis.

Objet de tous les superlatifs, la Pininfarina Battista restera comme une pièce maîtresse de l'histoire automobile. Ses records de vitesse et son design intemporel en font d'ores et déjà une icône, symbole d'une nouvelle ère pour l'automobile sportive. Une légende est née.