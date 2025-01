La nouvelle trottinette électrique Xiaomi 4 Ultra : puissance maximale et 70 km d’autonomie à prix cassé

La mobilité urbaine connaît une véritable révolution avec l’arrivée de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, un modèle qui redéfinit les standards du marché français. Proposée actuellement à 599€, soit une réduction significative par rapport à son prix initial de 999€, cette trottinette électrique haut de gamme mérite toute notre attention.

Une puissance impressionnante pour la ville

Équipée d’un moteur développant une puissance maximale de 940W, cette trottinette électrique se distingue par sa capacité à gravir des pentes jusqu’à 25% d’inclinaison. Une performance rare sur le marché qui la place dans le segment premium des véhicules de mobilité urbaine.

Autonomie record et confort optimal

L’autonomie atteint les 70 kilomètres en conditions optimales, une distance qui permet d’envisager une semaine complète de trajets urbains sans recharge. Le confort n’est pas en reste avec un système de double suspension et des pneus DuraGel de 10 pouces auto-réparants, garantissant une conduite fluide même sur les pavés parisiens.

Sécurité et polyvalence au rendez-vous

La sécurité a été particulièrement soignée avec un système de freinage à tambour E-ABS et un éclairage LED avant et arrière performant. La certification IP55 assure une résistance efficace à la pluie et à la poussière, idéale pour une utilisation quotidienne dans nos climats changeants.

Une expérience de conduite personnalisable

Quatre modes de conduite sont disponibles : piéton, éco, standard et sport+. Le mode sport+ offre une accélération plus nerveuse, parfaite pour s’extraire rapidement des situations délicates en ville. La vitesse maximale est bridée à 25 km/h, conformément à la législation française.

Construction robuste et intelligence embarquée

Le châssis en alliage d’aluminium aéronautique offre un excellent compromis entre robustesse et légèreté. L’application mobile dédiée permet de suivre en temps réel les données de conduite et l’état de la batterie, transformant chaque trajet en une expérience connectée.

À l’heure où les déplacements urbains évoluent, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra représente une alternative séduisante aux transports traditionnels. Son rapport qualité-prix actuel en fait une opportunité à saisir pour ceux qui cherchent un véhicule électrique fiable et performant pour leurs déplacements quotidiens.