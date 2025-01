La nouvelle Fiat Grande Panda dévoile ses tarifs : un SUV hybride accessible à moins de 100 euros par mois

Fiat frappe fort sur le marché des SUV urbains avec le lancement de sa nouvelle Grande Panda. Le constructeur italien dévoile une stratégie commerciale audacieuse en proposant son nouveau modèle à partir de 18 900 euros, ou moins de 100 euros par mois en financement.

Un design néo-rétro qui fait mouche

La Grande Panda adopte un style distinctif qui rend hommage à son illustre ancêtre de 1980. Avec ses dimensions contenues (3,99 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,57 mètre de hauteur), elle reste fidèle à l’esprit citadin de la marque. Son design anguleux mais amical se distingue par une calandre pixelisée et des optiques avant originales. Les passages de roue marqués et l’inscription ‘Panda’ sur les flancs renforcent sa personnalité unique.

Une double offre électrifiée pour tous les usages

La gamme propose deux motorisations résolument modernes. La version micro-hybride associe un moteur essence 1.2 trois cylindres turbo de 100 ch à une batterie lithium-ion 48V, pour une consommation maîtrisée de 5,4 l/100 km. La transmission à double embrayage intègre un bloc électrique de 21 kW.

La variante 100% électrique développe 113 ch, permettant un 0 à 100 km/h en 11 secondes. Sa batterie de 44 kWh offre une autonomie de 320 kilomètres. La recharge rapide 100 kW permet de récupérer 80% de la batterie en 27 minutes.

Un équipement généreux selon les finitions

La Grande Panda se décline en trois niveaux de finition : Pop, Icon et La Prima. La version d’entrée de gamme Pop inclut déjà les essentiels : jantes 16 pouces, climatisation manuelle et aides à la conduite. L’Icon ajoute un écran multimédia de 10,25 pouces et des LED. La Prima enrichit encore la dotation avec climatisation automatique et recharge par induction.

Une grille tarifaire attractive

Les prix démarrent à 18 900 euros pour la version Pop hybride, montent à 20 400 euros pour l’Icon et atteignent 22 900 euros pour la Prima. En 100% électrique, la gamme débute à 25 400 euros avec la série spéciale RED, tandis que la Prima électrique culmine à 28 400 euros.

Les premières livraisons sont prévues pour mars 2025. Face à une concurrence de plus en plus vive sur le segment des SUV urbains électrifiés, la Grande Panda mise sur son style unique, son habitabilité (361 litres de coffre) et ses tarifs mesurés pour séduire une clientèle en quête d’un véhicule pratique et dans l’air du temps.