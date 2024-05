La nouvelle Bentley Batur Convertible : un cabriolet d’exception au prix de huit Continental GT !

Avec un prix dépassant les 2 millions d'euros, la Bentley Batur Convertible n'est pas une Bentley ordinaire, si tant est qu'une Bentley puisse l'être.

L'exclusivité redéfinie : la Bentley Batur Convertible

Après le succès du coupé Batur, Bentley présente sa version cabriolet, la Bentley Batur Convertible, une voiture qui repousse les limites du luxe et de l'exclusivité. Produite en seulement 16 exemplaires, ce modèle est encore plus rare que son prédécesseur déjà limité à 18 unités.

Modèles produits : 16 exemplaires uniquement

Moteur : W12 biturbo de 6,0 litres

Puissance : Environ 740 chevaux

Performance et design sans compromis

Le moteur W12 de la Batur Convertible développe une puissance impressionnante de 740 chevaux, avec un couple maximal exprimé en newton-mètres de 1 000. Cette puissance, couplée à l'élégance de son design, en fait le véhicule idéal pour une escapade luxueuse sur la côte d'Amalfi ou toute autre destination prestigieuse.

Couple : 1 000 newton-mètres

Design : Toit convertible pour une expérience en plein air

Personnalisation sans limites

La personnalisation est au cœur de l'offre de Bentley avec la Batur Convertible. La marque offre des possibilités presque infinies en termes de choix de peintures et de finitions intérieures. Le modèle présenté, un prototype de développement, arbore une finition rouge vermillon brillant avec des accents satinés, complétée par des détails orange vifs sur les roues de 22 pouces et à l'intérieur sur le volant, le tableau de bord, le levier de vitesse et les coutures des sièges.

Options de couleur : Infinité de choix

Personnalisation intérieure : Détails en or rose et autres finitions haut de gamme

Un investissement dans l'exceptionnel

La Batur Convertible n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration de style et un investissement dans l'exceptionnel. Bentley suggère que ce modèle sera l'un des derniers à être équipé du moteur W12 artisanal, ajoutant une couche supplémentaire de rareté et de désirabilité à ce véhicule déjà très convoité. Le prix, bien que non divulgué, est estimé être nettement supérieur à celui du coupé à 2 millions d'euros.

Prix estimé : Plus de 2 millions d'euros

Exclusivité : Parmi les derniers à posséder le moteur W12

La Bentley Batur Convertible représente le summum du luxe automobile, alliant performances époustouflantes et possibilités de personnalisation presque sans limites. Pour ceux qui cherchent à posséder non seulement une voiture, mais une œuvre d'art roulante, la Batur Convertible est un choix incomparable.