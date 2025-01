La nouvelle Audi MHEV Plus : le chaînon manquant entre l’hybridation légère et le rechargeable

Une révolution technologique vient de voir le jour chez Audi avec l’arrivée du système MHEV Plus. Cette innovation marque une étape décisive dans l’évolution des motorisations hybrides de la marque aux anneaux.

Une technologie hybride inédite

Le nouveau système MHEV Plus d’Audi représente une avancée significative entre les systèmes micro-hybrides (MHEV) et les hybrides rechargeables (PHEV). Cette solution technique innovante permet aux véhicules de rouler en mode 100% électrique dans certaines conditions, avec un apport de 24 chevaux supplémentaires et une capacité de régénération atteignant 25 kW.

L’architecture technique sophistiquée

Le système repose sur une architecture complexe intégrant six unités de contrôle électronique travaillant en parfaite harmonie. Au cœur du dispositif, on trouve un générateur PTG développant 230 Nm de couple, installé entre la boîte de vitesses et la transmission. La batterie LFP (lithium-fer-phosphate) offre une capacité totale de 1,7 kWh, dont 0,7 kWh sont exploitables pour la propulsion.

Une efficience remarquable au quotidien

Les ingénieurs d’Audi ont privilégié une approche pragmatique : la batterie fonctionne de manière optimale avec un niveau de charge d’environ 60%. Cette configuration permet une réduction de la consommation pouvant atteindre 0,74 L/100 km selon les motorisations, et une baisse des émissions de CO2 jusqu’à 17 g/km pour le moteur 3.0 TFSI.

Une intégration limitée mais prometteuse

Pour l’instant, cette technologie est réservée aux nouveaux Audi A5 et Q5 équipés de la plateforme PPC. Elle est compatible avec plusieurs motorisations : le diesel 2.0 TDI de 204 ch, le 3.0 TFSI de 204 ch et le V6 turbo du S5 développant 367 ch. Le système est actuellement conçu pour les moteurs en position longitudinale, une configuration typique des modèles haut de gamme de la marque.

L’expérience de conduite

Au volant, le système MHEV Plus se distingue par sa discrétion et son raffinement. En ville, la conduite en mode électrique s’avère naturelle et fluide, rappelant l’agrément des hybrides classiques. Le système peut fonctionner jusqu’à 140 km/h en assistance électrique, avec une gestion intelligente de l’énergie qui s’adapte au style de conduite.

Une réponse stratégique

Cette innovation représente une réponse pertinente aux défis de la transition énergétique. Elle offre une solution intermédiaire efficace entre l’hybridation légère et l’hybride rechargeable, comblant ainsi une lacune dans la gamme Audi et plus largement dans celle du groupe Volkswagen.

L’arrivée du MHEV Plus illustre la capacité d’Audi à développer des solutions techniques sophistiquées pour répondre aux enjeux environnementaux tout en préservant le plaisir de conduite caractéristique de la marque.