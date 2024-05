La nouvelle Aston Martin Vantage 2025 : une puissance démesurée pour des sensations de conduite inégalées

Aston Martin frappe fort avec la nouvelle version de sa Vantage. Dotée d'un moteur V8 bi-turbo de 656 chevaux, cette sportive promet des performances époustouflantes et un plaisir de conduite sans pareil. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce bolide d'exception.

Un moteur surpuissant pour des accélérations fulgurantes

Le cœur de la nouvelle Aston Martin Vantage 2025 est un moteur V8 4.0 litres bi-turbo d'origine Mercedes-Benz. Mais les ingénieurs d'Aston Martin ne se sont pas contentés de reprendre ce bloc tel quel. Ils l'ont retravaillé en profondeur, avec notamment des turbos plus gros, un refroidissement amélioré, des profils de cames modifiés et des taux de compression revus. Résultat : la puissance grimpe à 656 chevaux et le couple atteint les 800 Nm. Des chiffres vertigineux qui placent cette Vantage dans la cour des très grands.

Côté performances, Aston Martin annonce un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,4 secondes. Certes, on trouve aujourd'hui des sportives encore plus véloces sur cet exercice. Mais la Vantage se rattrape largement dans les courbes, où son châssis affûté et sa motricité permettent de prendre un maximum de plaisir.

Un châssis affûté pour dompter la cavalerie

Pour exploiter au mieux toute cette puissance, Aston Martin a apporté un soin particulier au châssis de sa Vantage. Plusieurs renforts ont été ajoutés pour gagner en rigidité, tandis que les suspensions pilotées de Bilstein assurent un excellent compromis entre confort et efficacité.

Le différentiel arrière électronique joue également un rôle clé dans le comportement de la Vantage. Il permet de doser finement la répartition du couple entre les roues arrière, pour une motricité optimale en toutes circonstances. Résultat : la Vantage se montre joueuse et facile à placer, sans jamais être piégeuse.

Des équipements high-tech pour une expérience de conduite intense

À bord, la nouvelle Vantage fait la part belle à la technologie. L'instrumentation numérique permet de visualiser de nombreuses informations, comme la température des pneus ou le niveau d'intervention des aides à la conduite. Le système multimédia, doté d'un écran tactile de 10,25 pouces, se montre réactif et plutôt intuitif à utiliser.

Côté aides à la conduite, Aston Martin propose différents modes (Wet, Sport, Sport Plus…) qui adaptent le comportement de la voiture à la situation. Il est même possible de régler finement le niveau d'intervention du contrôle de traction et de l'ESP, sur une échelle de 1 à 9. De quoi satisfaire aussi bien les conducteurs du dimanche que les pilotes chevronnés.

Un design racé et agressif

Visuellement, cette nouvelle Vantage ne passe pas inaperçue. Sa face avant, dominée par une immense calandre, respire la puissance et l'agressivité. Les optiques affinés et le splitter en carbone renforcent encore cette impression.

De profil, on retrouve les lignes fluides et élancées typiques des Aston Martin. Les ouïes latérales et les jantes imposantes ajoutent une touche de sportivité supplémentaire. L'arrière, avec son aileron rétractable et ses feux ultra-fins, parachève le look racé de l'ensemble.

Un habitacle luxueux et sportif

À l'intérieur, la Vantage 2025 mêle avec brio sportivité et luxe. Les sièges baquets en cuir et Alcantara offrent un excellent maintien tout en assurant un confort suffisant pour les longs trajets. La planche de bord, entièrement revue, adopte un dessin plus moderne et ergonomique.

Les matériaux utilisés sont d'excellente facture, avec du cuir pleine fleur, du carbone et de l'aluminium brossé. Les assemblages sont également très soignés, preuve qu'Aston Martin a fait de gros progrès en termes de qualité de finition. Seul bémol : le manque de rangements dans l'habitacle, un défaut récurrent chez les sportives.

Un tarif à la hauteur des prestations

Forcément, toute cette technologie et ce raffinement ont un prix. La nouvelle Aston Martin Vantage 2025 est proposée à partir de 220 000 euros, soit près de 40 000 euros de plus que la précédente version. Une augmentation conséquente, mais qui se justifie au vu des nombreuses améliorations apportées.

À ce tarif, la concurrence est rude, avec notamment les Porsche 911 GT3 et Turbo S, ou encore la McLaren Artura. Mais la Vantage a pour elle un charme et un caractère uniques, qui sauront séduire une clientèle en quête d'exclusivité et de sensations fortes.

Une sportive d'exception

Avec cette nouvelle Vantage, Aston Martin frappe un grand coup. Plus puissante, plus efficace et mieux finie que jamais, cette sportive d'exception promet des sensations de conduite fabuleuses. Son moteur surpuissant, son châssis affûté et sa technologie embarquée en font une redoutable machine à plaisir.

Certes, son tarif élevé la réserve à une clientèle fortunée. Mais pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir, la Vantage 2025 représente certainement l'un des meilleurs choix du moment. Une voiture qui marque le renouveau d'Aston Martin et qui prouve que la marque britannique a encore de belles années devant elle.